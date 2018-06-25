Bayburt’ta tek milletvekilini AK Parti aldı

Bayburt’ta resmi olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti’den Fetani Battal milletvekili olarak TBMM'ye girmeye hak kazandı. Bayburt’ta daha önce 2 dönem milletvekilliği yapan Fetani Battal, yeniden milletvekili seçildi.

Fettani Battal (AK Parti): 1963’te Bayburt’ta doğdu. Eğitimci; Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü’nü bitirdi. Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra, AK Parti Kurucu Üyesi oldu. 22 ve 23’üncü dönem Bayburt Milletvekili olarak mecliste görev aldı. İngilizce bilen Battal, evli ve 3 çocuk babasıdır.