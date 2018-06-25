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    İYİ Parti'de hayal kırıklığı

    Gamze KOLCU / ANKARA
    25.06.2018 - 01:29 | Son Güncelleme:

    İLK kez seçime giren İYİ Parti’de dün sandıkların açılmaya başlandığı ilk dakikalardaki heyecan, ilerleyen saatlerde yerini hüsrana bıraktı.

    Meclis’te 46 vekille temsil edilmeye hak kazanan parti, Akşener’in kurmayları dışında istediği milletvekili sayısına ulaşamadı. Akşener’in oyu partisinin oyunun gerisinde kaldı. İYİ Parti, MHP’de yaşanan kongre krizinin ardından Meral Akşener yönetiminde kurulmasının üzerinden 8 ay geçmesine rağmen yüzde 10 barajını aşarak Meclis’te grup kuracak milletvekili sayısını aştı. Seçimin kesinleşmemiş sonuçlarına göre İYİ Parti 46 vekil ile TBMM’de temsil edilecek.

    Seçimden günler önce 100 vekil beklediğini belirten Akşener’in partisi, seçimlerin gayrı resmi sonuçlarına göre beklentinin yarısına ancak ulaşabildi. Akşener, kişisel oylarında partisinin de gerisinde kaldı.

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika , haberler
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