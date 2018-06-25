Muharrem İnce partisinden fazla oy aldı

CHP 24 Haziran’da beklediği oy oranını yakalayamadı. Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 22 oranında oy alan CHP, daha önce birinci çıktığı 6 ilde oy kaybederken 31 ilde oylarını arttırdı. Meclis’te 2015 seçimlerinde 134 olan sandalye sayısını 147’ye çıkaran CHP’nin 50 ilde oyları düştü, 31 ilde ise yükseldi. CHP, 13 ilde ise yıllar sonra ilk kez milletvekili çıkardı. CHP, parlamento seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yüzde 8’e yakın oranda daha az oy aldı.

CHP, milletvekili seçimlerinde İzmir, Muğla, Aydın, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde birinci parti oldu. Ancak bu illerde de 1 Kasım 2015 seçimlerine göre oylarını düşürdü. CHP’nin, belediyesi olan kentlerde de oylarını düşürdüğü gözlendi.

31 İLDE OY ARTIŞI

CHP’nin oylarını arttırdığı iller arasında Adıyaman, Aksaray, Batman, Bayburt, Bingöl, Elazığ Erzurum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Sivas, Şanlıurfa ve Van bulunuyor. CHP, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Isparta, Ankara’da bir önceki seçime göre birer milletvekili kaybetti. Ancak Aydın, Denizli, Konya ve Ordu’da birer milletvekili arttırdı. İstanbul, İzmir, Adana, Muğla ve Hatay’da ise değişiklik olmadı. CHP, Elazığ, Karabük, Karaman, Kırşehir, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Adıyaman, Yozgat ve Şanlıurfa’da ise yıllar sonra ilk kez vekil çıkardı. CHP Genel Merkezi, gün boyunca sabahtan itibaren teyakkuz halindeydi. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığında, genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek, Onursal Adıgüzel ve Tuncay Özkan’dan oluşan 4 kişilik İzleme ve Koordinasyon Merkezi kuruldu. Sonuçları Genel Merkez bahçesinde kurulan ekrandan takip edenlerin sayısı saatler geçtikçe arttı. Heyecanlı bekleyiş zaman ilerledikçe yerini hüsrana bıraktı.