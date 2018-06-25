Meclis'te kilit MHP

SEÇİM sonuçlarına göre, ilk kez sayısı 600 milletvekiline yükseltilen parlamentoda, AK Parti ile MHP’den oluşan Cumhur İttifakı avantajlı çıktı. Her iki partinin 1 Kasım 2015 seçimlerine kıyasla oylarının düşmesine karşın, Cumhur İttifakı toplam milletvekilinin 342’sine sahip oldu. Bu sonuç, AK Parti’ye parlamentoda tek başına karar alma olanağı vermediği için MHP kilit parti haline geldi. SEÇİM sonuçlarına göre, ilk kez sayısı 600 milletvekiline yükseltilen parlamentoda, AK Parti ile MHP’den oluşan Cumhur İttifakı avantajlı çıktı. Her iki partinin 1 Kasım 2015 seçimlerine kıyasla oylarının düşmesine karşın, Cumhur İttifakı toplam milletvekilinin 342’sine sahip oldu. Bu sonuç, AK Parti’ye parlamentoda tek başına karar alma olanağı vermediği için MHP kilit parti haline geldi.

ANAYASA İÇİN UZLAŞMA

Cumhur İttifakı’nın milletvekili sayısı yasal düzenlemeler için yeterli olurken, Anayasa değişikliği için diğer partilerle uzlaşması gerekecek. TBMM’de referandumsuz Anayasa değişikliği için 400 oy, referanduma gidebilmek için 360 oy gerekiyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talebi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayıyla zamanından 17 ay önce yapılan erken seçimde, yurtdışı ve yurtiçi toplam 59 milyon 392 bin 328 seçmenden 48 milyon 218 bin 269 seçmen sandığa gitti. Katılım oranı yüzde 87.2 olarak belirlendi. Seçimde geçerli oy 47 milyon 384 bin 293 oldu.

CUMHUR İTTİFAKIAK

Parti ve MHP’den oluşan, BBP’nin de destek verdiği Cumhur İttifakı’nın toplam oy oranı yüzde 53.8, toplam milletvekili sayısı 342 oldu. AK Parti, hem milletvekili sayısı hem de oy oranı açısından 1 Kasım 2015 seçimlerinin gerisinde kaldı. AK Parti’nin 317 olan milletvekili sayısı 293’e, oy oranı da yüzde 42.6’ya düştü. AK Parti 6 puan geriledi. Bu kayıpta, milliyetçi oyların İYİ Parti’ye gitmesi etkili oldu. Vekil sayısındaki kayıp ise HDP’nin barajı aşmasından kaynaklandı. Kritik sayı nedeniyle AK Parti’nin bazı milletvekillerini kabineye alma olasılığı da kalmadı.

MHP SÜRPRİZ YAPTI

Seçimin sürprizlerinden biri de MHP oldu. Kamuoyu anketlerinde, en fazla oy kaybedeceği iddia edilen parti görünmesine karşın MHP’nin 1 Kasım 2015’te yüzde 11.9 olan oy oranı, neredeyse aynen kaldı. Parti, yüzde 11.2 oy aldı. MHP bu oranla 49 milletvekili çıkartırken, son seçimde 40 olan milletvekili sayısını 9 arttırmış oldu. MHP tabanının, avantajları nedeniyle iktidar partisiyle birlikte hareket etmeyi tercih ettiği ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki işbirliği ve ortaklığı sürdürdüğü görüldü.

MİLLET İTTİFAKI

Millet İttifakı’nı oluşturan partilerden CHP-İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin toplam oy oranı yüzde 34.2, toplam milletvekili sayısı 191 oldu. CHP’nin 1 Kasım 2015’te yüzde 25.3 olan oy oranı yüzde 22.7’ye düştü. Bu düşüşte, CHP seçmeninin bir kısmının İYİ Parti ile barajı aşması için HDP’ye ödünç oy vermesinin etkisi olduğu görüldü. CHP bu oranla 147 milletvekili çıkartırken, son seçimlerde 134 olan milletvekili sayısını 13 arttırmış oldu.

İYİ PARTİ BEKLEDİĞİ OYU ALAMADI

İlk kez seçim tecrübesi yaşayan İYİ Parti, genel başkanı Meral Akşener’in beklentilerinin aksine düşük oy aldı. İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 10.1, milletvekili sayısı 44 oldu. İYİ Parti’nin bu oranında, AK Parti ve CHP’den verilen oyların etkili olduğu, MHP tabanından beklediği oyu alamadığı ortaya çıktı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde, oyu yüzde 0.70 olan Saadet Partisi’nin Millet İttifakı’na katkısı olmadı. Parti yüzde 1.4 oy alabildi.

HDP, 1 KASIM’I GEÇTİ

Seçimlerde tek başına yarışmak zorunda kalan HDP’nin barajı aşıp aşamayacağı en merak edilen konulardandı. HDP, 1 Kasım 2015 seçimlerindeki oy oranı olan 10.8’in üstüne çıktı. HDP’nin oyu yüzde 11.2 oldu, milletvekili sayısı da 59’dan 67’ye çıktı. HDP’nin aldığı oy oranında, Kürt bölgesi dışındaki seçmenin desteği olduğu görüldü.