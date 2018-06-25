HDP doğuda düştü batıda yükseldi

Kesin olmayan sonuçlara göre HDP, yeni dönemde 600 vekilli Meclis’e 65 milletvekili gönderdi. HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın oyu yüzde 8’de kalırken, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerden gelen oylar HDP’nin barajı aşmasını sağladı. Kasım 2015 seçimleriyle karşılaştırıldığında HDP’nin güçlü olduğu doğu ve güneydoğu illerinde yaklaşık yüzde 5 ile 10 arasında bir oy kaybı yaşadığı görüldü. 1 Kasım’da Diyarbakır’da yüzde 71.32 oy oranına ulaşan HDP’nin bu seçimde Diyarbakır’dan aldığı oy yüzde 65 oldu. HDP, Muş, Bitlis, Siirt, Hakkâri gibi illerde de oy kaybı yaşadı. HDP’nin en çok oy kaybı yaşadığı illerden biri de Şırnak’tı. 1 Kasım’da Şırnak’ta yüzde 84 oy oranına ulaşan HDP’nin oyu bu kentte yüzde 70’e kadar geriledi.

1 Kasım 2015 seçimlerinde İstanbul’da yüzde 10.27 oy alan HDP, dünkü seçimlerde yüzde 12.5’e ulaştı. Ankara’da 1 Kasım’da yüzde 4.43 oy alan HDP’nin 24 Haziran oyu yüzde 6’ya ulaştı. HDP, İzmir’de de oy oranını yüzde 8.89’dan yüzde 11’e çıkardı. HDP, Mersin, Antalya gibi sahil kentlerinde de oyunu arttırdı.

Demirtaş oyunu Edirne Cezaevi’nde Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan ile birlikte kullanıp bu pozu verdi. Seçimin ardından Diyarbakır’da kutlama vardı.

HDP’nin tutuklu adaylarından Leyla Güven, Hakkâri’den milletvekili olarak Meclis’e girdi.

Nuray BABACAN- Turan YILMAZ- Bülent SARIOĞLU- Rifat BAŞARAN- Umut ERDEM- Oya ARMUTÇU- Aysel ALP- Erdinç ÇELİKKAN- Gamze KOLCU- Gizem KARAKIŞ- Eray GÖRGÜLÜ- Mesut Hasan BENLİ- Meltem ÖZGENÇ-Selahattin SÖNMEZ- Rıza ÖZEL- Mert Gökhan KOÇ- Doğahan GİRİTLİOĞLU-ANKARA Fatma AKSU- Özgür ALTUNCU- Fırat ALKAÇ- Ceylan SEVER-İSTANBUL