Helikopterlerin oy seferi

Van'da kırsal alandaki bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulaları askeri helikopterle taşındı. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki Çatak ilçesine bağlı bazı mahallelerdeki oy verme işlemi için Van Jandarma Asayiş Filo Komutanlığı’ndan havalanan askeri helikopter, Konalga Jandarma Karakolu’ndan seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbaları aldı. Oy pusulaları ve seçim görevlileri, helikopterle kent merkezine yaklaşık 80 kilometre mesafedeki Sırmalı, Dokuzdam ve Beğendik mahallelerine ulaştırıldı.

Diyarbakır ve Siirt'te de Cumhurbaşkanı ve milleetvekili genel seçimi için seçim görevlileri ve oy pusulaları, bazı yerleşim yerlerine askeri helikopterle götürüldü. Seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar, Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığından havalanan askeri helikopterle ilçe merkezlerinden alınarak, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Lice'nin Üçdamlar, Oyuklu, Tepe ve Kayacık mahalleleri ile Hani'nin Topçular, Dicle'nin Yokuşlu ve Kulp'un Bayır ve Aygün mahallelerine taşındı. Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı’ndan havalanan askeri helikopterler, Eruh, Pervari ve Şirvan ilçe merkezlerinden seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbaları aldı. Helikopterler, güvenlik gerekçesiyle seçim görevlilerini ve oy pusulalarını 3 ilçedeki 12 seçim bölgesine ulaştırdı.

Tunceli ve Bingöl’de de bazı noktalara oy pusulaları helikopterle güvenli bir şekilde gönderildi.