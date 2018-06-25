Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Helikopterlerin oy seferi

    Helikopterlerin oy seferi

    DHA
    25.06.2018 - 01:46 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI ve 27. Dönem milletvekillerini belirlemek üzere yurt genelinde sandık başına giden vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde oy kullanmasını temin için yurt genelinde 264 bin 526 polis, 195 bin 695 jandarma, 50 bin 793 güvenlik korucusu, 19 bin 993 gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere toplam 531 bin 7 güvenlik personeli görev yaptı.

    Van'da kırsal alandaki bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve oy pusulaları askeri helikopterle taşındı. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki Çatak ilçesine bağlı bazı mahallelerdeki oy verme işlemi için Van Jandarma Asayiş Filo Komutanlığı’ndan havalanan askeri helikopter, Konalga Jandarma Karakolu’ndan seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbaları aldı. Oy pusulaları ve seçim görevlileri, helikopterle kent merkezine yaklaşık 80 kilometre mesafedeki Sırmalı, Dokuzdam ve Beğendik mahallelerine ulaştırıldı.

    Diyarbakır ve Siirt'te de Cumhurbaşkanı ve milleetvekili genel seçimi için seçim görevlileri ve oy pusulaları, bazı yerleşim yerlerine askeri helikopterle götürüldü. Seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar, Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığından havalanan askeri helikopterle ilçe merkezlerinden alınarak, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Lice'nin Üçdamlar, Oyuklu, Tepe ve Kayacık mahalleleri ile Hani'nin Topçular, Dicle'nin Yokuşlu ve Kulp'un Bayır ve Aygün mahallelerine taşındı. Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı’ndan havalanan askeri helikopterler, Eruh, Pervari ve Şirvan ilçe merkezlerinden seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbaları aldı. Helikopterler, güvenlik gerekçesiyle seçim görevlilerini ve oy pusulalarını 3 ilçedeki 12 seçim bölgesine ulaştırdı.

    Tunceli ve Bingöl’de de bazı noktalara oy pusulaları helikopterle güvenli bir şekilde gönderildi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , seçim , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri