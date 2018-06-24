Sandık renkleri

İKİZLERİYLE GELDİ

Edirne, Tekirdağ, Muğla, İzmir ve Bursa’da çok sayıda gelin ve damat sandığa gitti. Tekirdağ’da Zeynep Giriklioğlu isimli gelin, düğün törenleri öncesi gelinliğiyle sandık başına giderek, oy kullandı.

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Temel Yaşar Çoruh İlkokulu’nda oy kullananlar renkli görüntülerle karşılaştı. Bir vatandaş ikiz çocuklarıyla, bir başka vatandaş ise 2 papağanıyla oy kullanmaya gelmişti.

ATIYLA SANDIĞA

Kayseri Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi’nde oturan Mustafa Yurtlu (42), Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi Hasan- Nuriye Ünlen İlköğretim Okulu 1628 nolu sandıkta oy kullanmak için atla geldi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki deprem bölgesi Yukarıköy köyünde yaşayan yörük kadınları, renkli kıyafetleri ile sandık başına gitti. Yukarıköy’de konteyner okuldaki 2 sandıkta toplam 521 oy kullanıldı.

Pamir Yaylası’ndan 1982’de Türkiye’ye göç eden Kırgızlar, Van’ın Erciş ilçesinde kendileri için oluşturulan Ulupamir Mahallesi’nde oy kullandı.

OYUNU PAPAĞANI ATTI

Denizli’nin Pamukkale Mahallesi’nde yaşayan Ahmet-Kevser Kıvılcım çifti evlerinde besledikleri papağanlarıyla sandığa gitti. “Sultan” ve “Şakir” isimli papağanlarını omuzlarına alan Kıvılcım çifti, Pamukkale İlkokulu’ndaki 2239 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

Denizli Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi’nde yöreye özgü kıyafet giyen Selen Güven Ergül ve Mehmet Kaya, Hacı Halil Bektaş Ortaokulu’nda oylarını kullandı.

RUS VATANDAŞLAR

ANTALYA’da ikamet eden yerleşik Ruslar da sandık başına gitti. Konyaaltı ilçesindeki Dr. Cahit Ünver İlkokulu’nda kızıyla oy kullanan Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, Antalya merkez ve ilçelerinde 120 bin civarında Rus vatandaşının olduğunu söyledi. Yaklaşık 40 bin Rus’un Türk vatandaşlığına geçtiğini vurgulayan Balcı, “Antalya’da bugün yaklaşık 40 bin Rus vatandaşı oylarını kullanacak. Ben de oyumu kullandım. 2009’dan bu yana Türkiye’de oy kullanıyorum” dedi. Demokratik, güzel, güçlü ve bağımsız bir ülkede yaşadıklarını aktaran Balcı, Türkiye’nin daha güçlü olmasını temenni etti.

MEHTERBAŞI

DENİZLİ Belediyesi’nde mehterbaşı olarak çalışan Oğuz Sırlı sandığa mehteran kıyafetiyle gitti. Atatürk Ortaokulu’na mehteran kıyafetiyle gelen Sırlı’yı gören vatandaşlar cep telefonuyla hatıra fotoğrafı çektirdi. 1087 numaralı sandıkta oyunu kullanan Sırlı, “Geleceğimiz için oyumuzu kullandık” dedi.