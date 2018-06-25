Devlet Bahçeli: Şaşkına döndüler

MHP Genel Merkezi’nde basın açıklaması yapan Bahçeli, şunları kaydetti:

“Türkiye bugün itibarıyla resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmiştir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı seçimi ilk turda sonuçlanmış, kriz bekleyenler şaşkına dönmüşlerdir. MHP Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında tavizsiz durmuştur. Göğüslediğimiz badireleri, karşı karşıya kaldığımız tertip ve tuzakları dikkate aldığımızda Milliyetçi Hareket Partisi bugün tarihi bir başarıya imza atmıştır.

DENGE VE DENETLEME

Türk milleti, Milliyetçi Hareket’i TBMM’nin hem kilit partisi yapmış, hem de denge ve denetleme görevini vererek önemli bir sorumluluk yüklemiştir. Türkiye’nin önü açılmıştır. Türkiye’nin geleceği aydınlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi konusunda üstümüze düşen her görevi azimle yerine getireceğiz. Temel önceliğimiz var olan, üst üste yığılan, günden güne tesir alanını genişleten vahim sorunların çözümüne katkı sunmak, destek vermektir. Bu maksatla da elimizi taşın altına koymaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Yapıcı, müspet, uzlaşmacı tavrımızı sonuna kadar muhafaza edeceğiz. Milli ve yerli duruşun Türkiye’de tam hâkim olması için tüm gücümüzle çalışacağız. Terörle mücadelenin başarıya ulaşması, sosyal ve ekonomik meselelerin milletimizin arzuları doğrultusunda nihayete ermesi, kardeşlik bağlarımızın daha da güçlenmesi ve elbette Türkiye’nin bölgesel, dahası küresel kuşatmadan tamamen kurtulması hususunda Cumhur İttifakı’na düşen sorumluluklar çok fazladır. MHP yeni sistem içinde vazifesini en etkili şekilde icra ve ifa edecektir.”