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    İstanbul'da Erdoğan'a en büyük destek o ilçeden

    Hürriyet Haber
    25.06.2018 - 08:51 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da 39 ilçenin 27'sinde Erdoğan kazandı. 16 Nisan referandumunda 'hayır' oyu çıkan Üsküdar ve Fatih geri geldi. En çok oyu Sultanbeyli verdi. İstanbul'da AK Parti 43, CHP yüzde 28, İYİ Parti 8, HDP 12, MHP 7 milletvekili çıkardı. İşte seçimlerin en kritik yarışında yaşananlar...

    İstanbul'da 39 ilçenin 27'sinde Erdoğan kazandı. Bu sonuçlara göre AK Parti 43, CHP yüzde 28, İYİ Parti 8, HDP 12, MHP 7 milletvekili çıkardı.

    Seçimin en kritik yarışlarından biri megakent İstanbul'da verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50, Muharrem İnce yüzde 36,8, Selahattin Demirtaş 7,22, Meral Akşener 4,76 oy aldı.

    Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu yüzde 1'i bulamadı. 4,5 milyon seçmen Erdoğan'a, 3,3 milyon seçmen İnce'ye, 661 bin kişi de Demirtaş'a oy verdi.

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    39 ilçenin 27'sini AK Parti kazandı. Erdoğan'a en büykü desteği yüzde 69 oy oranıyla Sultanbeyli verdi. Sultanbeyli'yi; Esenler %66.9, Arnavutköy %66, Sultangazi %61.5 ve Bağcılar 61.3 oyla takip etti.

    Erdoğan'a en az oy çıkan ilçe %20.3 ile Kadıköy oldu. Beşiktaş tercihini yüzde 74,1; Kadıköy de yüzde 72 oranında Muharrem İnce'den yana kullandı.

    16 Nisan referandumunda hayır oyu çıkan Üsküdar ve Fatih'te bu kez ipi AK Parti göğüsledi. Demirtaş ise en çok oyu yüzde 16 ile Esenyurt'tan aldı.

    AK Parti aldığı yüzde 42,2'lik oy oranıyla 43 milletvekili çıkardı. Yüzde 26,6 oy alan CHP 28, yüzde 12,5 oy alan HDP 12, yüzde 8,2 oy alan MHP 7 milletvekili çıkardı.

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    İstanbulda Erdoğana en büyük destek o ilçeden

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    Etiketler: secim2018 , Sincik , Adıyaman , oy verme , son dakika , haberler
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