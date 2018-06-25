Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması: Bu seçimin galibi demokrasidir

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sabah saatlerinde İstanbul’dan Ankara’ya geçen Erdoğan, Esenboğa Havalimanı’ndan uzun bir konvoy eşliğinde AK Parti Genel Merkezi’ne geçti. Erdoğan, balkon konuşmasında kendisini bekleyen partililere özetle şöyle seslendi:

“Aslında biraz daha erken saatlerde sizlerle birlikte olacaktım. Ancak İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Konutunda yaşanan elim bir kazada küçük bir evladımız yaralanma geçirdi. Onu hem hastanede ameliyata girinceye kadar doktorlarla hasbihal ettim. Ondan sonra izinlerini alarak Ankara’ya geldik. Gereken müdahaleler yapılıyor. Sizler 3 Kasım 2002 Kasım seçimlerinde yanımızdaydınız bizi iktidara taşıdınız. Bu şarkı burada bitmez dediniz. Vesayete karşı hep birlikte mücadele ettik. Ülkemize hep birlikte çağ atlattık. Sizler Gezi olaylarında 17-25 Aralık emniyet, yargı darbe girişiminde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yanımızdaydınız. Vandallara ve ihanet çetelerine hep birlikte karşı koyduk. Sizler 2015 seçimlerinde özellikle 1 Kasım’da yanımızdaydınız. Ellerini ovuşturarak Türkiye’nin diz çökmesini bekleyenlere derslerini hep birlikte verdik. Sizler 15 Temmuz darbe girişiminde buradaydınız. Velhasıl nerede bir darbeci varsa hepsinin karşısında oldunuz.

SEÇİMİN GALİBİ DEMOKRASİ

FETÖ ihanet çetesine ve onlarla beraber hareket edenlere sokakları hep birlikte dar ettik. Ülkemizi, bayrağımızı, ezanımızı, özgürlüğümüzü, namusumuzu darbecilerin pençesinden hep birlikte kurtardık. Nereye kaçtılar Amerika’ya. Şimdi ölçüye bakıyorum Amerika’daki oylara bakıyorum. Oradaki oylarda oradan ana muhalefete bayağı oy gelmiş. Halep oradaysa arşın sandıkta. Sizler 16 Nisan halk oylamasında sandıktaki iradenizle yine bizim yanımızdaydınız. Bu seçimin galibi demokrasidir, milli iradedir, milletimizin bizatihi kendisini bu seçimin galibi 81 milyon vatandaşımızın her bir ferdidir. Siz tarih yazıyorsunuz. Asırlar sizi çok farklı anacak gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyanın pekçok yerinde seçimler bizdekinin yarısını bulmayan katılımla yapılıyor. Türk milleti sandığa sandıkta tezahür ettirdiği iradesine sahip çıkarak demokrasiye ve onun ayrılmaz parçası olan haklarına ve özgürlüklerine ne kadar önem verdiğini bu seçimde tekrar göstermiştir. Dün darbecilerin tanklarını, toplarını, uçaklarını, silahlarını çıplak elleriyle durduran bu millet bugün aynı ellerle istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır. Türkiye, 24 Haziran gecesini geleceğine bu sabah olduğundan çok daha fazla güvenle bakarak tamamlayacaktır. İşte YSK başkanı bu seçimin galibini salt çoğunlukla Erdoğan olduğunu açıklamıştır.

ARAMIZDAKİ FARK 22 PUAN

Bildiğiniz gibi en yakın arkadaşımızla aramızdaki fark 20 puanın üzerinde, 22 puan. Şahsıma, ittifakıma ve partime güvenen milletime şükranlarımı sunuyorum. Cumhur ittifakının bir değer kanadı olan MHP’nin Genel Başkanı Sayın Bahçeliye ve MHP’nin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Aynı şekilde merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun yadigarı alperenlere teşekkür ediyorum. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun sandığa giderek demokratik hakkını kullanan her vatandaşıma teşekkür ediyorum Türkiye, bu seçimde pekçok yeniliğin yanısıra partilerin ittifak tecrübesini yaşamıştır. Bu hem partiler hem ülkemiz açısından hayırlı tecrübe olmuştur. Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık. Önümüzdeki dönemi milletimizin karşısına tüm bu eksiklerimizi tamamlayarak çıkacağımızdan emin olunuz. Bugünden sonra da gözümüz ve kulağımız yine milletimizde olacaktır. Hemen yarından itibaren milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için koşturmaya başlıyoruz yeni yönetim sistemimizle ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamlamıştık. Meclis toplanıp Cumhurbaşkanlığı yeminimizi yapana kadar bu çalışmaları tekrar gözden geçirecek ve kemale erdireceğiz. Yemin töreninin hemen ardından bakanlarımızı bürokratlarımızı belirleyip programımızı uygulamaya başlayacağız Türkiye’nin kaybedecek tek anı olmadığı bilinciyle çalışacağız Türkiye bir demokrasi imtihanını daha tüm dünyaya örnek olacak şekilde geride bırakmıştır.

KAZANAN DEMOKRASİ OLDU

Milletimiz sandıkta tercihini kavgadan değil hizmetten yana kullanmıştır. Kazanan demokrasimiz olmuştur. Hizmet siyaseti olmuştur. Milli iradenin üstünlüğü olmuştur, Türkiye olmuştur, Türk milleti olmuştur, bölgemizdeki tüm mağdurlar olmuştur, dünyadaki tüm mazlumlar olmuştur. Törer örgütlerinin üzerine çok daha kararlı gideceğiz. Ülkemizin uluslararası alandaki itibarini çok daha yükseklere çıkaracağız bayrağımız çok daha nazlı dalgalanacak. Ezanlarımız çok daha huşuyla okunacak her bir vatandaşımızın huzurunu refahını daha ileriye taşıyacağız.

Türkiye tercihini demokrasisine hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaktan, reformlarını devam etmekten yana kullanmıştır. Türkiye tercihini büyümeden, gelişmeden, kalkınmadan, zenginleşmeden, her alanda dünyanın itibarlı onurlu sözü geçen ülkesi olmaktan yana kullanmıştır. Türkiye tercihini PKK’dan FETÖ’ye kadar tüm terör örgütleriyle kararlı şekilde mücadele etmekten yana kullanmıştır.

SİYASET BİLİMCİLER ÇÖZEMEZ

Bu sonuçlar aynı zamanda Suriye topraklarını özgürleştirmeye ve ülkemizdeki misafir kardeşlerimizin güvenle ülkelerine dönüş yollarını açmaya devam edeceğimizi ifadesidir. Bu sonuçlar aynı zamanda ülkemize kem gözle bakan terör örgütlerinden küresel çıkar çevrelerine kadar herkesin karşısında dimdik durulacağının ifadesidir. Bu sonuçlar aynı zamanda demokrasideki ve ekonomideki hedeflerimize bir adım daha yaklaştığımızın ifadesidir. Milletimiz bu seçim sonuçlarıyla o kadar çok çevreye o kadar farklı mesaj vermiştir ki dünyanın tüm siyaset bilimcileri biraraya gelip yıllarca çalışsa yine de bunu zor çözer.”