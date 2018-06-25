Mehmet Şimşek'ten ilk dolar yorumu
Geçtiğimiz haftayı 4.6770 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, dün gerçekleşen seçim sonuçlarının ardından saat 00.10 itibariyle de 4.60 TL'nin altına sarkarak 4.5957 TL'ye indi. Euro ise 5.3581 TL seviyesini gördü. Sabah saatlerinde ise Dolar/TL kuru yüzde 0,98 kayıpla 4,6313 ve 4,6270, Euro/TL kuru ise yüzde 0,98 kayıpla 5,3953'le başladı. 08.00 itibariyle dolar 4.6523 TL ve euro ise 5.4219 TL ile seyrini sürdürüyor. Şimşek, seçim sonrası piyasaların tepkisini olumlu olarak değerlendirdi.
SEÇİMİN ilk sonuçları uluslararası piyasalarda olumlu karşılandı. Türkiye piyasaları kapalı iken Asya piyasalarında düşük hacimli işlemlerde cuma gününü 4.6770 liradan kapatan dolar önce 4.66 liranın altına geriledi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki açıklamasının ardından ise 4.63 liraya kadar indi. Saat 00.10 itibariyle uluslararası piyasalarda düşük hacimli işlemlerde dolar 4.5908 liraydı.
Euro/TL kuru da dün dolarla birlikte düşüşünü sürdürdü. Açıklanmalar ardından ilk olarak 5.4534'ü gören Euro/TL kuru gece yarısı itibariyle 5.3581'e kadar geriledi.
SABAH SAATLERİNDE DE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Dolar/TL kuru seçimlerin hemen ardından güne yüzde 0,98 kayıpla 4,6270, Euro/TL kuru ise yüzde 0,98 kayıpla 5,3953'le başladı. 08.00 itibariyle dolar 4.6523 TL ve euro ise 5.4219 TL ile seyrini sürdürüyor.
MEHMET ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, seçim sonrası TL'nin değer kazanmasıyla ilgili Twitter'dan açıklamada bulundu. Şimşek; "Piyasalar da seçim sonuçlarını kutlamaya başlamış gibi..." şeklinde ifade etti.
Piyasalar da seçim sonuçlarını kutlamaya başlamış gibi... https://t.co/9FYp0p4uXU— Mehmet Simsek (@memetsimsek) 24 Haziran 2018
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