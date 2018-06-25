Seçim sonrası altın fiyatlarında son durum

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
25.06.2018 - 10:07, Son Güncelleme:

Seçim sonrası altın fiyatlarında son durum

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Seçim sonrası altın fiyatlarında son durum

Seçimlerin ardından döviz kurları düşüş gösterirken ve Borsa açılışını yükselişle yaparken, altın fiyatları da güne düşüşle başladı. İşte güncel altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde salt çoğunluğu elde etmesinin ardından haftaya yüzde 2,5 azalışla 186,4 liradan başladı.

Cuma günü dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre 0,80 azalışla 191,1 liradan tamamlamıştı.

Dolarda son durum
Dolarda son durum

Altının gram fiyatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde salt çoğunluğu elde etmesinin ardından dolar kuruna bağlı olarak haftaya düşüşle başladı. Saat 10.10 itibarıyla altının gram fiyatı önceki kapanışının yüzde 2,5 altında 186,4 liradan işlem görürken, aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 304 lira, Cumhuriyet altını da 1.240 liradan satılıyor.

Son iki haftada etkili olan düşüş eğilimini yeni haftaya da taşıyan altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.266 dolar seviyesinden işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre birinci çıktığını anımsattı.

Seçimlerin ardından Borsa böyle başladı
Seçimlerin ardından Borsa böyle başladı

Seçim sonucunun ardından yurt içi piyasalarda döviz ve altının gram fiyatında sert düşüşler yaşandığını bildiren Memiş, bu hafta yurt içi piyasalarda seçim sonuçlarının etkisinin devam edeceğini kaydetti.

Memiş, Türkiye’de seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının ve siyasi istikrarın devam etmesinin yabancı yatırımcıların sıcak para akışını hızlandırabileceğini ifade ederek, "Döviz ve altının gram fiyatında beklediğimiz kısa vadeli sert düşüşlerin yatırımcısına alım fırsatı vereceğini düşünüyoruz. Teknik olarak altının gram fiyatında görünüm negatif olduğundan, destek seviyelerine geri çekilmeler bizim için sürpriz olmayacaktır. Bugün altının gram fiyatının 185-190 lira aralığında işlemler görmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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