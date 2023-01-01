Yeni yılın ilk gününde 10 duayenden 10 altın tavsiye

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1- MÜZİSYEN CAHİT BERKAY

BERABER ŞARKI SÖYLEYİN

Moğollar olarak grupça prensibimiz vicdanlı ve demokratik olmak. Çok sevdiğim işi yaptığım için şanslıyım. Hep çok çalıştık. Temel prensipler değişmeyince saygı gören, inanılan, bir insan oluyorsun. Vicdanlı olunca sevmesini, sevgiyi paylaşmasını biliyorsun… Toplumsal olarak paylaştığımız şeyler kendini tiyatroda sanatta müzikte kendini gösterir. Beraber şarkı söylemek ne kadar güzeldir… Başarımızın sırrı da samimiyet oldu. Hiçbir şarkıyı ‘satsın’ diye yapmadık. Tüm şarkılarımızın hikâyesi var.

2- TUSAŞ GENEL MÜDÜRÜ TEMEL KOTİL

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RÜZGÂR ESTİĞİNDE HEMEN ‘AMAN ÜŞÜDÜM’ DEMEYİN

Genç arkadaşlara yurtdışına değil, serüvenlere çıkmalarını öneririm. Sonuç almak istiyorsan o işe kitleneceksin. Gece yarısı uyanıp “Ya bu iş nasıl olacak?” diyorsan sonra gereğini yapıyorsun zaten. Bir diğerim önerim psikolojik esneklik. Bir darbe yediğinizde önce bir durun. Rüzgâr estiğinde hemen ‘Aman üşüdüm’ demeyin, daha kandaki sıcaklık düşmedi, belki birazdan sıcak hava gelecek! Kişinin okurken çalışması, ne için mücadele ettiğini yaşaması lazım. Uygulama sahası olmayan kişi ne kadar iyi yetişse de kavanoz içinde büyümüş hava almayan bir çiçeğe benzer, solar.

3- SANATÇI MUSTAFA KESER

ŞANS ŞANSA LAYIK OLANA GELİR

1995 yılında HBB televizyonu genel müdürü Bülent Öztürkmen geldi. Amerika’daki radyoda canlı istek programını televizyona uyarlamak istiyordu. Benim için şanstı tabii… Ama şans, şansa layık olan insana gelir! HBB’ye başladığımda 30 senedir müzik yapan, sahnenin tozunu yutmuş, profesyonel derecede müzik malumatı edinmiş biriydim. Hemen kabul ettim. “Alooooo” diye diye bugünlere geldik! Sahneyi çok seviyorum. Bu yaşta halen diri ve canlıysam bunu sahneye borçluyum. Hasta oluyorum, ağrım oluyor, geberiyorum… Sahneye bir çıkıyorum ne ağrım ne sızım kalıyor. Sahnede oluyorum 25 yaşında bir adam!

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4- OYUNCU PERİHAN SAVAŞ

İLKELERDEN DOĞRULARDAN VAZGEÇME

Hayatımda anlatılacak çok hikâye var! İyi bir ders filmi olurdu. Finalinde… Hiçbir zaman ‘keşke’m olmadı. Ben istedim, ben yaptım. Hiçbir pişmanlığım olmadı. Sonunda da ben başardım. Mutlu son. Annem çok baskın biriydi. O böyle olunca ‘Ben çocuklarıma bunu yapmayacağım’ dedim. Sonra da hayatım boyunca baskıya asla boyun eğmedim, hep dik durdum. Peki baskı gören kadınlar ne yapacaklar? Kendi ilkelerinden, doğrularından vazgeçmeyecekler. Ekonomik özgürlüklerini kazanacaklar. İstersen yaparsın. Kadınlar şiddeti saklamayacak, yüzlerine vuracak, konuşacaklar.

5- REHBER SAFFET EMRE TONGUÇ

SOKAKLARDA KAYBOL GÜZELLİKLERİ SEYRET

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Aralarında dünya liderleri, Hollywood yıldızları ve modacılar olan 100’den fazla dünyaca ünlü ve etkili ismi gezdirdim. Hepsinin ortak özelliği tevazularıydı… İstanbul’da en çok Tarihi Yarımada’dan etkileniyorlar. Bir de bizim pek bilmediğimiz Boğaz köyleri ilgi görüyor. Mesela Bebek’te Aya Haralambos Kilisesi, şehrin en eski konaklarından Kavafyan Konağı, yukarıda Fransız Yetimhanesi var. Keşke sokaklarda kaybolmayı daha çok becerebilsek de bu şehrin güzelliklerinin farkına varabilsek… Bir şehri bilmeden gezmek, okula gidip hiçbir şey öğrenmemek gibidir.

6- FELSEFECİ PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ

SAĞLAM DURMAK İÇİN KENDİNLE BARIŞIK OL

İnsan türünü diğer canlı türlerinden ayıran temel özellikler birden fazladır. Bilmek, amaçlı davranmak, kendine hâkim olmak, değerlendirmek, tercihler yapmak, konuşmak-yazmak, fikirler getirmek, kavramlar oluşturmak, dünyaya değer boyutunu katmak, anlam görmek… Bunlar sırf insana özgü özelliklerdir. Ayakta sağlam durabilmek için belli-başlı yapmamız gerekenler arasında, etik değer farklarını görebilmek ve olabildiğince ona göre eylemde bulunabilmek de bulunuyor. Bunun en önemli önkoşulu da, bir kişinin kendi kendisiyle barışık olması. Bunlar ümitli ve ümitsiz olmanın ötesinde olmaya yardımcı oluyor.

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7- OYUNCU NEVRA SEREZLİ

ÖNEMLİ OLAN RUH VE DİL GÜZELLİĞİ

Görsellik önemlidir. Tiyatroda da ekranda da gereklidir. Hele bazı rollerde çok gereklidir. Rolüne uygun tiplemenin içine girmek için çok fazla ifrata kaçmayan, belli bir tipinin olması gerekir ki onun üzerine oynayabilesin... Bin şükür benim tipim ona müsait oluyor! Bana göre güzel olan;muntazam, temiz, gününe ve zamanına uygun giyinen insandır. Şimdi mefhumlar çok değişti. Neredeyse elimize ‘böyle dudak, şöyle çene’ diye reçete verecekler! Üstelik güzellik anlayışı çok hızlı değişiyor. Mühim olan kendinle barışık olman. Ruhun, dilin güzel olacak!





8- BİLİMİNSANI PROF. DR. GÖKHAN HOTAMIŞLIGİL

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SABIRLI OL YOLA DEVAM ET

1. Yapamadığınız şeylere kayıp olarak bakmayın. Sıralama saplantılarının, harici kıyaslamaların hayattaki geri dönüşleriyle ilgili önemli ve sabit gösterge yok. Sabırlı olup devam etmek lazım. 2. Kendinizi düzgün insanlarla çevreleyin. Doğru rol model olacak kişileri seçin. Ama bu ilişkilerde mutlaka sizin de katkınız olsun. Yani ‘hep bana’ zihniyeti ile profesyonel veya kişisel dayanışma olamaz. 3. Nobel ödüllü William Kaelin’in bir örneği çok hoşuma gidiyor, ‘Saman çöplerinden saray yapmak yerine tuğladan mütevazi ama sağlam bir ev inşa etmek daha önemli.’ Samandan oluşan saraylar ‘puf’ deyince uçup gidiyor. Temel sağlam olursa sonraki aksaklıkları düzeltebilir, ileri götürebilirsiniz; bu süreçte derin düşünmeyi unutmadan...







9- BESTECİ PROF. İLHAN USMANBAŞ

HAYATTA HER ŞEYİ MERAK EDİN

Bana desen ki ‘Ey hocalık! Karşında öğrencin var ona ne derdin? Derim ki “Hayatta her şeyi merak edin ve bu merakı dolduracak çareleri bulun.” Merakı merakla bırakmayın. Özellikle de mesleğinizi iyi öğrenin. Yaşamın kısa ve gel-geç olduğunu aklınızda tutup ‘Yarın öğrenirim’ demeyin. Ben halen aklıma bir şey takılınca hemen ya bir ansiklopediye bakarım ya bilene telefon eder öğrenirim. İnsan hayattan boş olarak, boşluk bırakarak gitmemeli… Ben kendi eserlerimle birlikte bugüne kadar dinlemediğim eski veya yeni eserleri dinlemeye çalışıyorum. İnsanın daima eksik bıraktığı noktalar oluyor.





10- YAZAR AYŞE KULİN

ÇIRPINMA KENDİNİ SUYA BIRAK

Dünyanın hallerine 80 yıllık şahitliğime karşın, inatla günü ve günceli yaşıyorum. Yarınlar için endişe ediyor, yazdıklarımla farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Biz yanmış, yıkılmış ve yüzde 90’ı cahil bırakılmış bir ülkeyi önce eğiterek, sonra kadın erkek ayırmaksızın hukuk önünde eşit kılarak ve işleri ehil ellere bırakarak mucizeler yaratmış bir milletiz. İyi insan vicdan sahibidir, merhametlidir, adildir. Düğmeyi baştan doğru iliklersek, işe iyi insan olarak başlarsak, eğitim, adalet ve liyakat ile her şeyin üstesinden gelinir, tıpkı Cumhuriyetimizin ilk yıllarında yapmış olduğumuz gibi. Bana göre hayat akan bir sudur. Çırpınma, kendini suya bırak, eğer iyi bir insansan o seni en güzel sahillere taşır…

HEY GİDİ YILLAR’DA 2022 BÖYLE GEÇTİ























