Piyasalar yara sarmaya çalışıyor

Koronavirüsün ekonomiler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik tedbirler devam ediyor.
Merkez bankaları ve hükümetler birbirini destekleyen adımlar atıyor. Salgın hastalıkla başlayan sağlık krizi ekonomik durgunluğu tetikledi, beklentileri bozdu. IMF’den kredi derecelendirme kuruluşları ve yatırım bankalarına kadar birçok kurum küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentilerini aşağıya çekti. Buna karşın önce merkez bankaları ardından hükümetler harekete geçti ve olağanüstü tedbirler aldılar. ABD Merkez Bankası (Fed) hiç alışık olunmayan bir adım attı ve “sınırsız varlık alım programı” açıkladı. Fed’in “limitsiz likidite” hamlesi beklemeyen bir adımdı. ABD Kongresi’nde Cumhuriyetçiler ve Demokratların 2 trilyonluk teşvik paketi konusunda anlaşamaması bu hamlenin piyasalara etkisini erteledi. Salı günü anlaşma haberi gelince piyasalar rahatladı ve borsalara sert tepki yükselişi olarak yansırken ABD dolarındaki değerlenmeye ivme kaybettirdi. ABD dolarının dış piyasalarda nispeten zayıflaması iç piyasalarda dolar/TL kurunda kâr satışlarını ve kısa süreli geri çekilmeyi beraberinde getirdi. En belirgin tepki ise altında (ons/dolar) görüldü. Altın çok ciddi tepki verdi. Faiz oranları düşük ve düşük kalacak. Ayrıca merkez bankaları tarafından piyasaya sunulan bol likidite altındaki yükselişi destekleyen gelişmeler oldu. Geçtiğimiz günlerde piyasaların likidite ihtiyacı ve nakde dönme eğilimiyle “nakit kraldır” anlayışı öne çıkmış ve güveli liman ABD Doları olmuştu. Ancak Fed’in son hamlesinin de katkısıyla altın “güvenli liman” özelliğini geri almaya başladı. Piyasalarda para bollaştı, para arzı arttı ama altının arzı aynı kaldı. Piyasalardaki belirsizlik azaldığı takdirde düşük faiz ve bol likiditenin sonunda akacağı alanların başında altın ve hisse senetleri geliyor. Piyasalardaki koronavirüse bağlı likidite ihtiyacı ve gerginlik azalırsa para birimlerine olan talebin gerilmesi de muhtemeldir. Şimdi olmazsa da bunun parite hareketleri para birimleri üzerinde önümüzdeki dönemde etkilerini görebiliriz. Daha bol para, daha düşük talep daha zayıf para kavramını getirebilir. Önce salgın hastalıkla ilgili belirsizlik ve güvensizliğin azalması gerekecek. Hükümetler ve merkez bankalarının yardımıyla yara sarmaya çalışan piyasaların olağanüstü tedbirlerine tepki vermeye başlaması olumlu bir gelişme.
DOLAR/TL
Dolar/TL kurunda yükseliş sonrası kâr satışları görülmeye başladı. 6.38 ilk destek olarak görülürken bu seviyenin altında sonraki destek noktaları 6.25 ve 6.15 seviyelerinde. İlk dirençler ise 6.46 ve 6.53-6.60 seviyelerinde bulunuyor. Çıkış hareketi korunmakla birlikte yükseliş denemelerinin direnç seviyelerinde satışla karşılaşma olasılığı yüksek.
BIS100 ENDEKSİ
Borsada sert düşüş sonrası tepki yükselişi direnç seviyelerini geçmekte zorlandı. İlk destekler 87.000-86.500 seviyelerinde görülürken sonraki destekler 84.000-82.000 seviyelerinde bulunuyor. İlk direnç ise 92.000 seviyesinde. Tepki çıkışının devamı için bu seviyenin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 95.000 ve 99.000-100.000 seviyelerinde. Geri çekilmelerde tepki alımları görülmekle birlikte dalgalı seyir sürebilir.
ALTIN (ONS/DOLAR)
Altında dalgalanma sürüyor. Düşüşler ve çıkışlar aynı sertlikte. 1.638 ilk direnç olarak oluşurken çıkışın devamı için bu seviyenin geçilmesi önemli. Sonraki dirençler 1.670 ve 1.700-1.715 seviyelerinde. İlk destek ise 1.595 seviyesinde bulunuyor. Sonraki destekler 1.570 ve 1.550-1.525 seviyelerinde. Yükseliş hareketi gücünü korumakla birlikte kısa süreli kâr satışları etkili olabilir.
Piyasalar yara sarmaya çalışıyor
Koronavirüsün ekonomiler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik tedbirler devam ediyor.
Merkez bankaları ve hükümetler birbirini destekleyen adımlar atıyor. Salgın hastalıkla başlayan sağlık krizi ekonomik durgunluğu tetikledi, beklentileri bozdu. IMF’den kredi derecelendirme kuruluşları ve yatırım bankalarına kadar birçok kurum küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentilerini aşağıya çekti. Buna karşın önce merkez bankaları ardından hükümetler harekete geçti ve olağanüstü tedbirler aldılar. ABD Merkez Bankası (Fed) hiç alışık olunmayan bir adım attı ve “sınırsız varlık alım programı” açıkladı. Fed’in “limitsiz likidite” hamlesi beklemeyen bir adımdı. ABD Kongresi’nde Cumhuriyetçiler ve Demokratların 2 trilyonluk teşvik paketi konusunda anlaşamaması bu hamlenin piyasalara etkisini erteledi. Salı günü anlaşma haberi gelince piyasalar rahatladı ve borsalara sert tepki yükselişi olarak yansırken ABD dolarındaki değerlenmeye ivme kaybettirdi. ABD dolarının dış piyasalarda nispeten zayıflaması iç piyasalarda dolar/TL kurunda kâr satışlarını ve kısa süreli geri çekilmeyi beraberinde getirdi. En belirgin tepki ise altında (ons/dolar) görüldü. Altın çok ciddi tepki verdi. Faiz oranları düşük ve düşük kalacak. Ayrıca merkez bankaları tarafından piyasaya sunulan bol likidite altındaki yükselişi destekleyen gelişmeler oldu. Geçtiğimiz günlerde piyasaların likidite ihtiyacı ve nakde dönme eğilimiyle “nakit kraldır” anlayışı öne çıkmış ve güveli liman ABD Doları olmuştu. Ancak Fed’in son hamlesinin de katkısıyla altın “güvenli liman” özelliğini geri almaya başladı. Piyasalarda para bollaştı, para arzı arttı ama altının arzı aynı kaldı. Piyasalardaki belirsizlik azaldığı takdirde düşük faiz ve bol likiditenin sonunda akacağı alanların başında altın ve hisse senetleri geliyor. Piyasalardaki koronavirüse bağlı likidite ihtiyacı ve gerginlik azalırsa para birimlerine olan talebin gerilmesi de muhtemeldir. Şimdi olmazsa da bunun parite hareketleri para birimleri üzerinde önümüzdeki dönemde etkilerini görebiliriz. Daha bol para, daha düşük talep daha zayıf para kavramını getirebilir. Önce salgın hastalıkla ilgili belirsizlik ve güvensizliğin azalması gerekecek. Hükümetler ve merkez bankalarının yardımıyla yara sarmaya çalışan piyasaların olağanüstü tedbirlerine tepki vermeye başlaması olumlu bir gelişme.
DOLAR/TL
Dolar/TL kurunda yükseliş sonrası kâr satışları görülmeye başladı. 6.38 ilk destek olarak görülürken bu seviyenin altında sonraki destek noktaları 6.25 ve 6.15 seviyelerinde. İlk dirençler ise 6.46 ve 6.53-6.60 seviyelerinde bulunuyor. Çıkış hareketi korunmakla birlikte yükseliş denemelerinin direnç seviyelerinde satışla karşılaşma olasılığı yüksek.
BIS100 ENDEKSİ
Borsada sert düşüş sonrası tepki yükselişi direnç seviyelerini geçmekte zorlandı. İlk destekler 87.000-86.500 seviyelerinde görülürken sonraki destekler 84.000-82.000 seviyelerinde bulunuyor. İlk direnç ise 92.000 seviyesinde. Tepki çıkışının devamı için bu seviyenin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 95.000 ve 99.000-100.000 seviyelerinde. Geri çekilmelerde tepki alımları görülmekle birlikte dalgalı seyir sürebilir.
ALTIN (ONS/DOLAR)
Altında dalgalanma sürüyor. Düşüşler ve çıkışlar aynı sertlikte. 1.638 ilk direnç olarak oluşurken çıkışın devamı için bu seviyenin geçilmesi önemli. Sonraki dirençler 1.670 ve 1.700-1.715 seviyelerinde. İlk destek ise 1.595 seviyesinde bulunuyor. Sonraki destekler 1.570 ve 1.550-1.525 seviyelerinde. Yükseliş hareketi gücünü korumakla birlikte kısa süreli kâr satışları etkili olabilir.