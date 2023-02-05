Önümüzdeki dönemde seçicilik şart

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Borsa İstanbul’da sert düşüş hareketi tepki alımlarıyla karşılaştı. Günlük bazda düşüşler yüzde 5’i geçince devre kesici uygulandı. Ayrıca çok sayıda hissede aynı uygulama gerçekleşti. Piyasalar düşüşe bir anlam yüklemeye çalıştı; seçim yılı olmasından kaynaklanan pozisyon ayarlamaları, kur korumalı mevduattaki (KKM) üst sınırın kaldırılmasıyla bankaların mevduat faizlerindeki artışın sürmesi ve bunun borsaya rakip olabileceği öngörüleri, kredili satışlar, halka arzlar ve ortak satışlarına bağlı para çıkışları, bazı fonların hisse satışı, kripto para piyasasının tekrar canlanmaya başlaması, kâr realizasyonu, teknik düzeltme ihtiyacı gibi gerekçelerdi bunlar.







ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

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Tüm bu saydıklarımız arasında en makul olanları mevduat faiz oranlarındaki yükseliş ve borsanın zirve seviyelerinde görünmesi diyebiliriz. Buna seçim tarihinin yaklaşması nedeniyle pozisyon ayarlamaları da ilave edilebilir.

Yatırım kararları açısından ileriye bakmak durumundayız. Enflasyon artış hızında baz etkisiyle bir gerileme görülse de ocak ayına ait rakamlar beklentilerin oldukça üzerinde geldi. Yüksek enflasyon şartları geçerliliğini koruyor. Bu durumda enflasyonu yenebilecek yatırım aracı ihtiyacı veya arayışı halen geçerli. Gerçi bu arayış her daim vardır. Döviz kurlarında bir hareketlenme olsa da yatay seyir korunuyor. Ciddi bir prim şu an için görülmüyor. Faiz artışıyla KKM’ye tekrar dönüş başladı. Korumalı mevduat hesaplarındaki toplam mevduat, 27 Ocak haftasında 21,2 milyar TL artışla 1.41 trilyon TL oldu. Bu, yüzde 1,53’lük artış demek. Geçtiğimiz haftalarda 1.37 trilyon TL’ye kadar gerilemişti. Faiz yükselişi döviz kurlarını bir ölçüde baskılayabilir. Hatırlanırsa geçtiğimiz aylarda KKM’den borsaya para girişi konusu biraz fazlaca dillendirilmişti. Geçen yıl enflasyonu yenen yatırım araçlarından biri olan konut fiyatları ise “Köpük var mı, yok mu” tartışmalarıyla zirve seviyelerinde geziniyor. Bankaların mevduat faiz oranları yüzde 25-30 seviyelerine yükseldi fakat yüzde 57 seviyesindeki enflasyona karşı tasarrufları korumada çok yeterli olmayabilir.

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BORSADA SEÇİCİLİK ARTACAK

Borsa tarafından bakmak gerekirse; zirvesinden yüzde 20 civarında uzaklaşmış endeks ile enflasyonun da katkısıyla olumlu beklenen 12/2022 dönem şirket bilançoları ve iskonto oranlarıyla artabilecek hisse senetleri var. Kesinlikle tavsiye olarak görülmemesi kaydıyla örnek verelim; bazı bankalarda fiyat-kazanç oranları 1.5 seviyesinin altına geriledi. 2023’te bankalar belki aynı kâr rakamlarına ulaşamayacak ama önemli bazı bankaların piyasa değerinin 1-1.5 yıllık kârına düşmesi çok sürdürebilir gibi görünmüyor. Bilançolar açıklandıkça sanayi sektöründe de iskontolu hisseler çıkacaktır. Önümüzdeki döneme ilişkin, borsanın geçtiğimiz yıl gibi kolay para kazanılacak bir piyasa olmayacağını söylemek mümkün. Seçicilik artacak. Bunun için temel veriler ve bilançolar önem kazanacak. Ezcümle, hisse olarak doğru adreslerde bulunmak şartıyla yüksek enflasyona karşı yatırım araçları arasında hisse senetleri alternatif olarak geçerliliğini hâlâ koruyor.

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MERKEZLER UMUT VERDİ

Dış piyasalarda bir süredir görülen iyimserliğin kaynağında merkez bankaları var. Geçen hafta ABD (Fed), Avrupa (ECB) ve İngiltere (BoE) merkez bankaları toplantıları ve faiz kararları izlendi. Fed 25, Avrupa ve İngiltere 50 baz puanlık artırımda bulundu. Fed Başkanı Powell’ın “güvercin” tonda açıklamalarına Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının başkanları da uydu. Faiz artışlarının devamı beklenmekle birlikte birkaç artırım sonrası sonlanabileceği yönündeki algı bir bakıma ortak söylem haline geldi. Bu durum parasal sıkılaşmayla ilgili beklentileri törpülerken ekonomilerdeki resesyon beklentileri de zayıflamaya başladı.







Bu arada farklı bazı sesler gelmiyor değil. Nobel ödüllü Ekonomist Paul Krugman, yatırımcıların enflasyon riskini geride bırakmış göründüğü ancak enflasyonun finansal koşullardaki gevşemeyle yeniden yükselebileceği uyarısında bulundu. Çok da haksız değil. Ancak bu aşamada halen baz senaryo, “faiz artırımlarında yavaşlama, ılımlı resesyon” olmaya devam ediyor. Her ne kadar Borsa İstanbul kendi derdine düşüp duyarsız kalsa da dış borsalarda çıkış hareketleri korunuyor.

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ABD TARIM DIŞI İSTİHDAMI ‘BEKLENTİLERİN ÇOK ÜZERİNDE’

Cuma günü beklentilerin üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam verileri dış piyasalardaki olumlu algıyı değiştirecek mi? Veya ne ölçüde değiştirecek? Bunu merkez bankalarından gelecek açıklamalardan öğrenebileceğiz. Çok radikal bir değişiklik beklemek bu aşamada zor. Ancak 185 bin beklenen, geçen ay 223 bin olan tarım dışı istihdam artışı ocak ayında 517 bin olarak gerçekleşti. Oldukça yüksek ve tahminlerden ciddi bir sapma var. İşsizlik verileri ise yüzde 3.4’e yani tarihi diplere geriledi. Bu veriler Fed’in faiz artışı ve sıkı para politikasının devamı konusunda elini rahatlatan bir durum. İstihdam verisinin açıklanması sonrası dış borsalarda satışlar görüldü.

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Bu gelişme diğer piyasa parametrelerine de yansıdı. Düşüşü süren ABD, 10 yıllık bono faiz oranı yükselerek yüzde 3.50’yi geçti. Euro biraz zayıfladı, dolar değer kazandı. Euro/dolar paritesi 1.08, Dolar Endeksi 102 oldu. Faiz artırımlarının yavaşlayacağı beklentisiyle yükselen altın fiyatları kâr satışlarıyla karşılaştı ve 1900 doların altına çekildi. Diğer yandan Almanya 10 yıllık bono faiz oranları ise yüzde 2.30 seviyesinden yüzde 2.05 seviyesine kadar geriledi. Sonra tepki verdi yüzde 2.20’ye yükseldi. Benzer görünüm İngiltere için de geçerli. İngiltere 10 yıllık bono faiz oranı ise yüzde 3.40 seviyesinden yüzde 3.00 seviyesine yaklaştı ve sonra hafif yükseldi. Tahvillerdeki düşüş rallisi ABD istihdam verisiyle ivme kaybetti.

Petrol fiyatlarında ise zayıf görünüm sürüyor. Brent petrol 82 dolar seviyesine geriledi. OPEC’in üretim kararını değiştirmemesi ve Rusya’nın ihracatındaki güçlü ihracat verileri, son fiyatlamaya konu gelişmeler oldu. Dış piyasalardaki iyimserlik korunuyor. Fakat ABD tarım dışı istihdamının bu görünüme etkisi ayrıca takip edilecek.

BORSA TOPARLANIYOR

Geçen hafta BİST 100 endeksinde sert düşüş sonrası tepki alımları görüldü. İlk direnç 5.000’de. Tepki yükselişinin devamı için bu seviyenin üzerinde kalınması önemli olacak. Bu durumda çıkış trendinin tekrar yakalanmasıyla sonraki direnç seviyeleri 5.400 ve 5.550-5.700 seviyelerinde bulunuyor. Geri çekilmelerde ise ilk destek ve tutunma noktaları 4.900 ve 4.700-4.500 seviyelerinde. 4.700-4.500 seviyeleri kısa dönem için önem kazanmış durumda. Endekste tepki çıkışının devamı beklenmekle birlikte 5.000 seviyesi önemini koruyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

2023 Ocak enflasyonu piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. TÜFE, aylık yüzde 6,65, yıllık yüzde 57,68, ÜFE aylık yüzde 4,15, yıllık yüzde 86,46 oldu. Beklentiler TÜFE için, aylık yüzde 3.66, yıllık yüzde 53-54 seviyelerindeydi. Geçtiğimiz günlerde TCMB Başkanı Kavcıoğlu, 2023 enflasyon tahminini yüzde 22.3 olarak açıklamıştı. Diğer yandan TCMB verilerine göre 27 Ocak ile biten haftada; yabancı yatırımcılar, 22.9 milyon dolarlık hisse senetleri alımına karşılık 0.5 milyon dolarlık tahvil bono sattılar. Borsa İstanbul’da hisse senetlerinde yabancı payı cuma günü itibarıyla yüzde 29.67 oldu. Son dönemde yüzde 29-30 bandında hareket ediyor. Aynı hafta TCMB brüt rezervleri 1.6 milyar dolar azalışla 127.1 milyar dolara, bankalar yurtiçi döviz mevduatı ise 1.8 milyar dolar düşüşle 196 milyar dolara geriledi. Makroeko-nomik verilerin piyasalar üzerindeki etkileri sınırlı kalmaya devam ediyor.

Yukarıda yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, yatırımcı profilinize uymayabilir.