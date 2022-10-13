Gayrimenkulün tek rakibi borsa

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Yatırım kararları son dönemde daha fazla önem kazanmaya başladı. Alternatifler azalırken son günlerde nereye yatırım yapsak sözü herhalde bir çoğumuzun sıkça duyduğu sorular arasında. Önceden faiz yüksekti, risk almayanlar için bildik bir adresti. Enflasyona yakın seyreden faizde paranın erimesi gibi durum pek söz konusu olmazdı. Belki küçük bir reel kayıpla tasarrufların enflasyona karşı değeri korunuyordu. Ama merkez bankası faiz oranlarındaki düşüşe bağlı olarak mevduat ve tahvil faizlerinin enflasyonun çok altında seyrettiği bu günlerde alternatif arayışları arttı. Faiz artık ciddi bir alternatif olarak görülmüyor. Bizim geleneksel yatırım araçlarımız genelde gayrimenkul, döviz, faiz, altın olmuştur. Bu yıl itibariyle bakacak olursak bu yatırım araçları içinde yüksek enflasyonun üzerinde getiri sağlayan veya enflasyonu yenen ilk yatırım aracı konut olmuş.

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KONUT KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Enflasyon ile faiz arasındaki fark (eksi) 65-70 puan seviyelerine yükselince TL’ye yatırımın cazibesi azaldı. Faiz enflasyona karşı tasarrufları korumaktan uzak kaldı. Döviz ve altın getirilerine bakıldığında da enflasyonun oldukça altında getiriler söz konusu. Gayrimenkul ve konut, halen kazandırmaya devam ediyor. Ekonomi yönetimi düşük faiz politikasına devam edeceğini açıklarken TCMB faiz oranlarında tek hane beklentisi arttı. Ayrıca artan yabancı talebinin yanı sıra, sektör temsilcilerinin söylemlerini referans alacak olursak yüksek fiyatlar nedeniyle konuta erişimin zorlaşması ve inşaat maliyetlerinin artmasına bağlı olarak konut üretimindeki azalma fiyatları desteklemeye devam ediyor. Konutun sadece yatırım aracı değil aynı zamanda ihtiyaç olması önemli bir etken. Zira Türkiye genç nüfusa sahip ve dışarıdan göç alan bir ülke.

Bu durum talebi canlı tutuyor. Fiyatlardaki köpük veya balon tartışmalarına rağmen konut en azından bu aşamada cazibesini koruyor. Bir de dışarıda konut fiyatlarında neler oluyor diye bakacak olursak, ülkeden ülkeye değişkenlik gösterdiği görülüyor. ABD’de konut fiyat endekslerinde gerileme başlamış durumda. Temmuz itibariyle yıllık yüzde 13.9 artış açıklandı. Ancak ABD Merkez Bankası (Fed) mart ayından itibaren faiz artırımına başlaması ve bu tarihten itibaren konut fiyat endeksinin düşüş göstermesi ayrıca kayda değer. Şubat ayında yıllık artış yüzde 19.4 olarak açıklanmıştı. Konu fiyat endekslerinde ağustos ayında yıllık değişimler; Çin’de yüzde -1.3, Almanya’da yüzde 45.8, İngiltere’de yüzde 7.8 oldu. ABD’de enflasyon (TÜFE) yüzde 8.3, Almanya yüzde 9.4, İngiltere yüzde 9.4, Çin yüzde 2.5 olarak açıklanmıştı. ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankaları faiz oranları ile tahvil faizleri enflasyonun altında. Eksi faiz onları için de geçerli. Ama fark çok daha küçük tabi ki.

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BORSA’DA CANLILIK SÜRÜYOR





Diğer yandan borsa alternatif olarak yatırımcıların ilgisini çekmiş durumda. Bu yıl için enflasyonun üzerinde getiri söz konusu. TÜİK verilerine göre ocak-eylül dönemi enflasyon (TÜFE) yüzde 52.40 olurken Borsa İstanbul-BIST100 Endeksi’nin aynı dönem getirisi yüzde 71.24 oldu. Hisse seçiminde başarılı olanların getirisi bu rakamın oldukça üzerinde tabi ki. Borsa dalgalı ve riskli bir piyasa. Risk getiriyle orantılıdır. Risk yüksek ise kazanç da yüksektir, gibi bir ön kabul borsalar için geçerlidir. Bir Anadolu deyimi “kirazın tatlısı dalın ucundadır” der. Bu açıdan hisse senetlerine yatırım konusunda spekülatif hareketlerden uzak durup borsa aracı kurumlarının rapor ve tavsiyelerine başvurmak yerinde olacak. Temel verileri ve ortaklık yapısı güçlü şirketlere öncelik vermekte yarar var. Tavsiye olarak görülmemesi kaydı ile yılın 3.çeyrek bilançoları beklenirken Borsa İstanbul’da canlılığın korunduğunu söylemek mümkün.

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ALTIN ‘KAYBETTİRENLER’ ARASINDA

Altın hem iç piyasalarda hem de dışarıda yatırımcılarını üzdü. Altının ons fiyatı yılın kaybettiren yatırım araçları arasında. ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere öncü merkez bankalarının faiz artırım ve parasal sıkılaşma politikaları ile değerlenen ABD doları altın fiyatları üzerinde baskı yapmaya devam ediyor. İç piyasalarda gram/TL fiyatındaki yükseliş işe dolar/TL kurundaki yükselişin sonucu. Yüksek enflasyona karşı tasarrufların korunması güçleşirken yatırım tavsiyesi olarak görülmemesi kaydıyla alternatif yatırım araçlarına kısaca bakmak istedik. Önümüzdeki dönem alternatif getiri arayışları sürmekle biraz daha zorlaşacağa benziyor.