Borsada güçlü yükseliş

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BORSA İstanbul, yıla iyimser başladı, yüksek primle yola devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 9.000 puanın üzerini gören BIST100 Endeksi, yılbaşından bu yana yüzde 25 prim üretti. Diğer yatırım araçlarıyla kıyaslamak gerekirse BIST100, konut, mevduat faizi, altın gibi enstrümanların getirisini açık ara geride bırakmış durumda. Bazı hisselerdeki getiriler bunun da oldukça üzerinde. Hal böyle olunca ilgi de artıyor.

YABANCI HIZ KESMİYOR

TCMB tarafından açıklanan 2 Şubat ile biten haftada yabancı yatırımcılar; hisse senetlerinde 132.8 milyon dolarlık alım yaparlarken tahvil bonoda 14.5 milyon dolarlık satışa imza attılar. Hisse senetlerinde Kasım 2023’ün ilk haftasıyla başlayan yabancı alımları (bir hafta hariç) aralıksız sürüyor. Buna karşılık Borsa İstanbul’da hisse senetlerinde yabancı payının düşüyor olması son günlerde yerli yatırımcıların alımlarının kuvvetlendiğini gösteriyor (Finansbank hissesindeki düşüşün de biraz etkisi söz konusu).

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Ayrıca TCMB brüt rezervleri ve KKM’deki (kur korumalı mevduat) gerileme de sürüyor. Parasal büyüklüklere bakıldığında önceki haftalardaki trendler korunmuş görünüyor. Bu kalemler arasında borsayı daha çok ilgilendiren taraf, yabancı yatırımcıların hisse senetlerinde devam eden alımlar. Yabancılar tahvil bonoda son haftalarda az da olsa satıştalar. “Tahvil faizlerinde acaba daha yüksek seviyeyi mi bekliyorlar” diye bir soru akla gelmiyor da değil.

YERLİ DÖVİZE YÖNELMEDİ

Yerli yatırımcı tarafında ise KKM’de görülen çözülmenin dövize çok da ilgi göstermediği bankaların döviz mevduatındaki gerilemeden belli oluyor. Dövizde kalacak olsalar KKM’den ayrılmazlardı. Faizdeki yükseliş ile TL mevduata kayma olağan bir durum. Ancak bu noktada biraz borsanın da alternatifler arasında değerlendirilmeye başlandığı söylenebilir. “Tasarruflar KKM’den borsaya ne ölçüde geldi” sorusuna net cevap vermek mümkün değil. Fakat KKM’deki azalışla borsanın işlem hacmindeki artışı, yabancı payındaki düşüşü dikkate aldığımızda bir parça akış olduğu tahmini yapılabilir.

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Yılbaşından bu yana borsada oluşan prime bakıldığında ‘Doğru hamle yapılmış’ demek yerinde olacak. Piyasa şartlarına göre yatırım araçları arasındaki akışkanlık çok doğal ve rasyonel bir davranış. BIST100 Endeksi, Ekim 2023’te İsrail-Hamas savaşıyla başlayan düşüş veya uzun dönemli teknik düzeltmesini aralık ayı sonu itibarıyla tamamlayıp yükselişe başladı. TL bazlı grafikte yeni zirveler denenmesine rağmen dolar bazında halen bulunduğu 292 seviyesiyle Ekim 2023’deki 310 noktasının altında seyrediyor. Ayrıca 12/2023 dönem bilanço beklentileriyle hisse bazlı hareketlilik artmış durumda. Bu açıdan “BIST100 Endeksi’nde zirve oluştu” demek zor veya çok erken. Borsa İstanbul’da iyimserlik sürebilir.

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Önümüzdeki hafta veri trafiği yine yoğun olacak. ABD ve İngiltere enflasyon verileri, Euro Bölgesi, Japonya ve İngiltere’de büyüme (GSYH) açıklanacak. İç gündemde ise “Türkiye konut satışları ve fiyat endeksi” ile ödemeler dengesi (cari denge) açıklanacak. Özellikle son aylarda konut satışlarındaki düşüş ile cari açıktaki büyüme nedeniyle açıklanacak veriler daha yakından izlenecek.

PETROLDE DÜŞÜŞ YERİNİ ÇIKIŞA BIRAKTI

- ABD tahvil faizlerindeki düşüşün durması ve dolardaki değerlenme, altının ons fiyatı üzerindeki baskısını sürdürüyor. Fakat altının ons fiyatı 2.000 doları kısa dönem için taban yaptı gibi bir görünüm hakim.

Petrol fiyatında ise düşüş yerini çıkışa bırakmaya başladı. İsrail tarafından ateşkes önerisinin kabul edilmemesi bir parça bu yükselişte etkili oldu. ABD ham petrol stokları, OPEC+ üretim kararları, doların değerindeki değişimler, küresel ekonominin seyrindeki gelişmeler “daha geniş ölçekte” petrol fiyatı üzerinde etkili parametreler.

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MERKEZ’DEN BAŞARILI SUNUM

- TCMB’de yeni başkan Fatih Karahan ile 8 Şubat Perşembe günü yapılan “enflasyon raporu” sunumu “başarılı” bulunurken; “2024-2025 (%36, %14) enflasyon tahminlerinde değişikliğe gidilmemesi, faiz artırım döngüsünün sonlanması, yüksek faizin ekonomi ve talep üzerindeki yavaşlatıcı etkisi, parasal sıkılaşmanın devamı konusundaki kararlılık” vurguları dikkat çekti. “Faiz indirimini konuşmak için oldukça erken” denildi. Bununla birlikte enflasyon konusunda beklenmedik gelişmeler olursa faiz kararının gözden geçirileceği de söylendi.

Diğer dikkat çeken nokta da şu... Geçen haftaki yazımızda, “TCMB faiz artışına rağmen banka mevduat faiz oranlarındaki gerileme parasal sıkılaşmada bir gedik açar mı” diye sormuştuk. Bunun cevabını da sunumda bulduk diyebiliriz. Bankaların zorunlu karşılıklarına faiz ödemesi ve depo ihaleleriyle likiditenin sterilize edildiği açıklandı. Nitekim geçen hafta banka mevduat faiz oranlarının yükseldiği haber akışları arasında yer aldı. Diğer yanda, kredi kartları ve tüketici kredilerindeki artışlar için benzer şekilde “Gerekirse tedbirler alınabilir” ifadesi kullanıldı. BDDK’nın 2 Şubat verilerine göre; 2024 yılının ilk ayında tüketici kredilerindeki 91 milyar TL’lik artışın 74 milyar TL’si “bireysel kredi kartlarına” ait. Geçen haftaki gibi, tekrar “Kredi kartındaki büyüme sıkı para politikasında bir gedik açar mı” sorusunu sormak yerinde olacak. Bunun kararını TCMB yönetimi verecek. TCMB’nin yeni başkan ve başkan yardımcılarıyla yaptığı sonumun ardından Borsa İstanbul’da çıkış hareketinin devam etmesi de kayda değer bir gelişme.

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ENFLASYON BEKLENDİĞİ GİBİ

- YENİ yılın ilk enflasyon verisi de geldi. TÜFE Ocak 2024’te yüzde 6.70, yıllıkta ise yüzde 64.86 olarak açıklandı. Beklentiler de bu yöndeydi. TCMB enflasyon raporunda açıklandığı üzere; vergi ve ücret artışları enflasyonun yükselmesinde etkili oldu. Piyasalar üzerindeki etkileri ise oldukça sınırlı kaldı. TCMB enflasyon raporu sunumunda TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay; “Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti mevduat faizi bağı kopmuş, politika faizi enflasyon bağı kopmuş, faiz kur bağı kopmuş durumdaydı. Tekrar ihdas ediyoruz” dedi.

Enflasyon verileri TCMB faiz kararları için tekrar ne zaman referans olacak, bunu zaman gösterecek. Ekonomi yönetiminin verdiği takvime göre mayısa kadar yüzde 70’e ulaşıp sonra gerileyecek ve yılı yüzde 36 seviyelerinde tamamlayacak. Enflasyon ile ilgili en azından yüksek seviyelerin bir süre daha korunacağı muhakkak. Bu durumda “enflasyonu yenecek” yatırım enstrümanı arayışının devam edeceği sonucuna varılabilir. Borsa son dönemdeki hareketli görünümü ile bu aşamada ciddi bir alternatif olarak geçerliliğini koruyor (yatırım tavsiyesi değildir).

DIŞ BORSALARDA YENİ ZİRVE OLUŞUYOR

- BIST100 Endeksi’ne benzer şekilde dış borsalarda da çıkış trendleri ve yeni zirve denemeleri devam ediyor. ABD, Almanya, Japonya, Hindistan gibi dünyanın değişik coğrafyalarında (Çin hariç) benzer görünümler var. Çin Borsası’nda (Şangay) ekonomide yaşanan sorunlara bağlı olarak düşüş trendi hakim. Şangay (Shanghai) Borsası 2015 yılı seviyelerinde işlem görüyor. Çin’de enflasyon (TÜFE) ocak ayında yıllık -0.8% (Beklenti: -0.5%, Önceki: -0.3%) olarak açıklandı. Enflasyondaki gerileme talep zayıflamasına bağlanırken bu durum deflasyon riskini artırıyor.

2024 yılı için; ABD ve Avrupa merkez bankalarından beklenen faiz indirimleri borsalardaki çıkışa önemli bir dayanak. Ayrıca yüksek enflasyon ile oluşan şirket kârlılıkları ve hisse bazlı hareketlilik katkı sağlıyor. Enflasyondaki gerileme ve faiz indirim beklentisi nedeniyle ABD’de son yapılan tahvil bono ihalelerine katılımlar oldukça yüksek. Faiz indirimine Avrupa Merkez Bankası’nın daha önce başlayacağı beklentisiyle euro zayıflarken dolar değer kazanıyor. Ancak son dönemde ABD ve Avrupa merkez bankaları yetkililerinden gelen “faiz indirimi için erken” açıklamaları temkinli bir görünümü de beraberinde getirmiş durumda. Bu açıklamalara bağlı olarak beklentiler mart ayından mayıs sonrasına ertelenmiş durumda. Bu noktada beklenti değişimi diye bir durum söz konusu değil, erteleme olabilir tahminleri var.

BORSADA RALLİ SÜRÜYOR

- Borsada çıkış trendi devam ediyor. İlk destekler 8.900-8.850 seviyelerinde görülürken sonraki destekler 8.700-8.650’de bulunuyor. İlk dirençler ise 9.200 ve 9.450-9.500 noktalarında. 9.450-9.500 daha önemli. Bu seviyelerin geçilmesi durumunda 10.000 hedefinden söz etmek mümkün olabilecek. Endekste sert yükselişe bağlı kâr satışları görülse de çıkış hareketi gücünü koruyabilir.

YUKARIDA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR, YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR.