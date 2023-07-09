Borsa rekora doymuyor

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Borsa İstanbul, bayram tatili sonraki ilk işlem haftasını yeni rekor ve zirve denemeleriyle geçirdi. Hatırlanırsa geçen haftaki yazımızın başlığı “Borsa bayramı uzatabilir” şeklindeydi. Borsa yatırımcısı için bir bakıma öyle de oldu. Çıkışı destekleyen gelişmelere bakıldığında; işlem hacmindeki artışla piyasaya katılımın ve ilginin devam etmesi, yabancı alımlarının sürüyor olması önemli paya sahip. Geçtiğimiz bir ayda yabancı yatırımcıların aldıkları hisse senedi toplamı 1.1 milyar dolar oldu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ay sonuna doğru yapacağı Arap ülkeleri ziyareti de önemli görülüyor. Körfez Ülkelerinden Türkiye’ye yatırım beklentileri artmış durumda. Ayrıca yüksek enflasyona karşı getiri arayışında borsa, ciddi bir alternatif olmaya devam ediyor. Konut ve gayrimenkulde geçen yılki canlılık görülmüyor. Konut fiyatlarının çok yükselmesi ve erişilebilirlik oranının azalmasının yanı sıra artan kredi maliyetleri talebi zayıflattı.

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Döviz kurlarına gelince; primli ve yukarı yönlü çok fazla marj kalmadığı yönünde değerlendirmeler mevcut. Altında iç piyasalarda gram/TL fiyatı yükselişini sürdürse de dış piyasalarda ons fiyatı son dönemde geriliyor.

Mevduat faizi enflasyona karşı tasarrufları korumada bu aşamada yeterli görülmüyor. Alternatif piyasaların hali böyle olunca hisse senetleri yatırım tercihleri arasındaki yerini koruyor.

NELER BEKLEMELİYİZ

BIST100 Endeksi’nin mayıs ayının ilk günlerinden bu tarihe kadar yaklaşık iki aylık dönemde yüzde 40’ı aşan bir prim yaptığını, son iki haftalık yükselişin yüzde 20’yi geçtiğini dikkate alırsak, Borsa İstanbul’da olumlu gelişmelerin belli ölçüde fiyatlandığı, önemli direnç noktalarına yaklaşıldığı uyarısını da yapmak gerekecek.

Bununla birlikte BIST100 Endeksi hisseleri fiyat kazanç oranı 6.3-6.4 civarında seyrediyor. Bu açıdan borsa primli görünümünün yanında pahalı bir görüntü vermiyor. Temmuz ayının son günlerine doğru 06/2023 dönem bilançoları gelmeye başlayacak. Bilanço beklentilerine göre hisse tercihlerinde çok seçici olmak daha önemli hale gelecek. Gerçi hisse seçimi her daim önemlidir.

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Yüksek kur nedeniyle ihracatçı ve döviz pozisyonu fazla veren şirketleri ayrıca takibe almakta yarar var. Gündem olarak geçen haftanın en fazla dikkat çeken konu başlıklarından biri vergi artışları oldu.

KDV ve kurumlar vergisindeki artışlarla birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçtiğimiz günlerde sıkça vurguladığı “bütçe disiplini” konusu hayata geçmeye başladı. Artan vergiler döviz kurlarındaki yükselişle birleştiğinde enflasyonun bir süre daha yüksek seyredeceğini tahmin etmek zor değil. Faiz, vergi ve kur artışları maliyet enflasyonu demek.

20 TEMMUZ ÖNEMLİ

Diğer yandan, asgari ücret, memur ve emeklilere yönelik zamlarla telafi edilme yoluna gidilecek. Bu durumda 20 Temmuz’daki TCMB toplantısı ve faiz kararı daha da önem taşıyor. Faiz artışlarıyla ekonomiyi soğutup talebi ve kurları baskılayarak enflasyonu kontrol altına alma modeline devam edilecek gibi görünüyor. Bu şartlarda kısa dönem için ‘başka bir yol’ pek görünmüyor.

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Bir diğer kritik nokta; turizm gelirleri ve dışarıdan gerek doğrudan gerekse portföy yatırımlarını (sıcak para) kapsayan sermaye girişleriyle döviz kurlarının zayıflaması ihtimali. Bu noktada Körfez ülkelerinden gelmesi beklenen yatırımlar önem taşıyor. Dış ticarette çok kısa sürede iyileşme mümkün olamayacağına göre dikkatler bu iki kalemde olacak.

Borsa İstanbul’da olumlu hava korunmakla birlikte BIST100 Endeksi’nin primli görünümü nedeniyle biraz daha dikkatli olunması gereken bir sürece girildi. Yorgunluk emareleri görülebilir.

DIŞ PİYASALAR TEMKİNLİ

-ABD ve Avrupa merkez bankalarının (Fed, ECB) etkisindeki dış borsalarda zayıf bir görünüm hâkim. Fed ve ECB başkanlarının “Faiz artırımına ve parasal sıkılaşmaya devam” mesajlarını geçen hafta açıklanan Fed tutanakları tamamladı. Fed üyeleri, faiz artırımına ara verilen toplantıda faiz artışının sürmesi gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdi. Ayrıca perşembe günü ABD tarım dışı özel sektör istihdamı haziranda +497 bin (beklenti:+228 bin, önceki: +278 bin) olarak açıklanınca faiz yükselişi konusundaki beklentiler daha da güç kazandı. Bu durum borsalara satış olarak yansırken diğer piyasa parametrelerini de etkiledi.

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Cuma günü ise ABD’de tarım dışı istihdamı haziranda: +209 bin kişi (beklenti: +225 bin, önceki: +339 bin) geldi. Bu veri, dış piyasalardaki görünümü değiştirmedi. Fed’in ‘şahin’ tutumunun bir tarım dışı istihdam verisiyle değişmesi zor elbette. Bu açıdan etkileri zayıf kaldı. ABD 10 yıllık bono faiz oranındaki yükseliş devam etti ve mart ayından sonra ilk defa yüzde 4.00 seviyesi geçildi.

ENFLASYON VERİLERİ İZLENECEK

-Önümüzdeki hafta dış ekonomik takvim enflasyon ağırlıklı olacak. ABD, Çin, Almanya’da enflasyon verileri (TÜFE) yakından izlenecek. Dış borsalardaki zayıf görünüme karşılık Borsa İstanbul’un olumlu ayrışması ve dış kaynaklı gelişmelere duyarsızlığı devam ediyor. Fakat ABD ve Almanya borsalarındaki düşüşler derinlik kazanmaya başladı. Borsa İstanbul, dışarıdaki gelişmelere tepkisiz görünümünü korumakta zorlanabilir.

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DOLAR, ALTIN VE DİĞERLERİ

-Dolarda zayıflama, Euro’da ise güç kazanımı vardı. Euro/dolar paritesi 1.09’u geçti, dolar endeksi 102’ye geriledi. Dolardaki değer kaybı satış baskısı süren altının ons fiyatına zayıf tepki yükselişi olarak yansırken 1.925 dolara yükseldi. Dikkat çeken nokta 1.900 doların üzerinde kalınması ve düşüş ivmesinin azalması oldu. İç piyasalarda dolar/TL kurunun etkisiyle gram/TL fiyatı 1.600 TL’nin üzerinde ve çıkış hareketi devam ediyor. Petrolde yükseliş görülmesine rağmen kısa dönemli yatay seyir korunuyor. Brent Petrol 78 doları geçti. ABD’de ekonomik aktivitenin canlılığını korumasına karşılık Euro Bölgesi ve Çin’de verilerin zayıflaması, Rusya ve S.Arabistan’dan gelen arz yönlü kısıtlama kararları, ABD’nin stratejik petrol rezervi için 6 milyon varil petrol satın alacağı haberi, ABD dolarının değerindeki zayıflama son dönemde petrolde fiyatlamaya konu olan gelişmeler...

BORSADA DİRENÇ NOKTALARI ÖNEMLİ

-BORSADA ralli ve çıkış trendi devam ediyor. İlk destekler 6.100-6.000 seviyelerinde bulunurken sonraki destek noktaları 5.900 ve 5.800 olarak görülüyor. İlk dirençler ise 6.300-6.350 seviyelerinde. Bu seviyelerin geçilmesi durumunda 6.500-6.600 sonraki direnç noktaları. Endekste çıkış hareketi sürmekle birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir.

KKM’YE İLGİ SÜRÜYOR

-YATIRIMCILARIN ‘güvenli liman’ olarak gördükleri ‘Kur Korumalı Mevduat’a (KKM)’ ilgisi sürüyor. Son girişlerle birlikte büyüklük 2 trilyon 739 milyar TL’ye yükseldi. Diğer yandan KKM’de faiz yükünün tamamen TCMB’ye devredilmesini, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in dediği gibi bütçe disiplini çerçevesinde görmek gerekecek. 27 Haziran ile biten haftada; TCMB brüt rezervleri 1 milyar dolarlık artışla 108.5 milyar dolara, bankalardaki döviz mevduatı 350 milyon dolarlık artışla 168.3 milyar dolara yükseldi. Bankalardaki döviz mevduatı ve KKM toplamının toplam mevduata oranı 27 Haziran haftası itibarıyla yüzde 67’ye ulaşmış durumda. Tasarrufların önemli bir kısmının halen yabancı para mevduatında taşınıyor olması döviz kurlarındaki beklentilerin sürüyor olmasıyla ilgili bir durum. Bu görünümün değişmesi ise TL’nin cazibesinin artmasıyla mümkün olabilecek.

Yukarıda yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, yatırımcı profilinize uymayabilir.