Borsa İstanbul’da yabancı alımları sürüyor

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MERKEZ Bankası verileri, 7 Temmuz ile biten haftada hisse senetlerinde yabancı alımlarının 231.4 milyon dolara ulaştığını gösteriyor. BIST100 Endeksi yüksek hacimle birlikte yeni zirveler denerken yabancı alımları da devam ediyor. Tahvil bonoda (DİBS) ise yabancılar 57 milyon dolarlık alım yaptılar. Seçimden sonraki beş haftalık dönemde hisse senetlerindeki alım tutarları 1.3 milyar doları geçti.

Diğer yandan aynı hafta; TCMB brüt rezervleri 1.8 milyar dolarlık artışla 110 milyar dolara ulaştı, bankalardaki yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 322 milyon dolar artışla 168 milyar dolar oldu. Kur korumalı mevduat (KKM) ise güvenli liman olarak ilgi çekmeye devam ediyor. Son girişlerle ile birlikte 2.8 trilyon TL’ye yükseldi. Dolar bazında ise 109.3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bankalardaki toplam mevduatın yüzde 67’si dövize endeksli gibi bir durum ortaya çıktı.

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Türkiye’nin CDS primindeki düşüş eğilimi de devam ediyor. 430’lu seviyelere kadar çekildi. Piyasalar şimdi önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı ziyaretlerin sonuçlarını bekliyor. Körfez ülkelerinden yeni yatırım beklentileri arttı. Tasarrufların önemli bir kısmı dövizde beklemeye devam ediyor.

Hisse senetleri de son dönemde yatırımcıların ciddi olarak dikkatini çekmiş durumda. Borsada oluşan primlerle seçici olmak daha önemli hale geldi. Önümüzdeki günlerde bu yılın ikinci yarısına ait bilançolar yayınlanmaya başlayacak. Haliyle hisse bazlı hareketlilik artacak.

6.500 ÖNEMLİ DİRENÇ

BORSADA çıkış trendi devam ediyor. Kâr satış denemeleri zayıf kaldı ve gelen satışlar alımlarla kısa sürede karşılandı. İlk destekler 6.350-6.300 olarak görülürken sonraki destekler 6.200 ve 6.000 seviyelerinde. İlk direnç noktaları ise 6.500-6.550 noktalarında. Çıkış kanal direnci olan bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Daha üst dirençler ise 6.800-7.000 noktalarında. Endekste çıkış hareketi gücünü koruyor. Ancak direnç seviyelerinde kâr satış denemeleri görülebilir.

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GÖZLER 20 TEMMUZ’DAKİ FAİZKARARINDA

20 Temmuz Perşembe günü TCMB toplantısı ve faiz kararı var. Beklentiler faiz artırımlarının devam edeceği yönünde. Faiz artırımının büyüklüğü konusunda net bir piyasa beklentisi henüz oluşmuş değil. 2-3 puan bekleyen de var, 5 puan bekleyen de. TCMB “kademeli faiz artırımı” yolunu seçtiğine göre daha büyük bir faiz artışı zor gibi. Artırım oranı piyasa yatırım araçları için önemli. Büyük montanlı bir faiz artırımı kurlar ve borsa üzerinde yavaşlatıcı etki yapabilir. Küçük adımların ise aksi yönde yansıma göstermesi muhtemel. Ayrıca, faizin mevduat ve kredi faiz oranlarıyla ekonomi üzerindeki etkileri malum.

ABD ENFLASYONU MORAL VERDİ

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İÇ piyasalar son dönemde kendi gündemine dönerken dış piyasalar geçen hafta ABD enflasyonuna odaklandı. Enflasyon ve istihdam verileri bilindiği üzere ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararları üzerinde oldukça etkili. ABD haziran enflasyonu TÜFE verisi yıllık yüzde 3.0 olarak geldi. Bu rakam son iki yılın en düşüğü. Fed’inn hedefinin yüzde 2.0 olduğunu dikkate alırsak bu seviyeye daha da yaklaşıldı. Benzer görünüm ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) için de geçerli.Enflasyondaki düşüş, artan risk iştahıyla birlikte piyasalara olumlu yansıdı ve moral verdi.

FED İSTEDİĞİNİ ALDI

Geçen hafta ABD ve Almanya başta olmak üzere dış borsalarda yükseliş görüldü. Fed’in faiz artırım beklentileri son enflasyon verileriyle zayıfladı. Artık “Faiz artırımının sonuna yaklaşıldı” görüşü ağırlık kazandı. Fed uyguladığı para politikasından beklediği sonucu aldı. Faizi kademeli olarak yükseltirken ekonomide bir kazaya neden olmadan enflasyonu hedef seviyelerine yaklaştırdı.

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Şimdiye kadar Fed yetkilileri “şahin” tarafı ağır basan açıklamalarda bulunuyorlardı. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, politika yapıcıların ABD enflasyonunu hedeflerine döndürmek için yeterince şey yaptıklarını söylemeleri için çok erken olduğu görüşünde.

Fed üyesi Christopher Waller, eylül toplantısında ihtiyaç duyulması halinde faiz artırımlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Ama piyasalar bu söylemlere çok da itibar etmiş değil. Piyasalar daha çok, faiz artırımlarının son demlerine yaklaşmasını fiyatlıyor.

ALTIN FİYATLARINA DOLAR DOPİNGİ

ABD, Almanya ve Asya borsalarındaki çıkışa paralel olarak diğer piyasa göstergeleri de enflasyon verilerinden etkilendi. ABD 10 yıllık bono faiz oranı ile yüzde 3.80’in altına çekildi. Dolarda zayıflama, Euro’da ise güçlenme hızlandı. Euro/dolar paritesi 1.12’nin üzerinde, dolar endeksi 100 seviyesinin altında işlem görüyor. ABD tahvil faiz oranlarındaki gerileme ve zayıflayan dolar, altının ons fiyatına yükseliş olarak yansıdı ve 1.960 doları test etti.

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Bilindiği üzere altın fiyatını genelde; faiz, enflasyon, ABD Doları, merkez bankalarının fiziki alım satımları, jeopolitik gelişmeler gibi parametreler belirler. Bu dönem için ABD Doları ve ABD tahvil bono faiz oranları altın ile ilgili fiyatlamalarda daha fazla katkıya sahip.

Altının gram/TL fiyatında ise; Dolar/TL kurundaki çıkışa dış piyasalarda ons/dolar fiyatındaki yükseliş de eklenince yeni rekorlar ve zirveler oluştu. Altının gram/TL fiyatı 1.650 seviyesine ulaştı.

Petroldeki yükseliş de zayıf doların etkisiyle hız kazandı. Brent Petrol 80 doların üzerinde işlem görüyor. Emtia fiyatları da zayıf dolardan nasibini aldı ve çıkışa katıldı. Dış piyasalardaki olumlu seyrin iç piyasalara etkisi sınırlı. Bir bakıma uyumsuzluk korunuyor. Genel olarak özetleyecek olursak, iç ve dış piyasalarda iyimser havanın sürdüğünü söylemek mümkün.

YUKARIDA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR, YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR.