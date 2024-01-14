Borsa güç kazanıyor

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BORSADA toparlanma devam ediyor. Para piyasaları daha sakin. Döviz kurlarında yükseliş eğilimi korunurken gösterge tahvil faizlerinde de kısa bir geri çekilmenin ardından yükseliş sürüyor. 25 Ocak’taki TCMB toplantısında faiz artırım beklentileri korunuyor. Bu açıdan tahvil faiz oranlarında yükseliş olağan bir gelişme. Buna karşılık bankalar mevduat faiz oranlarında gerileme yaşandığına dair haber akışları mevcut. Yüksek kredi faizlerine bağlı olarak bankalardaki kredi artışının mevduattaki yükselişin altında kalması ve kredi/mevduat oranlarında son aylardaki gerileme, bankaların mevduat faizlerini yavaşlatmış görülüyor. Bankaların satmakta zorlanacağı ürüne yüksek faiz ödemek istememeleri doğal bir durum. Diğer yandan aylık enflasyon yüzde 3’ün altına gerilemeye başladı. Bu eğilim devam ederse 2024 için yüzde 36’lık hedef, büyük olasılıkla tutturulacak gibi görünüyor. ‘Olağandışı bir gelişme olmazsa’ diye not düşmek lazım.

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Yazın gıda fiyatlarındaki mevsimsellik etkisi ve petrol fiyatlarındaki düşüş de enflasyon açısından önemli olacak. Hedeflenen enflasyon düşüşü sağlanırsa faiz artışı için en önemli gerekçelerden biri zayıflayacaktır. Bankalar sadece gerileyen kredi/mevduat oranları için değil, ileriye yönelik olarak enflasyon beklentileri açısından da faizde gazdan ayağını çekmiş olabilirler. Bu görünümün borsaya olumlu yansıması beklenebilir. Bir süredir yüksek faiz Borsa İstanbul’a ciddi bir alternatif olarak görülüyordu.

FAİZ ÖNEMLİ BİR PARAMETRE

Önümüzdeki yerel seçim sonuçları her ne kadar yerel yöneticiler seçilecek olsa da bir nevi kamuoyu yoklaması niteliği taşıyor. Piyasaların önünde seçim sonrası çok önemli bir gündem kalmayacağı için ekonomik gelişmeler daha fazla fiyatlamalara konu olabilir. Yükselişin devam ettiği döviz kurlarında ise yine faiz en önemli parametrelerden biri olacak. Faizde yüksek seyrin en azından bir süre daha korunacak olması, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin henüz istenen düzeyde olmasa da başlaması, dış ticaret açığı ve cari açıktaki yükselişin yerini daha stabil görünüme bırakması, kur korumalı mevduattaki erime ve buna karşılık bankalarda döviz mevduatındaki yatay seyir, döviz kurlarının yükselişini sınırlayabilecek gelişmeler. Bankalardaki döviz mevduatı Ekim 2023’ten bu yana 175-176 milyar dolar seviyelerinde seyrediyor. Bu durum bireysel talepte bir artışın pek görülmediğini gösteriyor.

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KKM’DEN GELEN DÖVİZE GİTMEDİ

Kur korumalı mevduatta Ağustos/2023 tarihinden bu yana yaklaşık 800 milyar TL’lik bir geri çekilme söz konusu. Bu, dolar bazında ise yaklaşık 30 milyar civarında bir rakama tekabül ediyor. Bu rakamlara bakarak kur korumalı mevduattan çözülen paranın dövize gitmediğini söylemek mümkün. O zaman döviz kurları neden yükseliyor cevabını devam eden dış ticaret ve cari açıkla birlikte yükselen TCMB brüt rezervleri gibi başka kalemlerde aramak gerekecek. Özetlersek; piyasa bozucu bir gelişme olmaz ise orta vadede ibrenin borsaya dönme olasılığı yüksek. Kısa vadede ise Borsa İstanbul banka hisselerinin etkisine girmiş durumda. Bir yabancı yatırım bankasının dört özel banka hissesi için hedefi yukarı çekip “al” tavsiyesinde bulunması BIST100 Endeksi’ni yukarı taşıyor. Kesinlikle tavsiye olmadığının altını çizerek söylemek gerekirse; Yabancı yatırımcı ilgisi devam ederse yine ilk akla gelen hisselerin bankalar olması muhtemeldir.

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ABD ENFLASYONUNUN ETKİSİ SINIRLI KALDI

- DIŞ piyasalar geçen hafta ABD enflasyonunu takip etti. ABD enflasyonunda (TÜFE), beklenti yüzde 3.2 iken yüzde 3.4 olarak açıklandı. Enerji, barınma ve araç sigortalarındaki artış etkili oldu. Verinin açıklanması sonrası; ABD başta olmak üzere dış borsalara satış, dolarda değerlenme ve ABD tahvil faizlerinde hafif yükselişler görüldü. Yüksek gelen ABD tarım dışı istihdam verileri sonrası enflasyonun da beklentileri aşması Fed’in faiz indirim olasılığını biraz daha zayıflattı ve yüzde 60’lara gerilemesine neden oldu. Bununla birlikte baz senaryo olarak ekonomide “yumuşak iniş ve 2024 yılında faiz indirimleri” yönündeki beklentilerin korunuyor olması enflasyonun piyasalar üzerindeki etkisini sınırladı.

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UYARI AÇIKLAMALARI

Ancak faiz indirimlerinin zamanı ve sayısı konusundaki tartışmalar bir süre daha devam edecektir. Bunu veri akışları belirleyecek. ABD 10 yıllık bono faiz oranı önce yükselip sonra yüzde 3.90’a gerilerken dolar endeksi zayıflşayarak 102’ye, Euro/dolar paritesi ise 1.10’a yaklaştı, altının ons fiyatı ise dolardaki zayıflama, tahvil faizlerindeki gerileme ve Kızıldeniz kaynaklı jeopolitik gelişmelere bağlı olarak yükselişini sürdürdü ve 2.060 dolara yaklaştı. Diğer yandan ABD ve Avrupa merkez bankaları yetkililerinden uyarı niteliğinde açıklamalar gelmeye devam ediyor. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester tahminlerin üzerinde gerçekleşen aralık enflasyon verisinin ardından martta faiz indiriminin erken olacağı görüşünde. “Çünkü daha fazla kanıt görmemiz gerekiyor” dedi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, “enflasyonla ilgili ‘en zor ve en kötü kısmın’ geride kaldığını ve ECB’nin enflasyonun yüzde 2 seviyesine düştüğünden emin olması halinde faiz oranlarının düşürüleceğini” söyledi. Önümüzdeki hafta Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere enflasyonu (TÜFE) ve Çin ekonomik büyümesi (GSYH) yakından takip edilecek.

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MEVDUAT FAİZ ORANLARI GERİLİYOR





KUR KORUMALI MEVDUAT’TA ERİME SÜRÜYOR





YABANCIDAN İKİ AY SONRA İLK SATIŞ

- YABANCI yatırımcılar dokuz hafta sonra ilk defa satış tarafında görüldüler. 5 Ocak ile biten haftada yabancı yatırımcılar; hisse senetlerinde 299.7 milyon dolar, tahvil bonoda 45.9 milyon dolarlık satış yaptılar. Bunu dış piyasalarda düşen risk iştahına vermek yerinde olacak. Devamının gelip gelmeyeceği konusunda dış piyasaların seyri önemli olacak. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın ABD’de yabancı yatırımcılara yaptığı sunumun sonuçlarını görmek gerekecek. Yabancıların uzun soluklu alım sürecinin kısa bir mola vermesi olağan karşılanabilir. Yabancı ilgisinin ana teması, Türkiye’nin son dönemde uyguladığı ekonomik program. Bu nedenle ekonomi politikasında bir değişim veya dış piyasa koşullarında kalıcı bir olumsuzluk yaşanmaz ise yabancı yatırımcının Türkiye tavrında değişiklik beklemek fazlaca karamsarlık olacaktır. Cuma akşamı uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu “B3” olarak teyit ederken, not görünümünü “durağan”dan “pozitif”e çevirdi. Cuma günü öğleden sonra bu yöndeki beklentiyi fiyatlamaya başlayan Borsa İstanbul’a bu gelişmenin olumlu yansımaları sürebilir. S&P’den sonra Moody’s’den gelen bu değerlendirme ile bu yıl içinde Türkiye’nin kredi notunun yükselmesi konusundaki beklentiler daha da arttı.

PETROL FİYATINDA KIZILDENİZ FAKTÖRÜ

- PETROL fiyatında yükseliş devam etti ve Brent petrol 80 doları test etti. Petrolde jeopolitik etkiler öne çıkarken dolardaki zayıflamanın da katkısı oldu. Petrol fiyatı, ABD ve müttefiklerinin Yemen’deki Husi isyancılarına karşı hava saldırıları başlatması ve Kızıldeniz’de ticari gemilere yönelik saldırılara misillemelerin artması nedeniyle tekrar yükselmeye başladı. Bu arada siyah altın petrol ile ilgili yabancı yatırım bankalarından tahminler de geliyor. Citi, arz fazlası endişesiyle 2024 ve 2025 yılları için Brent fiyat tahminlerini düşürdü. Ancak OPEC+’nın küresel petrol piyasalarını “ince dengede” tutması nedeniyle fiyatların 2024 yılında varil başına 70 doların üzerinde kalmasını bekliyor. Kızıldeniz kaynaklı gelişmelerin etkisi azalınca petrol fiyatlamasındaki; ABD ham petrol stokları, OPEC+ kararları, küresel ekonominin seyri, dolardaki dalgalanma gibi olağan konu başlıklarına yine dönülecektir.

BORSA TREND DİRENCİNİ KIRIYOR

- BORSADA tepki çıkışıyla birlikte Ekim 2023’ten bu yana etkili olan düşüş kanal direncinin üzeri test ediliyor. İlk destek 7.850’de görülürken bu seviyenin üzerinde yükselişin devamı beklenebilir. Sonraki destekler 77.000-7.600 ve 7.400 seviyelerinde. İlk dirençler ise 8.100-8.150 seviyelerinde görülürken sonraki ve daha önemli direnç noktası 8.560 zirvesinde. Endekste direnç seviyelerinde satış denemeleri görülse de yükseliş hareketi gücünü koruyabilir.

YUKARIDA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR, YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR.