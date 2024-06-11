Bayramda kahvenin hatrı mı, şekerin tadı mı

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∆ Bayramlarda neden tatlı ikram edilir?

Şeker, tatlı bir lezzete sahip olduğu için sevinç ve mutluluk hissi yaratır. Türk kültüründe de şekerin paylaşımı, ‘tatlı yiyelim tatlı konuşalım’ atasözünden yola çıkarak toplumda dayanışma ve paylaşma duygusunu ifade etme şeklidir.

∆ Türk kahvesinin kültürümüzdeki önemi

Türk kahvesi kısık ateşte hazırlanışı, fincanlara yavaş yavaş dökülmesi ve törensel bir dikkatle azar azar yudumlanması gibi ritüelleri ile Türk kültüründe iletişim, konukseverlik ve paylaşım gibi sembolleri işaret eden bir gelenek haline geldiği için önemlidir.

∆ Türk kahvesinin yanında neden bir bardak da su getirilir?

◊ Osmanlı döneminde gelen misafire kahve ikram edildiğinde yanında su ikram edilirmiş. Bunun sebebi eğer misafir; aç ise önce suyu, tok ise önce kahveyi içermiş. Misafiri utandırıp gücendirmemek için düşünülmüş olan bu incelikli hareketle Türk kahvesi, Türk nezaket kurallarında yerini almış.

◊ Kahvenin yanında su getirilmesinin bir diğer sebebi ise tadının daha iyi anlaşılması ile ilgili. Kahveden önce su içmek, kahvenin tadını daha iyi almanıza yardım ederken, kahveden sonra su içmek ise damağınızda kalan telveleri temizliyor olması.

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Kahvenin kalitesi nasıl anlaşılır?

İçtiğiniz kahvenin kalitesini anlamak için köpüğüne bakabilirsiniz. Köpüğü yumuşak, kadifemsi bir kıvamda ve bol ise içtiğiniz kahve kaliteli demektir.

Türk kahvesinin faydaları

∆Zihinsel fonksiyonları destekler ve konsantrasyonu artırır.

∆Metabolizmayı hızlandırır.

∆Tokluk hissi sağlar.

∆Diyabete yakalanma riskini düşürür.

∆ İltihabı azaltır ve karaciğer yağlanmasına iyi gelir.

∆Kanser türlerine karşı koruyucu etkisi vardır.

∆Spor yapmadan önce Türk kahvesi tüketmek, yağ yakımını artırmaya yardımcı olur ve fiziksel performansı artırır.

∆ İçerisindeki antioksidan sayesinde cildin yaşlanmasını geciktirmeye yardımcı olur.

Şekerli ve şekersiz Türk kahvesi arasındaki farklar

∆ Bir fincan şekersiz Türk Kahvesi = 2 kalori

∆ Bir fincan orta şekerli Türk kahvesi = 27

∆ Bir fincan şekerli Türk kahvesi = 54 kalori

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Türk kahvesinin yanında neden lokum ikram edilir?

∆Tarihte Türk kahvesinin yanında lokum ikram etmek rivayete göre, misafire ağırlamadan memnun kalınıp kalınmadığını sorma amacı taşırdı. Misafir, içtiği kahvenin ardından lokumu yerse bu ağırlamadan memnun kaldığını eğer lokumu yemezse memnun kalmadığı anlamını taşırmış. Böylece lokum memnuniyeti dile getirmeden sormanın kibar bir yolu olmuş.

∆Türk kahvesi içerdiği kafeinden dolayı vücutta şeker ihtiyacına sebep olur. Şeker ihtiyacının karşılanması ve ağzın tatlanması için Türk kahvesinin yanında lokum ikram edilir.

Türk kahvesi yanına azı karar çoğu zarar ikramlık öneriler

∆ Hurma

Hurmanın içindeki doğal şeker, Türk kahvesi keyfinizi artırdığı gibi kilo alımına da neden olmaz. Bu nedenle hem sizin sağlığınız hem de diyet yapan misafirleriniz için harika bir sunum oluşturur.

Tüketim önerisi: Kahve yanında 2 ya da 3 tane.

∆ Kuru incir

Kuru incir, hurma gibi en doğal ve sağlıklı bir ikramlık alternatifi ve aynı zamanda oldukça lezzetlidir. Türk kahvesi yanında kuru incir sunmak isterseniz, kuru inciri küçük parçalara bölmeyi deneyebilirsiniz. Böylece misafirleriniz için lokmalık, küçük ikramlıklar oluşturabilirsiniz.

Tüketim önerisi: Kahvenizi yudumlarken 1 tane.

∆ Kestane şekeri

Kültürümüzün ön plana çıkan tatlarından kestane şekerini yüksek potasyum oranı sayesinde keyifle tüketebileceğiniz gibi Türk kahvesi yanına ikramlık olarak tercih edebilirsiniz. Bu sayede çoğu şekerli gıdaya göre daha sağlıklı bir ikramlık sunmuş olursunuz.

Tüketim önerisi: 2 orta boy kestane şekeri.

∆ Vicdan azabı çektirmeyen bitter çikolata

Bitter çikolata tam bir antioksidan kaynağı olup, yağ yakımını hızlandırırken Türk kahvesi ile beyaz çikolata yemek pişmanlık yaratırken, bitter çikolata sizin ve misafirlerinizin form tutmasına ve iyi hissetmesine vesile olabilir.

Tüketim önerisi: 2 kare bitter çikolata.

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Suya karşı bir alternatif: Soda

Eğer kahvenin yanında tatlı bir şey ikram etmeyi uygun bulmuyorsanız ya da diyetteyseniz hem sindirimi hızlandırması hem de mineral zengini olan soda sizin ve misafirleriniz için uygun bir sunum olabilir.

DİKKAT!

Kahvenizi yudumlarken tadını daha iyi hissetmek ve gereksiz kalori almamak için sade Türk kahvesi tercih edin!