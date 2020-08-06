Zam gelmezse fabrikalar kapanabilir. Şekerde döngü bozuluyor

Ülkemizde 33 adet pancar şekeri fabrikası var. ÖİB’ye bağlı Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye ait 25 fabrikadan 10’u, 2018 yılında yapılan özelleştirme ihaleleri ile özel sektöre devredildi. Böylelikle 33 şeker fabrikası; devlete ait 15, özel sektöre ait 12 ve pancar kooperatiflerine ait 6 olmak üzere faaliyet gösteriyor. Mevcut durumda kamunun sektör payı yüzde 35.5, kooperatif fabrikalarının payı yüzde 36.9, özel fabrikaların payı ise yüzde 27.6 oldu.
Yaklaşık 350 bin çiftçi aile, yıllara göre 350-400 bin hektar arasında değişiklik gösteren ekim alanında şeker pancarı yetiştiriyor. Türkiye’de halihazırda 3 milyon 151 bin tonu pancar şekeri, 990 bin tonu nişasta bazlı şeker olmak üzere toplam 4 milyon 141 bin ton şeker üretim kapasitesi mevcuttur. 2020-2021 pazarlama yılında 2 milyon 700 bin ton şeker kotası var.
Geçen yıl “Pancar alım fiyatını da bu yıl için ton başına 235’ten 300 liraya yükseltiyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözleri çiftçinin yüzünü güldürürken, aynı oranda zam görmeyen şeker fiyatları nedeniyle, özel şeker fabrikaları adeta çıkmaza sürüklendi. Yüksek girdiler, yüksek maliyetler ve pancar taban fiyatındaki zam nedeniyle zaten açmazda olan özel şeker fabrikaları, bir de kamuya ait şeker fabrikalarının iskontolu ve taksitli şeker satışıyla kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak gibi görünüyor. Taban fiyatının yükselmesi şeker fiyatlarında da yükselişi zaruri kılarken, şeker fiyatlarına 14 aydır hiçbir zam yapılmaması döngüyü bozmak üzere.
15 şeker fabrikası ile ülkedeki şeker üretiminde yüzde 35.5’lik paya sahip olan Türkşeker, şeker satışında 14 ay boyunca zam yapmayıp üstüne iskontolu ve vadeli şeker sattıkça, fabrikalar her yıl artan pancar taban fiyatlarının altında ezilmeye başladı. Maliyetlerin karşılanabilmesi için en az yüzde 30 zam yapılması gerekirken, yüzde 20’lik bir zam bile şeker üretimindeki maliyetleri karşılamaya yetmiyor. Özetle, şeker fabrikalarının geleceği belki de beklenen ‘zam’a bağlı. Türkşeker’e ait 15 fabrikada istihdam edilen çalışan sayısı bugün 4 bin 705 kişi, buna oranla örnek vermek gerekirse sadece Kayseri Şeker’in 3 fabrikasında istihdam ettiği kişi sayısı 4 bin 500. Bu çalışanların ailelerini, 80 bin çiftçi ortağını, 15 bin aktif çiftçisini ve tedarikçilerini de hesaplamaya kalkarsak rakamlar milyona ulaşıyor. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay sesini yükseltiyor. Devlete ait şeker fabrikalarının zararının hazine tarafından karşılandığını belirtirken, özel şeker fabrikalarının zararının kimin tarafından karşılanacağını soruyor.
GÜNÜN SÖZÜ
“BÜTÜN gençliğimiz kurban derilerini THK’dan kaçırmakla geçti. Çünkü başka yere vermek yasaktı. (Derileri) THK’ya bağışlamak zorunluydu. İstediğinize veremezdiniz. AK Parti devrinde bir belediye hoparlöründen anons geçiliyordu, ‘Derilerinizi THK’ya verin’ diye. Acı acı gülümsedim!” Akif BEKİ
‘O BİR KÖY ÇOCUĞUYDU’
İşinsanı Murtaza Çelikel’in cenazesi dün Levent’te kılınan öğle namazından sonra Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ona seven çoktu; arkasından da ağlayanlar... Çünkü o iyi bir siyasetçiydi, iyi insanlardan oluşan bir dost çevresi vardı, yardımseverdi de. Zaten bütün bunları kitabında anlatıyor. Cenaze törenine Kemal Kılıçdaroğlu beklendiği gibi geldi; Altan Öymen, Murat Karayalçın, Hüsamettin Özkan, Mustafa Sarıgül, Aylin Nazlıaka, Canan Kaftancıoğlu, Şükrü Genç, Battal İlgezdi, Rıza Akpolat, Sezgin Tanrıkulu, Prof. Dr. Burhan Kuzu da Çelikel’in dostuydular. DSP’liler cenazede ağırlıklıydı. Eski ÇYDD Başkanı ve Adalet Bakanı Prof. Aysel Çelikel, çocukları ve kayınbiraderi ile başsağlığı dileklerini kabul etti, eşi için “O bir köy çocuğuydu” diye konuştu.
ÇELENK VE REKOR BAĞIŞ
Tabuta dönük yüzler, sol tarafta Ekrem İmamoğlu’nun, sağ tarafta da Kılıçdaroğlu’nun büyük çelenklerini görüyordu. Kılıçdaroğlu’ndan sonra Akpolat, Kaftancıoğlu ve Ankara BB Başkanı Mansur Yavaş’ın çelenkleri dikkat çekti. ÇYDD’ye rekor bağış yapıldı.
Turizmci dostumuz Deniz Tüfekçi camide “Hatırlar mısın?” dedi. “Kılıçdaroğlu daha genel başkan değildi. 2010 şubat ayıydı, Murtaza Bey, üç gazeteci dostumla (Melih Aşık, Necati Doğru ve Yalçın Bayer) Levent Tenis Kulübü’nde yemek yiyeceğim diyerek, o zamanki il başkanı Gürsel Tekin’i arattı. Yanında Kılıçdaroğlu varmış, onu da davet etti. Beşiktaş meclis üyesi CHP’li Metin Keçeli de geldi. Kılıçdaroğlu, o zaman popüler bir isim olmaya başlamıştı. SGK’daki hırsızlıkları soygunları anlatıyordu. Ama AKP’nin hedefi olmuştu.
Nitekim iki ay sonra Baykal’a yönelik tertipten sonra Genel Başkan seçildi Kılıçdaroğlu.”
‘İTTİFAKLARIN PARÇASI OLMAM’
LEVENT’teki namazda herkesin konuştuğu konu CHP, Kılıçdaroğlu ve yakında parti kuracak olan Muharrem İnce hakkında gündeme düşen haberlerdi.
Maskemizi tanınmak için indirdikçe, rahatsız olacak kadar birçok soruyla karşılaştık. Sanki partiyi biz kuruyoruz desek yeridir.
Cenazeyi uğurlarken bir telefon geldi. İnce’nin söyledikleri olarak aktarılanları özetliyoruz:
“Cumhur ve millet ittifaklarını dikkate almıyorum. Onların parçası olamam. Türkiye’nin üçüncü bir yolu yok mu, bunların arasında mı sıkışıp kalacağız?”
‘Dostlara’ kafayı taktığı anlaşılıyordu. Şu sözleri hayli ilginç:
“İkili bir yapıyı reddediyorum. Gerçek dostları unutup suni dostlarla iktidar hayaldir.”
BİLİYOR MUSUNUZ?
SİRKECİ’YE GÖÇ HEYKELİ
ROTTERDAM’a daha önce bir göç abidesi diken Hollandalı Türklerin, şimdi de Sirkeci’de, Hollanda Ankara Büyükelçiliği ve çeşitli kuruluşların desteği ile açılışının 2021 mayısı yapılması planlanan ‘Umuda Yolculuk’ adlı bir anıt dikeceklerini...
TÜRK Serbest Mimarlar Derneği’nin “Kadın-erkek eşitliği Anayasamızla korunan bir haktır. Mimarlık yüzde 45 ile en fazla oranda kadın temsiliyetine sahip meslekler arasındadır. Kadın cinayetlerini ve kadına şiddeti engelleyecek adımların derhal atılmasını istiyoruz. Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesine yönelik İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması gerektiğine inanıyoruz” açıklamasını yaptığını...
AVCILAR Belediye Başkanı avukat Turan Hançerli’nin göreve geldikten sonra kurduğu Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile ‘en öncelikli meselemiz’ dediği, ilçedeki yüz binlerce insanın hayatını etkileyen, ömrünü tamamlamış riskli binaların yıkılarak olası depreme karşı daha dirençli hale gelmesi için başlattığı kentsel yenilenme çalışmaları kapsamında 140 binanın yıkımını gerçekleştirdiğini...
Zam gelmezse fabrikalar kapanabilir. Şekerde döngü bozuluyor
Ülkemizde 33 adet pancar şekeri fabrikası var. ÖİB’ye bağlı Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye ait 25 fabrikadan 10’u, 2018 yılında yapılan özelleştirme ihaleleri ile özel sektöre devredildi. Böylelikle 33 şeker fabrikası; devlete ait 15, özel sektöre ait 12 ve pancar kooperatiflerine ait 6 olmak üzere faaliyet gösteriyor. Mevcut durumda kamunun sektör payı yüzde 35.5, kooperatif fabrikalarının payı yüzde 36.9, özel fabrikaların payı ise yüzde 27.6 oldu.
Yaklaşık 350 bin çiftçi aile, yıllara göre 350-400 bin hektar arasında değişiklik gösteren ekim alanında şeker pancarı yetiştiriyor. Türkiye’de halihazırda 3 milyon 151 bin tonu pancar şekeri, 990 bin tonu nişasta bazlı şeker olmak üzere toplam 4 milyon 141 bin ton şeker üretim kapasitesi mevcuttur. 2020-2021 pazarlama yılında 2 milyon 700 bin ton şeker kotası var.
Geçen yıl “Pancar alım fiyatını da bu yıl için ton başına 235’ten 300 liraya yükseltiyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözleri çiftçinin yüzünü güldürürken, aynı oranda zam görmeyen şeker fiyatları nedeniyle, özel şeker fabrikaları adeta çıkmaza sürüklendi. Yüksek girdiler, yüksek maliyetler ve pancar taban fiyatındaki zam nedeniyle zaten açmazda olan özel şeker fabrikaları, bir de kamuya ait şeker fabrikalarının iskontolu ve taksitli şeker satışıyla kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak gibi görünüyor. Taban fiyatının yükselmesi şeker fiyatlarında da yükselişi zaruri kılarken, şeker fiyatlarına 14 aydır hiçbir zam yapılmaması döngüyü bozmak üzere.
15 şeker fabrikası ile ülkedeki şeker üretiminde yüzde 35.5’lik paya sahip olan Türkşeker, şeker satışında 14 ay boyunca zam yapmayıp üstüne iskontolu ve vadeli şeker sattıkça, fabrikalar her yıl artan pancar taban fiyatlarının altında ezilmeye başladı. Maliyetlerin karşılanabilmesi için en az yüzde 30 zam yapılması gerekirken, yüzde 20’lik bir zam bile şeker üretimindeki maliyetleri karşılamaya yetmiyor. Özetle, şeker fabrikalarının geleceği belki de beklenen ‘zam’a bağlı. Türkşeker’e ait 15 fabrikada istihdam edilen çalışan sayısı bugün 4 bin 705 kişi, buna oranla örnek vermek gerekirse sadece Kayseri Şeker’in 3 fabrikasında istihdam ettiği kişi sayısı 4 bin 500. Bu çalışanların ailelerini, 80 bin çiftçi ortağını, 15 bin aktif çiftçisini ve tedarikçilerini de hesaplamaya kalkarsak rakamlar milyona ulaşıyor. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay sesini yükseltiyor. Devlete ait şeker fabrikalarının zararının hazine tarafından karşılandığını belirtirken, özel şeker fabrikalarının zararının kimin tarafından karşılanacağını soruyor.
GÜNÜN SÖZÜ
“BÜTÜN gençliğimiz kurban derilerini THK’dan kaçırmakla geçti. Çünkü başka yere vermek yasaktı. (Derileri) THK’ya bağışlamak zorunluydu. İstediğinize veremezdiniz. AK Parti devrinde bir belediye hoparlöründen anons geçiliyordu, ‘Derilerinizi THK’ya verin’ diye. Acı acı gülümsedim!” Akif BEKİ
‘O BİR KÖY ÇOCUĞUYDU’
İşinsanı Murtaza Çelikel’in cenazesi dün Levent’te kılınan öğle namazından sonra Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ona seven çoktu; arkasından da ağlayanlar... Çünkü o iyi bir siyasetçiydi, iyi insanlardan oluşan bir dost çevresi vardı, yardımseverdi de. Zaten bütün bunları kitabında anlatıyor. Cenaze törenine Kemal Kılıçdaroğlu beklendiği gibi geldi; Altan Öymen, Murat Karayalçın, Hüsamettin Özkan, Mustafa Sarıgül, Aylin Nazlıaka, Canan Kaftancıoğlu, Şükrü Genç, Battal İlgezdi, Rıza Akpolat, Sezgin Tanrıkulu, Prof. Dr. Burhan Kuzu da Çelikel’in dostuydular. DSP’liler cenazede ağırlıklıydı. Eski ÇYDD Başkanı ve Adalet Bakanı Prof. Aysel Çelikel, çocukları ve kayınbiraderi ile başsağlığı dileklerini kabul etti, eşi için “O bir köy çocuğuydu” diye konuştu.
ÇELENK VE REKOR BAĞIŞ
Tabuta dönük yüzler, sol tarafta Ekrem İmamoğlu’nun, sağ tarafta da Kılıçdaroğlu’nun büyük çelenklerini görüyordu. Kılıçdaroğlu’ndan sonra Akpolat, Kaftancıoğlu ve Ankara BB Başkanı Mansur Yavaş’ın çelenkleri dikkat çekti. ÇYDD’ye rekor bağış yapıldı.
Turizmci dostumuz Deniz Tüfekçi camide “Hatırlar mısın?” dedi. “Kılıçdaroğlu daha genel başkan değildi. 2010 şubat ayıydı, Murtaza Bey, üç gazeteci dostumla (Melih Aşık, Necati Doğru ve Yalçın Bayer) Levent Tenis Kulübü’nde yemek yiyeceğim diyerek, o zamanki il başkanı Gürsel Tekin’i arattı. Yanında Kılıçdaroğlu varmış, onu da davet etti. Beşiktaş meclis üyesi CHP’li Metin Keçeli de geldi. Kılıçdaroğlu, o zaman popüler bir isim olmaya başlamıştı. SGK’daki hırsızlıkları soygunları anlatıyordu. Ama AKP’nin hedefi olmuştu.
Nitekim iki ay sonra Baykal’a yönelik tertipten sonra Genel Başkan seçildi Kılıçdaroğlu.”
‘İTTİFAKLARIN PARÇASI OLMAM’
LEVENT’teki namazda herkesin konuştuğu konu CHP, Kılıçdaroğlu ve yakında parti kuracak olan Muharrem İnce hakkında gündeme düşen haberlerdi.
Maskemizi tanınmak için indirdikçe, rahatsız olacak kadar birçok soruyla karşılaştık. Sanki partiyi biz kuruyoruz desek yeridir.
Cenazeyi uğurlarken bir telefon geldi. İnce’nin söyledikleri olarak aktarılanları özetliyoruz:
“Cumhur ve millet ittifaklarını dikkate almıyorum. Onların parçası olamam. Türkiye’nin üçüncü bir yolu yok mu, bunların arasında mı sıkışıp kalacağız?”
‘Dostlara’ kafayı taktığı anlaşılıyordu. Şu sözleri hayli ilginç:
“İkili bir yapıyı reddediyorum. Gerçek dostları unutup suni dostlarla iktidar hayaldir.”
BİLİYOR MUSUNUZ?
SİRKECİ’YE GÖÇ HEYKELİ
ROTTERDAM’a daha önce bir göç abidesi diken Hollandalı Türklerin, şimdi de Sirkeci’de, Hollanda Ankara Büyükelçiliği ve çeşitli kuruluşların desteği ile açılışının 2021 mayısı yapılması planlanan ‘Umuda Yolculuk’ adlı bir anıt dikeceklerini...
TÜRK Serbest Mimarlar Derneği’nin “Kadın-erkek eşitliği Anayasamızla korunan bir haktır. Mimarlık yüzde 45 ile en fazla oranda kadın temsiliyetine sahip meslekler arasındadır. Kadın cinayetlerini ve kadına şiddeti engelleyecek adımların derhal atılmasını istiyoruz. Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesine yönelik İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması gerektiğine inanıyoruz” açıklamasını yaptığını...
AVCILAR Belediye Başkanı avukat Turan Hançerli’nin göreve geldikten sonra kurduğu Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile ‘en öncelikli meselemiz’ dediği, ilçedeki yüz binlerce insanın hayatını etkileyen, ömrünü tamamlamış riskli binaların yıkılarak olası depreme karşı daha dirençli hale gelmesi için başlattığı kentsel yenilenme çalışmaları kapsamında 140 binanın yıkımını gerçekleştirdiğini...