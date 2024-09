Türkiye’nin kalkınma stratejileri

Haberin Devamı

Ancak, var olan potansiyelleri gerçeğe dönüştürebilmek çeşitli nedenlerden ötürü hiç de kolay değildir. Sürdürülebilir kalkınmada en önemli unsur planlamanın ve uygulanacak stratejilerin doğruluğu, dünya ve yaşam gerçeklerine uygunluğudur.

Ekonomik yükselişteki en temel faktör eğitimli, donanımlı, bilgili ve tecrübeli insan kaynağıdır. Bunun da yolu doğal olarak güçlü bir eğitim sisteminden geçmektedir. Eğitimde kalitenin artırılması, müfredatların günümüz gerçeklerine göre güncellenmesi ve STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) alanlarına daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. Sanayi ve teknoloji alanında uzmanlaşmış işgücünü destekleyen mesleki eğitim programları ve sertifikalar bu açıdan önemlidir.

İLERİ TEKNOLOJİ VE ARGE-İNOVASYON YATIRIMLARI

Gelişmiş dijital altyapı, ekonomik büyüme için başka kritik bir faktördür. Fiber optik ağların ve 5G teknolojisinin yaygınlaştırılması ve yüksek hızlı internete ülkenin her yerden erişilebilmesi gerekiyor. Ar-Ge yatırımlarını artırmak, teknoloji parkları ve inovasyon merkezleri kurmak, start-up ekosistemini desteklemek ve girişimciliği teşvik etmek inovasyonun önünü açacaktır. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, bürokrasinin azaltılması ve iş yapma kolaylığının artırılması hem yerli hem de yabancı yatırımcıların arzuladığı bir konudur. Güncellenmiş yatırım teşvikleri, vergi avantajları ve cazip yatırım kredileri gibi destekleyici mekanizmalar, yeni yatırımların önünü açacaktır.

ALTYAPI PROJELERİ

Altyapı projelerinin uygulanabileceği stratejiler arasında en mantıklısı, altyapı yatırımlarına odaklanmak olabilir. Bunun nedenlerini sıralayacak olursak:

Büyük ölçekli altyapı projeleri, ekonomik anlamdaki büyümeyi doğrudan desteklemektedir. Modern ulaşım ağları, enerji ve iletişim altyapıları, sanayi üretiminin ve ulusal-uluslararası ticaretin daha verimli ve daha düzgün çalışıp işlemesine olanak tanımaktadır. Son yıllarda Türkiye’de yetersiz de olsa altyapının iyileştirilmesinde bazı önemli gelişmeler yaşanmıştır. Güçlü altyapı aynı zamanda yabancı yatırımcıları çekme konusunda hayati rol oynamaktadır. İyi yollar, otobanlar, hızlı tren hatları, limanlar ve havaalanları yerli yabancı yatırımcılar için oldukça çekici faktörlerdir. Altyapı yatırımları aynı zamanda bölgesel kalkınmayı da destekleyerek ekonomik büyümeyi dengelemektedir. Böylelikle kırsal ve az gelişmiş bölgelerin ekonomiye kolaylıkla entegre olabilmesi sağlanmaktadır.

Büyük altyapı projeleri, inşaat aşamasında ve sonrasında birçok iş imkânı oluşturmakta, istihdamı artırmakta ve ekonomiye canlandırmaktadır. Türkiye’nin ekonomik olarak hızla kalkınabilmesi, çok yönlü stratejik yaklaşımlar gerektirmektedir. Eğitim ve insan kaynakları gelişiminden teknoloji ve inovasyon yatırımlarına, sanayi ve üretim kapasitesinin artırılmasından altyapı yatırımlarına kadar geniş yelpazede atılacak adımlar, ülkenin ekonomik büyümesini hızlandıracaktır. Belirlenecek doğru ve uygulanabilir stratejilerin etkin bir şekilde işleme alınması, Türkiye’nin dünyadaki rolünü güçlendirecek ve bölgesel liderliğini pekiştirerek ülkeyi küresel ekonominin parlayan bir yıldızı haline getirecektir. Dr. Abdullah EŞİDİR

GÜNÜN SÖZÜ

“Kendi geçmişine içgörü kazanacak Türkiye psikanalizi, çok daha umut verici bir geleceğe sahip olacaktır.” (Türkiye Psikanaliz Tarihi’nden)

YAŞLILARIN HUZURU KAÇTI

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Türkiye genelindeki huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerinin aylık ücretlerine yüzde 300 ila 360 arasında değişen oranda zam yapılmasına tepki gösterdi. Oda türlerine göre fiyatların değişiklik gösterdiğini söyleyen Dinçer: “Tek kişilik bir oda fiyatı 3 bin lira civarındayken yapılan zamlarla birlikte 10 bin lirayı buldu. Paylaşımlı odaların fiyatları ise en az 7 bin lira.”

GÜRSEL TEKİN SAHADA

- CHP’nin eski Genel Sekreteri ve üç dönem milletvekilliğini yapan Gürsel Tekin’in kurultayda bulunmaması dikkat çekmişti. Ancak Gürsel Tekin’e yakın isimlerden Erdem Uygur, Gürsel Bey’in sahada halkın sorunlarını dinleyip bunu gündeme taşıdığını iletti. Genel Başkanı Özgür Özel’in Tekin’in CHP’den istifa talebini işleme koymadığı öğrenildi.

MESAJ PANOSU

-YENİKAPI Etkinlik Alanı’nda yapılması gelenekselleşen ‘Kültür Buluşmaları’ Gaziantep ile başladı. 12-15 Eylül tarihleri arasında Gaziantep Kültür Buluşması ile başlayan etkinlikler, 19-22 Eylül tarihlerinde Mardin ve 26-29 Eylül tarihleri arasında Sivas Kültür Buluşmaları ile devam edecek.

- LABER Kimya tarafından düzenlenen Masal Fabrikada Festivali, bu yıl 4. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 27-29 Eylül tarihlerinde İzmir Torbalı Karakuyu Köyü’nde gerçekleştirilecek festivalin bu yılki teması ‘Koku ve Bellek’.

- ÇANKAYA Belediyesi, sanatçı-yazar ve Müzikolog Ahmet Say’ın adını ‘Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri’ ile yaşatacak. Ödüller, her yıl edebiyat ve müzik alanında üstün başarı gösteren kişi ya da kurumlara verilecek. Bu yıl ilki düzenlenecek Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri 11 Ekim’de, Çankaya’da sahiplerini bulacak.

- KADIKÖY Belediyesi bu yıl altıncısı düzenlenen; İspanya, ABD ve dünyanın başka ülkelerinde de gerçekleştirilen ‘Directed By

Women Türkiye’ uluslararası kadın yönetmenlerin kısa filmlerine ev sahipliği yapacak. 13-15 Eylül tarihlerinde Yeldeğirmeni Sanat Merkezi ve Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan festivalde özel gösterimler, atölyeler ve söyleşiler de olacak.

BİLİYOR MUSUNUZ?

- HATAY Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un köy ve mahalle muhtarlıklarının hizmet binalarının kira, elektrik, su, doğalgaz, internet, kırtasiye gibi giderlerinin İçişleri Bakanlığı tarafından ödenmesi için kanun teklifi verdiğini...