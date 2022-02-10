Putin’e Türk mühendisin hediyesi

Daha İyi Yargı Derneği, Türk yargısının sorunlarını ve kök sebeplerini tespit etmek, evrensel kabul gören çözümler oluşturmak ve bu çözümler üzerinde toplumsal mutabakat sağlamak amacı ile Av. Mehmet Gün liderliğinde, bir grup hukukçu ve akademisyen tarafından 2014 yılında kurulmuş, siyaseten tarafsız bir sivil toplum kuruluşu.

Türkiye’nin hukuk, demokrasi ve ekonomi sorunlarının temelinde yatan kök sebebin yargı sorunu olduğuna, bu sorunun hukukun üstünlüğü sorunu ile iç içe geçtiğine ve hepsinin çözümünün yargıda olduğuna inanan Daha İyi Yargı Derneği, Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü, dünya ekonomisinden aldığı payı ve toplumsal refahı kalıcı şekilde artırmanın, hukukun üstünlüğü ve kaliteli yargı ile mümkün olduğu inancıyla çalışıyor.

Çalışmalarında önce Türkiye’nin bir ‘orta demokrasi’ sorunu olduğunu tespit eden Daha İyi Yargı Derneği, bu konuda dernek çalışma grubunun katkıları ile hazırlanan kapsamlı ve ayrıntılı çözüm önerileri, derneğin kurucu başkanı Av. Mehmet Gün’ün kaleminden “Türkiye’nin Orta Demokrasi Sorunları ve Çözüm Yolu: Yargı, Hesapverirlik ve Temsilde Adalet” adı ile kitap olarak yayınlandı.

Daha İyi Yargı Derneği, ‘Orta Demokrasi’ raporunda belirlediği ‘hukukun üstünlüğü’, yani ‘hesap verirlik’ sorununu çözebilmek için ise yargıda köklü reforma gidilmesi ve yargının kaliteli bir hale getirilmesi gerektiğini savunuyor. Dernek, bu savunu ile Türkiye’nin tarihi ve toplumsal gerçeklerinden yola çıkarak, üyelerinin ortak çabası ile Türk yargısının temel sorunlarına ilişkin bir dizi yenilikçi çözüm önerisi geliştirdi. Yargının kaliteli hizmet vermesi odaklı çözüm önerileri ‘A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu’ adı ile kitaplaştırılıp Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanarak Türkiye ve dünya kamuoyunda tartışmaya açıldı. Kitaba ve önerilere şu linkten ulaşmak mümkün: https://www.dahaiyiyargi.org/adan-zye-turk-yargi-reformu/

GÜNÜN SÖZÜ

“BAKTIN hayatın tadını çıkaramıyorsun; tadını kaçıranı hayatından çıkar.” Bob Marley

‘DUMANSIZ, TÜTÜNSÜZ BİR DÜNYA İSTİYORUZ’Bugün Sigara Bırakma Günü

TÜTÜNÜN bilançosu tüm dünyaya çok ağır: Milyonlarca insan, 65 bin çocuk ve 3.5 milyon hektar alan yok oluyor.

Her yıl 8 milyondan fazla insan tütün kullanımı nedeniyle, 65 bin çocuk da pasif içiciliğe bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Tütüne bağlı ölümlerin büyük çoğunluğu ise tütün endüstrisinin yoğun reklam ve pazarlama taktiklerinin hedefi olan düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geliyor.