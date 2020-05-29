Kuşkonmazı tanıyalım

Son dönemlerde tropikal meyveler öne çıkarken, bir sebzeye dikkatimiz çekildi. Yeraltında yetişip sanırım üzerine kuş konamadığı için ‘kuşkonmaz’ dedikleri kök sebzeye... Ülkemizde geniş kesimlerde pek bilinmez. Aşırı nazik bir kök sebzedir. Avrupa’da, özellikle Almanya’da nisan-haziran arası sofraların kralıdır. Çorbası, salatası yapılır. Hafif haşlanıp özel sosuyla yenir. Restoranların kapılarına büyük tahtalara özel “Kuşkonmaz menüsü bulunur” diye yazılır. Pişirilmesi maharet ister. Parçalamadan hassasça soyup dikkatli şekilde kıvamında haşlamak gerekir. Hatta bunun için özel yüksek tencereler var.
Hem ekimi hem de hasadı müşkülatlıdır. Bu yıl salgının etkisiyle işçi getirilememesi nedeniyle Almanya ve İspanya’da kuşkonmaz çiftçileri zorda kalmış. Çiftçilerin isyanı üzerine az sayıda işçiye izin verilmiş, hasat için öğrenciler, işsizler seferber edilmiş. Zaten pahalı bir sebze. Fiyatları da ona göre artmış. Birkaç yıl önceydi. Mayıs ayında Almanya’da idik. Dostlarla Frankfurt’ta bir restoranda ‘kuşkonmaz çorbası’ içip, üzeri soslu kuşkonmaz yemiştik. Yan masada da bir grup Japon vardı. Sorduk. Sırf kuşkonmaz için Almanya’ya düzenlenen turlarla gelmişler.
Gayet lezzetli olan bu bitkinin ‘sevdalıları’ giderek artıyor. Geçenlerde bir gazeteci büyüğümüzün yakını Osman Dağlı ile tanıştık. Çok merak ettiğimiz bu bitki ile ilgili ayrıntılı bilgi edinme olanağına kavuştuk tesadüfen. Sevdalı olduğumuz kenevirin ekimi ve hasadını yakından görmüştük. Eskişehir-Sarıcakaya başta olmak üzere Muğla Ula ve Antalya Aksu ve Serik’te ekim alanı 40 hektara ulaşmış, Dağlı üretimi ‘sözleşmeli üreticilerle’ yaptıklarını söyledi. Trakya toprakları da ekime müsaitmiş. Taleplere yetişemiyorlarmış. Büyük bir market grubuna veriyorlar ve ihracat yapıyorlarmış. Mineral ve vitaminleri çok zengin, sindirime yardımcı, kalp dostu, velhasıl sağlıklı bu sebze, hem de çok lezzetli. Umarız bu çok değerli kök sebze daha çok yetiştirilip hem Türkiye’de sofralar zenginleşir hem de tarım ürünleri ihracatında önemli pay sahibi olur. Bu arada şunu da hatırlatalım: Bu sebzenin beyaz, yeşil ve ‘violet’ rengi olmak üzere üç çeşidi var. Ama Türkiye’de nedense yeşil renklisi tanınıyor. Avrupa’da ise daha çok beyazı makbul.
ATATÜRK VE KUŞKONMAZ
Kuşkonmazda ismi öne çıkan Osman Dağlı bir şey hatırlattı. “Atatürk’ün Ankara’daki çiftliğine Avrupa’dan kuşkonmaz getirtip diktiğini ve bunları Ankara’daki diplomatik misyona verdiği yemeklerde ikram ettiğini biliyor musunuz?” dedi.
Gelecek yazı: Kuşkonmaz üretimi nasıl yapılıyor ve maliyeti nedir?
GÜNÜN SÖZÜ
“YASSIADA işkence adasıdır, keyif adası olamaz. Yassıada ile ilgili düşüncelerimi mektupla anlatacağım.” Hüsamettin CİNDORUK
ALPER TAŞDELEN GENEL MERKEZE NİYE TAŞ ATTI?
ÇANKAYA Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in sosyal medyadaki bu sözlerinden ne anlıyorsunuz: “25 yıl sonra alınan belediyeler, her türlü engellemeye rağmen halkla bütünleşmiş ve çok başarılıyken, bizim bu yaptıklarımızı, yerel iktidarımızın icraatlarını anlatmamız gerekirken, neden iktidarın yapay gündem maddelerinin peşine takılıp, bunlara laf yetiştirmeye çalışıyoruz!”
Genel merkeze niye kızmış? Mansur Yavaş’tan dosyalarını mı geçirtemiyor?
Genel merkeze mi, büyükşehire mi?
BABACAN VE DAVUTOĞLU İÇİN KILIÇDAROĞLU’NA AĞIR ELEŞTİRİ
ESKİ CHP milletvekili, avukat Şahin Mengü, kendi sitesinde Kılıçdaroğlu’nun, Babacan ve Davutoğlu ile ilgili “Ortak noktalarımız çok fazla, hatta yüzde 99 diyebilirim. Grup kurmaları için milletvekili desteği elbette veririz. Mecliste her parti temsil edilmeli” sözlerini şöyle eleştirdi:
“CHP Genel Başkanı, hayatını CHP’nin temsil ettiği bütün değerlere karşı mücadele etmekle geçirdiğini söyleyen Ahmet Davutoğlu’nun fikirleri ile kendi fikirleri arasında yüzde 99 oranında ortaklık görüyor. Nedir bu değerler? Laik, demokratik, halkçı, devrimci olmak. Kılıçdaroğlu, o Atatürk’ün koltuğunu boşaltıp fikren yüzden 99 uyuştuğunu söylediği kişilerin kurduğu partiye katılmalıdır. Anlaşılıyor ki, Davutoğlu ile fikirleri bu kadar uyuşan bir insanın CHP ile fikren uyuşması mümkün değildir. Sözleri parti tüzüğüne de aykırıdır.”
MESAJ PANOSU
SİPARİŞ BİR AYDA GELMEZ Mİ?
29 NİSAN’da lcw.com.tr sitesinden aldığım ve faturası kesilmiş ürünler bir aydır teslim edilmedi. Tüketici olarak bu dönemde yaşanan yoğunluğu elbette anlayışla karşılıyoruz. Ancak çağrı merkezi ile yaptığım dört konuşmada ve LCW sosyal medya hesaplarından onlarca yazışma sonucu aldığım tek bir yanıt var: “Yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız, anlayışınız için teşekkürler.” Üç haftadır hazır olan ürünler nasıl kargoya verilemiyor! Maske yapmaya talip olanlara saygı duyarız ama... Dilge B.
65 yaş üstü 68 kuşağıdır. Ne denir? Büyüğüne saygısı olmayanın kendisine saygısı olmaz. Zekeriya KAZIM
LEYLEĞİN ömrü lak lak ile geçer. 2023’e kadar çok sular akar köprünün altından. K.P.
DP’nin günahlarını ve sevaplarını konuşamıyoruz. Avni ÖZGÖNÜL
AŞI üreticisi şirketlerin önceliği sağlık değil kârdır. Unutmayın! Prof. Dr. Ahmet Rasim KÜÇÜKUSTA
BİLİYOR MUSUNUZ?
2017’de yitirdiğimiz, dilci, yazıncı Emin Özdemir’in ailesi ile Dil Derneği’nin düzenlediği ‘Dil Derneği Emin Özdemir Ödülü’ne 30 Haziran tarihine kadar başvurulabileceğini (www.dildernegi.org.tr)...
HAFTALIK ‘Şarköy’ün Sesi’ gazetesinin 18. yılını kutlarken, sahibi Yakup Önal’ın “İlçede 3 gazete çıkarken sadece bize ilan yasağı konulması düşündürücü” dediğini...
DÜZELTME: Dünkü ‘27 Mayıs’a iki gözle bakmak’ yazısının sondan 3. paragrafında yer alan “27 Mayıs 1960 darbesini, 12 Mart ve 12 Eylül ile eş tutabilirsiniz” cümlesinin sonu ‘eş tutamazsınız’ olacaktır. Düzeltir, özür dileriz.
Kuşkonmazı tanıyalım
Son dönemlerde tropikal meyveler öne çıkarken, bir sebzeye dikkatimiz çekildi. Yeraltında yetişip sanırım üzerine kuş konamadığı için ‘kuşkonmaz’ dedikleri kök sebzeye... Ülkemizde geniş kesimlerde pek bilinmez. Aşırı nazik bir kök sebzedir. Avrupa’da, özellikle Almanya’da nisan-haziran arası sofraların kralıdır. Çorbası, salatası yapılır. Hafif haşlanıp özel sosuyla yenir. Restoranların kapılarına büyük tahtalara özel “Kuşkonmaz menüsü bulunur” diye yazılır. Pişirilmesi maharet ister. Parçalamadan hassasça soyup dikkatli şekilde kıvamında haşlamak gerekir. Hatta bunun için özel yüksek tencereler var.
Hem ekimi hem de hasadı müşkülatlıdır. Bu yıl salgının etkisiyle işçi getirilememesi nedeniyle Almanya ve İspanya’da kuşkonmaz çiftçileri zorda kalmış. Çiftçilerin isyanı üzerine az sayıda işçiye izin verilmiş, hasat için öğrenciler, işsizler seferber edilmiş. Zaten pahalı bir sebze. Fiyatları da ona göre artmış. Birkaç yıl önceydi. Mayıs ayında Almanya’da idik. Dostlarla Frankfurt’ta bir restoranda ‘kuşkonmaz çorbası’ içip, üzeri soslu kuşkonmaz yemiştik. Yan masada da bir grup Japon vardı. Sorduk. Sırf kuşkonmaz için Almanya’ya düzenlenen turlarla gelmişler.
Gayet lezzetli olan bu bitkinin ‘sevdalıları’ giderek artıyor. Geçenlerde bir gazeteci büyüğümüzün yakını Osman Dağlı ile tanıştık. Çok merak ettiğimiz bu bitki ile ilgili ayrıntılı bilgi edinme olanağına kavuştuk tesadüfen. Sevdalı olduğumuz kenevirin ekimi ve hasadını yakından görmüştük. Eskişehir-Sarıcakaya başta olmak üzere Muğla Ula ve Antalya Aksu ve Serik’te ekim alanı 40 hektara ulaşmış, Dağlı üretimi ‘sözleşmeli üreticilerle’ yaptıklarını söyledi. Trakya toprakları da ekime müsaitmiş. Taleplere yetişemiyorlarmış. Büyük bir market grubuna veriyorlar ve ihracat yapıyorlarmış. Mineral ve vitaminleri çok zengin, sindirime yardımcı, kalp dostu, velhasıl sağlıklı bu sebze, hem de çok lezzetli. Umarız bu çok değerli kök sebze daha çok yetiştirilip hem Türkiye’de sofralar zenginleşir hem de tarım ürünleri ihracatında önemli pay sahibi olur. Bu arada şunu da hatırlatalım: Bu sebzenin beyaz, yeşil ve ‘violet’ rengi olmak üzere üç çeşidi var. Ama Türkiye’de nedense yeşil renklisi tanınıyor. Avrupa’da ise daha çok beyazı makbul.
ATATÜRK VE KUŞKONMAZ
Kuşkonmazda ismi öne çıkan Osman Dağlı bir şey hatırlattı. “Atatürk’ün Ankara’daki çiftliğine Avrupa’dan kuşkonmaz getirtip diktiğini ve bunları Ankara’daki diplomatik misyona verdiği yemeklerde ikram ettiğini biliyor musunuz?” dedi.
Gelecek yazı: Kuşkonmaz üretimi nasıl yapılıyor ve maliyeti nedir?
GÜNÜN SÖZÜ
“YASSIADA işkence adasıdır, keyif adası olamaz. Yassıada ile ilgili düşüncelerimi mektupla anlatacağım.” Hüsamettin CİNDORUK
ALPER TAŞDELEN GENEL MERKEZE NİYE TAŞ ATTI?
ÇANKAYA Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in sosyal medyadaki bu sözlerinden ne anlıyorsunuz: “25 yıl sonra alınan belediyeler, her türlü engellemeye rağmen halkla bütünleşmiş ve çok başarılıyken, bizim bu yaptıklarımızı, yerel iktidarımızın icraatlarını anlatmamız gerekirken, neden iktidarın yapay gündem maddelerinin peşine takılıp, bunlara laf yetiştirmeye çalışıyoruz!”
Genel merkeze niye kızmış? Mansur Yavaş’tan dosyalarını mı geçirtemiyor?
Genel merkeze mi, büyükşehire mi?
BABACAN VE DAVUTOĞLU İÇİN KILIÇDAROĞLU’NA AĞIR ELEŞTİRİ
ESKİ CHP milletvekili, avukat Şahin Mengü, kendi sitesinde Kılıçdaroğlu’nun, Babacan ve Davutoğlu ile ilgili “Ortak noktalarımız çok fazla, hatta yüzde 99 diyebilirim. Grup kurmaları için milletvekili desteği elbette veririz. Mecliste her parti temsil edilmeli” sözlerini şöyle eleştirdi:
“CHP Genel Başkanı, hayatını CHP’nin temsil ettiği bütün değerlere karşı mücadele etmekle geçirdiğini söyleyen Ahmet Davutoğlu’nun fikirleri ile kendi fikirleri arasında yüzde 99 oranında ortaklık görüyor. Nedir bu değerler? Laik, demokratik, halkçı, devrimci olmak. Kılıçdaroğlu, o Atatürk’ün koltuğunu boşaltıp fikren yüzden 99 uyuştuğunu söylediği kişilerin kurduğu partiye katılmalıdır. Anlaşılıyor ki, Davutoğlu ile fikirleri bu kadar uyuşan bir insanın CHP ile fikren uyuşması mümkün değildir. Sözleri parti tüzüğüne de aykırıdır.”
MESAJ PANOSU
SİPARİŞ BİR AYDA GELMEZ Mİ?
29 NİSAN’da lcw.com.tr sitesinden aldığım ve faturası kesilmiş ürünler bir aydır teslim edilmedi. Tüketici olarak bu dönemde yaşanan yoğunluğu elbette anlayışla karşılıyoruz. Ancak çağrı merkezi ile yaptığım dört konuşmada ve LCW sosyal medya hesaplarından onlarca yazışma sonucu aldığım tek bir yanıt var: “Yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız, anlayışınız için teşekkürler.” Üç haftadır hazır olan ürünler nasıl kargoya verilemiyor! Maske yapmaya talip olanlara saygı duyarız ama... Dilge B.
65 yaş üstü 68 kuşağıdır. Ne denir? Büyüğüne saygısı olmayanın kendisine saygısı olmaz. Zekeriya KAZIM
LEYLEĞİN ömrü lak lak ile geçer. 2023’e kadar çok sular akar köprünün altından. K.P.
DP’nin günahlarını ve sevaplarını konuşamıyoruz. Avni ÖZGÖNÜL
AŞI üreticisi şirketlerin önceliği sağlık değil kârdır. Unutmayın! Prof. Dr. Ahmet Rasim KÜÇÜKUSTA
BİLİYOR MUSUNUZ?
2017’de yitirdiğimiz, dilci, yazıncı Emin Özdemir’in ailesi ile Dil Derneği’nin düzenlediği ‘Dil Derneği Emin Özdemir Ödülü’ne 30 Haziran tarihine kadar başvurulabileceğini (www.dildernegi.org.tr)...
HAFTALIK ‘Şarköy’ün Sesi’ gazetesinin 18. yılını kutlarken, sahibi Yakup Önal’ın “İlçede 3 gazete çıkarken sadece bize ilan yasağı konulması düşündürücü” dediğini...
DÜZELTME: Dünkü ‘27 Mayıs’a iki gözle bakmak’ yazısının sondan 3. paragrafında yer alan “27 Mayıs 1960 darbesini, 12 Mart ve 12 Eylül ile eş tutabilirsiniz” cümlesinin sonu ‘eş tutamazsınız’ olacaktır. Düzeltir, özür dileriz.