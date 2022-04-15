Kuraklık için uyarı

Su Politikaları Derneği ve Hidropolitik Akademi Başkanı Dursun Yıldız, Türkiye’nin büyük heyecanla başlattığı ama son dönemde gölgede kalmış bir projesinden söz etti. Yıldız, “Güneydoğu Anadolu Projesi”ni hatırlayalım diyor.
Yıldız; “İklim değişikliği, savaş kapıda, dünya gıda krizini konuşuyor. İnsanlığın ilk tarımsal üretimi yaptığı verimli topraklarda 40 yıl önce ‘GAP’ diye bir projeyi başlattık. Enerji bölümü hemen hemen tamamlandı ama projenin sulama ve tarımsal üretim hedeflerinde hâlâ yolun yarısındayız” dedi.
Artık herkes kabul etti, tarım stratejik bir sektör oldu. Su zaten stratejik bir doğal kaynak. GAP’ta toprak çok verimli, su da var. Şimdi bu projenin yeniden eski heyecanıyla ele alınması zamanıdır diyen Dursun Yıldız, hidroelektrik enerjimizin dörtte birinin oradaki barajlardan geldiğini, GAP’ın en stratejik avantajının bölge kalkınmasına ve gıda arz güvenliğimize sağlayacağı büyük katkı olduğunu belirtti.
Yıldız, “GAP projesinin tamamen devreye alınması ile ülke ekonomisine 6.7 milyar dolarlık katkı sağlayacağı hesaplanmış. Bence enerji ve gıda krizine ilerleyen dünyada bu katkı bundan çok daha fazla olacak. Çünkü bizi ve insanlığı gelecekte temiz su ve toprak kurtaracak” dedi.
GAP Projesi’nin, ilerlemesi boyunca sosyal, ekonomik, politik birçok problemle karşılaştığına vurgu yapan Yıldız, projenin durmadığını, ilerlediğini ama kendisine bağlanan büyük umutları beklendiği gibi gerçekleştiremediğini belirtti. Projenin kamu yatırımlarından aldığı payın son dönemde azaldığını ifade eden Yıldız, projenin son dönemde biraz gölgede kaldığını da söyledi.
Yıldız, “GAP’ı tümüyle tamamlayabilmiş olsa idik gerek bugün gerekse gelecek için büyük bir gıda arz güvenliği avantajımız olacaktı. Şimdi GAP’ı tekrar hatırlama zamanı. GAP, Türkiye’nin ve bölgenin gıda güvencesinin anahtarı” dedi ve “Rahmetli Cumhurbaşkanı Demirel’i saygıyla analım. Aman GAP’ı kimselere ‘GAPtırmayalım’” vurgusu yaptı.
GÜNÜN SÖZÜ
“GÜCÜN bütün çekiciliği alçakgönüllülüktedir.” Louisa May Alcott
OLASI DEPREMİN ENKAZI
İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seval Sözen, olası depremin enkazı üzerinde ilginç bir çalışma yapmış. Aynı çevre ve deniz kirliliği gibi, enkaz atığı ile nasıl baş edilecek? Sözen’in Cumhuriyet’teki yazısından bir özet yapıyoruz.
“Beklenen deprem sonrasındaki enkaz atığı ile bir anda baş etmek mümkün değildir. Kentsel dönüşüm süreci, deprem sonrasında ani olarak oluşacak yıkıntı atıkları miktarının azaltılması için önemli bir fırsat sayılmalıdır. İstanbul’daki ağır ve çok ağır hasarlı bina oranlarının yüksek olduğu ilçeler ile kentsel dönüşüm ilan edilen riskli alanlar öncelikli olmak üzere yapı stokunun yenilenmesi süreci hızlıca başlatılmalıdır. Bu kapsamda yıkıntı atıkları probleminin oluşturacağı çevre sorunu ve kaynak israfını ortadan kaldıracak belirli bir plan özelinde uygulamaya konmalıdır. Yeterince geç kalınmıştır, daha da gecikilmemelidir.”
ERGÜN POYRAZ’IN DÖVÜLMESİNDE AYNI YÖNTEM
ERGENEKON’dan en uzun cezaevinde yatan yazar Ergün Poyraz, CHP’li Kuşadası Belediyesi’nden son 17 ihalenin 15’ini alan ZBT adlı inşaat firmasıyla ilgili yolsuzluk ihbarı sonrası saldırıya uğradı. ZBT İnşaat Şirketi’nin sahipleri ve şoförü gözaltına alındı. Kılıçdaroğlu’nun saldırıya yönelik açıklamasının dışında CHP’lilerden ‘gönülden’ bir tepki görülmedi. Nitekim Ahmet Hakan dün buna dikkat çekti.
Bizim dikkatimizi çeken ise saldırının şekliydi. Poyraz’ın eşi, “Otomobilimize arkadan çarptılar. Eşim bakmak için indi, üç kişinin yumruklu saldırısına uğradı, yere düştü” diyor.
Hatırlatmak isteriz, önce Hüseyin Sağ sonra da Ahmet Hakan aynı biçimde saldırıya uğramışlar, hastanelik olmuşlardı. Mafya gruplarının uygulamasına göre, bir şebeke ‘kiralanıyor’, dövülmesi istenen kişinin arabasına darbe yapılıyor, sizler de ne oluyor diye inip bakarken feci şekilde darbeleniyorsunuz. Saldırıların yönteminde üç kişi kullanılıyor. Polisler bu yöntemin nasıl uygulandığını biliyor ama şebeke ortaya çıkarılamıyor.
Bu arada Ergün Poyraz’ın cezaevi sürecinde yazdıkları dahil 40’a yakın kitabı bulunduğunu hatırlatalım.
MESAJ PANOSU
ARAPÇA ANONS
RESMİ kurumda Arapça karşılama anonsu olur mu?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Çağrı Merkezi’ni arayınca Arapça anons karşılıyor sizi.
Arap ülkesi olduk, sıkıntı yok! Bu kadar. Metin ALTAY
BİLİYOR MUSUNUZ?
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen’in TL tasarruflarının enflasyon karşısında erimeye bırakılması ve enflasyonun gelirleri eritmesinin, vatandaşların borçlanma hızını artırdığını söyleyerek, “Borç vatandaşın kamçısı oldu. Vatandaşlar tam gaz borçlanmaya devam ediyor. Toplumun yüzde 90’ının gelir seviyesi düştü” açıklamasının dikkat çektiğini...
İZMİR Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç’ın, İzmirlilere ağır hakaret ve küfür eden, görevinden istifa etmek zorunda kalan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın annesi Zekiye Çomaklı’nın beraat etmesine sert tepki gösterdiğini ve “İzmirliler bu beraat kararını unutmayacak” dediğini...
MELİS Candan Mumcular’ın, Türkçe ve İngilizce olarak “Yazardan Direkt Yayınevi”nden satışa sunulan kitabı ‘Ganbatte’yi, 16 Nisan 17.00’de İstanbul Suadiye, 23 Nisan 13.00’de İzmir Alsancak Penguen Kitabevi’nde imzalayacağını...
EFES Selçuk Belediyesi’nin 17 Nisan Pazar Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde ‘Köy Enstitülerinin Işığında Yeni Tarım Düzeni’ etkinliği düzenlediğini...
Kuraklık için uyarı
Su Politikaları Derneği ve Hidropolitik Akademi Başkanı Dursun Yıldız, Türkiye’nin büyük heyecanla başlattığı ama son dönemde gölgede kalmış bir projesinden söz etti. Yıldız, “Güneydoğu Anadolu Projesi”ni hatırlayalım diyor.
Yıldız; “İklim değişikliği, savaş kapıda, dünya gıda krizini konuşuyor. İnsanlığın ilk tarımsal üretimi yaptığı verimli topraklarda 40 yıl önce ‘GAP’ diye bir projeyi başlattık. Enerji bölümü hemen hemen tamamlandı ama projenin sulama ve tarımsal üretim hedeflerinde hâlâ yolun yarısındayız” dedi.
Artık herkes kabul etti, tarım stratejik bir sektör oldu. Su zaten stratejik bir doğal kaynak. GAP’ta toprak çok verimli, su da var. Şimdi bu projenin yeniden eski heyecanıyla ele alınması zamanıdır diyen Dursun Yıldız, hidroelektrik enerjimizin dörtte birinin oradaki barajlardan geldiğini, GAP’ın en stratejik avantajının bölge kalkınmasına ve gıda arz güvenliğimize sağlayacağı büyük katkı olduğunu belirtti.
Yıldız, “GAP projesinin tamamen devreye alınması ile ülke ekonomisine 6.7 milyar dolarlık katkı sağlayacağı hesaplanmış. Bence enerji ve gıda krizine ilerleyen dünyada bu katkı bundan çok daha fazla olacak. Çünkü bizi ve insanlığı gelecekte temiz su ve toprak kurtaracak” dedi.
GAP Projesi’nin, ilerlemesi boyunca sosyal, ekonomik, politik birçok problemle karşılaştığına vurgu yapan Yıldız, projenin durmadığını, ilerlediğini ama kendisine bağlanan büyük umutları beklendiği gibi gerçekleştiremediğini belirtti. Projenin kamu yatırımlarından aldığı payın son dönemde azaldığını ifade eden Yıldız, projenin son dönemde biraz gölgede kaldığını da söyledi.
Yıldız, “GAP’ı tümüyle tamamlayabilmiş olsa idik gerek bugün gerekse gelecek için büyük bir gıda arz güvenliği avantajımız olacaktı. Şimdi GAP’ı tekrar hatırlama zamanı. GAP, Türkiye’nin ve bölgenin gıda güvencesinin anahtarı” dedi ve “Rahmetli Cumhurbaşkanı Demirel’i saygıyla analım. Aman GAP’ı kimselere ‘GAPtırmayalım’” vurgusu yaptı.
GÜNÜN SÖZÜ
“GÜCÜN bütün çekiciliği alçakgönüllülüktedir.” Louisa May Alcott
OLASI DEPREMİN ENKAZI
İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seval Sözen, olası depremin enkazı üzerinde ilginç bir çalışma yapmış. Aynı çevre ve deniz kirliliği gibi, enkaz atığı ile nasıl baş edilecek? Sözen’in Cumhuriyet’teki yazısından bir özet yapıyoruz.
“Beklenen deprem sonrasındaki enkaz atığı ile bir anda baş etmek mümkün değildir. Kentsel dönüşüm süreci, deprem sonrasında ani olarak oluşacak yıkıntı atıkları miktarının azaltılması için önemli bir fırsat sayılmalıdır. İstanbul’daki ağır ve çok ağır hasarlı bina oranlarının yüksek olduğu ilçeler ile kentsel dönüşüm ilan edilen riskli alanlar öncelikli olmak üzere yapı stokunun yenilenmesi süreci hızlıca başlatılmalıdır. Bu kapsamda yıkıntı atıkları probleminin oluşturacağı çevre sorunu ve kaynak israfını ortadan kaldıracak belirli bir plan özelinde uygulamaya konmalıdır. Yeterince geç kalınmıştır, daha da gecikilmemelidir.”
ERGÜN POYRAZ’IN DÖVÜLMESİNDE AYNI YÖNTEM
ERGENEKON’dan en uzun cezaevinde yatan yazar Ergün Poyraz, CHP’li Kuşadası Belediyesi’nden son 17 ihalenin 15’ini alan ZBT adlı inşaat firmasıyla ilgili yolsuzluk ihbarı sonrası saldırıya uğradı. ZBT İnşaat Şirketi’nin sahipleri ve şoförü gözaltına alındı. Kılıçdaroğlu’nun saldırıya yönelik açıklamasının dışında CHP’lilerden ‘gönülden’ bir tepki görülmedi. Nitekim Ahmet Hakan dün buna dikkat çekti.
Bizim dikkatimizi çeken ise saldırının şekliydi. Poyraz’ın eşi, “Otomobilimize arkadan çarptılar. Eşim bakmak için indi, üç kişinin yumruklu saldırısına uğradı, yere düştü” diyor.
Hatırlatmak isteriz, önce Hüseyin Sağ sonra da Ahmet Hakan aynı biçimde saldırıya uğramışlar, hastanelik olmuşlardı. Mafya gruplarının uygulamasına göre, bir şebeke ‘kiralanıyor’, dövülmesi istenen kişinin arabasına darbe yapılıyor, sizler de ne oluyor diye inip bakarken feci şekilde darbeleniyorsunuz. Saldırıların yönteminde üç kişi kullanılıyor. Polisler bu yöntemin nasıl uygulandığını biliyor ama şebeke ortaya çıkarılamıyor.
Bu arada Ergün Poyraz’ın cezaevi sürecinde yazdıkları dahil 40’a yakın kitabı bulunduğunu hatırlatalım.
MESAJ PANOSU
ARAPÇA ANONS
RESMİ kurumda Arapça karşılama anonsu olur mu?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Çağrı Merkezi’ni arayınca Arapça anons karşılıyor sizi.
Arap ülkesi olduk, sıkıntı yok! Bu kadar. Metin ALTAY
BİLİYOR MUSUNUZ?
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen’in TL tasarruflarının enflasyon karşısında erimeye bırakılması ve enflasyonun gelirleri eritmesinin, vatandaşların borçlanma hızını artırdığını söyleyerek, “Borç vatandaşın kamçısı oldu. Vatandaşlar tam gaz borçlanmaya devam ediyor. Toplumun yüzde 90’ının gelir seviyesi düştü” açıklamasının dikkat çektiğini...
İZMİR Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç’ın, İzmirlilere ağır hakaret ve küfür eden, görevinden istifa etmek zorunda kalan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın annesi Zekiye Çomaklı’nın beraat etmesine sert tepki gösterdiğini ve “İzmirliler bu beraat kararını unutmayacak” dediğini...
MELİS Candan Mumcular’ın, Türkçe ve İngilizce olarak “Yazardan Direkt Yayınevi”nden satışa sunulan kitabı ‘Ganbatte’yi, 16 Nisan 17.00’de İstanbul Suadiye, 23 Nisan 13.00’de İzmir Alsancak Penguen Kitabevi’nde imzalayacağını...
EFES Selçuk Belediyesi’nin 17 Nisan Pazar Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde ‘Köy Enstitülerinin Işığında Yeni Tarım Düzeni’ etkinliği düzenlediğini...