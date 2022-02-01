Kenevirde doğrular

Şişli’nin ‘Sevgili Fatma Abla’sının cenazesi, hava koşulları nedeniyle vefatından iki gün sonra ancak dün Teşvikiye Camisi’nde kılınan öğle namazından sonra kaldırılabildi. Havanın soğukluğuna karşın çok sayıda siyasetçi ve kültür insanı kendisini uğurlamaya gelmişti. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in organize ettiği törenin en duygusal yönü kendisiyle birlikte çalışan Şişli Belediyesi çalışanların hıçkırıklarla ağıt yakmasıydı. Cemal Reşit Rey’deki anma toplantısında Hülya Koçyiğit hüzünlü bir konuşma yaparak “Aynı siyasette olmamamıza karşın o benim en candan dostumdu” dedikten sonra salondan ayrılması dikkat çekti. Ayrıca Koçyiğit, eşi Selim Soydan’la birlikte Teşvikiye’ye çelenk göndermişti.

Vali Ali Yerlikaya ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ayrı ayrı anlarda camiye geldiler. AKP iktidarını, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Beyoğlu Belediye Başkanı H. Ali Yıldız temsil etti.

Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP’li çok sayıda milletvekili, belediye başkanı ile parti üyesi cenazeye katılmıştı. Bunlar arasında Canan Kaftancıoğlu ve Gürsel Tekin de vardı. Meral Akşener de cenazeye çelenk göndermişti.

Cenazeye katılan ve çelenk gönderen bazı isimler şöyleydi: Müjdat Gezen, Türker İnanoğlu, Arif Keskinoğlu, Sezen Aksu, Nuri Alço, Esra Erol, Sibel Can, Kerem Alışık, Mehmet Ali Yılmaz, Canan Yaka.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik ve manevi kızı Ahu Turan’a başsağlığı diledi.

Keskin, 15.00’te bir ambulansla yola çıkarılan cenazenin Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras organizasyonu ile bugün öğle namazından sonra Torba’da torağa verileceğini söyledi. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, “Şişli seni hiç unutmayacak” sloganının Şişli’de yaraşır şekilde temsil edilmesi için adının simgeleştirileceğini açıkladı.

11 BÜYÜKŞEHİR İKTİDARDAN DESTEK İSTİYOR

TÜRKİYE nüfusunun yarıya yakınını barındıran CHP’li 11 belediye başkanı, döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmalardan kaynaklanan ekonomik belirsizlik ortamında ‘geçersiz bütçeye’ dönüştüğünü belirterek ekonomik zorluklar nedeniyle yerel yönetimlerin desteklenmesi çağrısında bulundu. “Kentlerimiz için hayati öneme sahip hizmetlerle ilgili ihaleler dahi yapılamayacak noktaya gelmiştir” denilen açıklamada, bazı vergi indirimlerine gidilmesi, hayati öneme sahip konularda sübvansiyon desteği gerektiği dile getiriliyor. Toplu ulaşımda KDV ve ÖTV istisnası isteniyor.

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