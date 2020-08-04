İşte geldiğimiz nokta!

Bir eğitimci dostumuz mesaj atmış, “Anadolu kentindeyiz” diyor, bayramda yeğenler, torunlar gelmiş... Ankara merkezde eğitim gören 7 çocuk, orta 1 ile lise son arasında dağılıyor. Eski ve deneyimli bir siyasetçi olan amca, 7 çocuğun eğitim durumunu merak ediyor.
Hepsine bayram harçlıklarını veriyor ve imtihan etmeye çalışıyor.
Önce okulların adını verelim: Şehitler Ortaokulu, Hurin Yavuz Alp Anadolu Lisesi, Dr. Nurettin Ortaokulu, Şair Abdurrahman Karakoç Ortaokulu. Yani okulları zan altında bırakmak değil niyetimiz, gerçek bir olay için mekânları sayma şartı. Diğer okul öğrencileri farklı değildir, söyleyelim baştan.
Çocuklara sorulan 1. soru: “Atatürk kimdir? Bildiklerinizi anlatır mısınız?”
Cevaplar: Türk, komutan, savaşçı. (3 cevap var sadece.)
Soru 2: “Cumhuriyet nedir? Kaç yılında kurulmuştur?” (Cevap yok!)
Soru 3: “29 Ekim 1923 size neyi hatırlatıyor?”
(Cevap yok!)
Soru 4: “Bir saatte kaç dakika var?” (Hepsi bildi.)
Soru 5: “Yurdumuzda kaç vilayet var?” (Cevap yok.)
Soru 6: “8x9 kaç eder?” (Cevap yok sayılır, biri 14 dedi.)
Çarpım tablosu bilen zor bulunuyor. Her yerde maalesef tablo bu... Matematik eğitimin hali bu seneki üniversite sınav sonuçlarında ayan beyan ortada.
Buradan anladığımız, kendi ülkesinin yakın uzak tarihine yabancı, kimliksiz eğitim yapılıyor. Kimliksiz çocuklar, vatansız gençler olacaktır. Başka ülkelerde, başka kimliklere sarılacaklar.
Bu acı tablonun olduğu ülkede ne millilik, ne eğitim, ne bakan vardır. Aileler de farkında ama umursamıyor. “İnternette oyun biliyorlar sadece” diyorlar!
GÜNÜN SÖZÜ
“(BAYRAM görüntüleri üzerine) Normalleşme ya da hafif gevşeme kısmı derken tam anlamıyla normalleştik!”
(Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim TAŞOVA)
İNCE’DEN ‘LİDER’ DEĞİL ‘KADRO PARTİSİ’ GELİYOR
GEÇEN haftaki perşembe ve cuma yazılarımızda “Muharrem İnce’yi izlememiz gerekiyor” demiştik. Dünyada olsun, Türkiye’de olsun bu haberde ender bir olay yaşadık. Gerçek ‘bomba’ etkisi yarattı yazımız. Son yıllarda böyle tek kişiye bağlı yüksek bir ‘reyting’ olayı da olmadı sanıyoruz. 320’yi aşkın internet sitesinde yayınlandı haber. Gün itibarıyla iki haberin de değişik saatlerde ortalama anlık okunma sayısı 520 ile 780 arasında değişti. İnternet yayıncılığının uzmanları “Hele sayfada kalma süresi 3 dakikayı buluyorsa bu çok önemlidir” dedi.
Kendimizi övmek istemeyiz tabii... Ancak CHP içinden/dışından, meslektaşlarımızdan da ‘haset’lik yapanları, sinir olanları, yalan söyleyenleri ve senaryo üretenleri sergilemek de istemeyiz. Utanmışlar mıdır, bilemeyiz. İçten tepki duyanlar arasında bizim ‘maksatlı’ haber yazdığımızdan tutun da CHP’yi çökertmek istediğimize, Cumhurbaşkanı’na gizli mesaj gönderdiğimize kadar bir sürü mantık dışı yorum yapmaya kalkanları da ayrı bir yerde tutuyoruz. “Bu adam normal değil” diyenleri de... Abdulkadir Selvi dünkü yazısında olayın gelişimini yazdı.
Muharrem İnce’nin manipülasyon yapanlara Twitter üzerinden cevap verdiğini gördük. Parti kurmayacağına ilişkin haberleri de yalanladı açıkça.
PARTİLER İYİ YÖNETİLMİYOR
Tek adam rejimi ve tek adam partileri Türkiye siyasetini itibarsızlaştırdı, niteliğini düşürdü, Türkiye’yi demokrasi liginde geriletti. Bu siyaset anlayışı Türkiye ekonomisini, demokrasisini, hukukunu, huzurunu bozdu. Bir tarafta iktidara yapışmış, iktidardan düşerse Türkiye’nin yıkılacağını düşünen parti var; diğer tarafta koltuklarına yapışmış, onlar giderse partilerin yıkılacağını düşünen muhalefet partileri ve liderleri var. Bu anlayış Türkiye’yi dışarıya, içerde ise partileri dışarıya kapatıyor. Türkiye’nin potansiyelini yok ediyor, gençleri umutsuzluğa, işsizliğe mahkûm ediyor.
Bir şeyi vurgulamak gerekiyor: Hem Türkiye iyi yönetilmiyor, hem partiler iyi yönetilmiyor.
Oy vermek dışında siyasetin dışında kalan, partilerin genel merkezlerinden içeri alınmayan ama alanının uzmanı, otoritesi kişilerle görüşmelerini sürdüren Muharrem İnce’nin ortak aklı, çoğulculuğu öne çıkaran bir yapılanmayla siyasete yeni bir anlayış getireceği kesin.
Delege sistemi olmayan, genel başkanın partinin tüm üyeleri tarafından seçildiği, iç işleyişi demokratik bir parti üzerinde çalıştıklarını duyuyoruz.
Partileri demokratikleştirmeden Türkiye’yi demokratikleştirmek, Türkiye demokrasisini ilerletmek zor görünüyor.
Umarım söyledikleri gibi yaparlar; kalkınma hızı ve insani gelişmişlik düzeyi yüksek, demokratik bir hukuk devletini inşa edecek bir program ve ekiple milletin karşısına çıkarlar ve siyaseti de ülkeyi de bu çıkmaz sokaktan kurtarırlar.
NASIL BİR PARTİ?
Bu üçüncü yazımızda da bir ipucu vermek isteriz: Bu parti “kadro partisi” olacak, onun için Muharrem İnce’nin önemli kişilerle görüştüğü, bunlar arasında şimdiye kadar kendisini reddeden olmadığını da ekleyelim.
Bir heyecan var da bu heyecanın kaynağının biz değil, CHP’deki gelişmeler olduğunun altını çizelim.
BİLİYOR MUSUNUZ?
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, yaklaşık 200 milyon TL masraf edilerek ülke çapında aynı gün 11 milyon adet dikildiği iddia edilen ve çoğunluğu kuruyan fidanlarla ilgili kampanyanın ülkeye ve topluma ne kazandırdığının belirlenmesi için Meclis araştırması açılmasını talep ettiğini...
İKKB Koordinatörü Nazan Moroğlu’nun, “6. yılında İstanbul Sözleşmesi, şiddeti önlemenin yol haritasıdır” dediğini...
ANKARA Pursaklar’da çıkan, Cumhuriyet’le yaşıt Kavacık memba suyunun zarar ediyor diye başbakanlıktan Aile Bakanlığı bünyesine verilen kaynak ve tesislerin yeniden yapılandırma iddiasıyla üretiminin durdurulmasının tepki çektiğini...
MESAJ PANOSU
CHP’NİN ‘KARAR’ İLANLARI
AKP’den kopan muhaliflerin desteklediği Karar gazetesinde bayram günü CHP’li 20’ye yakın ilçe ve büyükşehir belediyelerinin çeyrek sayfa ilan vermeleri dikkat çekti.
İşte geldiğimiz nokta!
Bir eğitimci dostumuz mesaj atmış, “Anadolu kentindeyiz” diyor, bayramda yeğenler, torunlar gelmiş... Ankara merkezde eğitim gören 7 çocuk, orta 1 ile lise son arasında dağılıyor. Eski ve deneyimli bir siyasetçi olan amca, 7 çocuğun eğitim durumunu merak ediyor.
Hepsine bayram harçlıklarını veriyor ve imtihan etmeye çalışıyor.
Önce okulların adını verelim: Şehitler Ortaokulu, Hurin Yavuz Alp Anadolu Lisesi, Dr. Nurettin Ortaokulu, Şair Abdurrahman Karakoç Ortaokulu. Yani okulları zan altında bırakmak değil niyetimiz, gerçek bir olay için mekânları sayma şartı. Diğer okul öğrencileri farklı değildir, söyleyelim baştan.
Çocuklara sorulan 1. soru: “Atatürk kimdir? Bildiklerinizi anlatır mısınız?”
Cevaplar: Türk, komutan, savaşçı. (3 cevap var sadece.)
Soru 2: “Cumhuriyet nedir? Kaç yılında kurulmuştur?” (Cevap yok!)
Soru 3: “29 Ekim 1923 size neyi hatırlatıyor?”
(Cevap yok!)
Soru 4: “Bir saatte kaç dakika var?” (Hepsi bildi.)
Soru 5: “Yurdumuzda kaç vilayet var?” (Cevap yok.)
Soru 6: “8x9 kaç eder?” (Cevap yok sayılır, biri 14 dedi.)
Çarpım tablosu bilen zor bulunuyor. Her yerde maalesef tablo bu... Matematik eğitimin hali bu seneki üniversite sınav sonuçlarında ayan beyan ortada.
Buradan anladığımız, kendi ülkesinin yakın uzak tarihine yabancı, kimliksiz eğitim yapılıyor. Kimliksiz çocuklar, vatansız gençler olacaktır. Başka ülkelerde, başka kimliklere sarılacaklar.
Bu acı tablonun olduğu ülkede ne millilik, ne eğitim, ne bakan vardır. Aileler de farkında ama umursamıyor. “İnternette oyun biliyorlar sadece” diyorlar!
GÜNÜN SÖZÜ
“(BAYRAM görüntüleri üzerine) Normalleşme ya da hafif gevşeme kısmı derken tam anlamıyla normalleştik!”
(Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim TAŞOVA)
İNCE’DEN ‘LİDER’ DEĞİL ‘KADRO PARTİSİ’ GELİYOR
GEÇEN haftaki perşembe ve cuma yazılarımızda “Muharrem İnce’yi izlememiz gerekiyor” demiştik. Dünyada olsun, Türkiye’de olsun bu haberde ender bir olay yaşadık. Gerçek ‘bomba’ etkisi yarattı yazımız. Son yıllarda böyle tek kişiye bağlı yüksek bir ‘reyting’ olayı da olmadı sanıyoruz. 320’yi aşkın internet sitesinde yayınlandı haber. Gün itibarıyla iki haberin de değişik saatlerde ortalama anlık okunma sayısı 520 ile 780 arasında değişti. İnternet yayıncılığının uzmanları “Hele sayfada kalma süresi 3 dakikayı buluyorsa bu çok önemlidir” dedi.
Kendimizi övmek istemeyiz tabii... Ancak CHP içinden/dışından, meslektaşlarımızdan da ‘haset’lik yapanları, sinir olanları, yalan söyleyenleri ve senaryo üretenleri sergilemek de istemeyiz. Utanmışlar mıdır, bilemeyiz. İçten tepki duyanlar arasında bizim ‘maksatlı’ haber yazdığımızdan tutun da CHP’yi çökertmek istediğimize, Cumhurbaşkanı’na gizli mesaj gönderdiğimize kadar bir sürü mantık dışı yorum yapmaya kalkanları da ayrı bir yerde tutuyoruz. “Bu adam normal değil” diyenleri de... Abdulkadir Selvi dünkü yazısında olayın gelişimini yazdı.
Muharrem İnce’nin manipülasyon yapanlara Twitter üzerinden cevap verdiğini gördük. Parti kurmayacağına ilişkin haberleri de yalanladı açıkça.
PARTİLER İYİ YÖNETİLMİYOR
Tek adam rejimi ve tek adam partileri Türkiye siyasetini itibarsızlaştırdı, niteliğini düşürdü, Türkiye’yi demokrasi liginde geriletti. Bu siyaset anlayışı Türkiye ekonomisini, demokrasisini, hukukunu, huzurunu bozdu. Bir tarafta iktidara yapışmış, iktidardan düşerse Türkiye’nin yıkılacağını düşünen parti var; diğer tarafta koltuklarına yapışmış, onlar giderse partilerin yıkılacağını düşünen muhalefet partileri ve liderleri var. Bu anlayış Türkiye’yi dışarıya, içerde ise partileri dışarıya kapatıyor. Türkiye’nin potansiyelini yok ediyor, gençleri umutsuzluğa, işsizliğe mahkûm ediyor.
Bir şeyi vurgulamak gerekiyor: Hem Türkiye iyi yönetilmiyor, hem partiler iyi yönetilmiyor.
Oy vermek dışında siyasetin dışında kalan, partilerin genel merkezlerinden içeri alınmayan ama alanının uzmanı, otoritesi kişilerle görüşmelerini sürdüren Muharrem İnce’nin ortak aklı, çoğulculuğu öne çıkaran bir yapılanmayla siyasete yeni bir anlayış getireceği kesin.
Delege sistemi olmayan, genel başkanın partinin tüm üyeleri tarafından seçildiği, iç işleyişi demokratik bir parti üzerinde çalıştıklarını duyuyoruz.
Partileri demokratikleştirmeden Türkiye’yi demokratikleştirmek, Türkiye demokrasisini ilerletmek zor görünüyor.
Umarım söyledikleri gibi yaparlar; kalkınma hızı ve insani gelişmişlik düzeyi yüksek, demokratik bir hukuk devletini inşa edecek bir program ve ekiple milletin karşısına çıkarlar ve siyaseti de ülkeyi de bu çıkmaz sokaktan kurtarırlar.
NASIL BİR PARTİ?
Bu üçüncü yazımızda da bir ipucu vermek isteriz: Bu parti “kadro partisi” olacak, onun için Muharrem İnce’nin önemli kişilerle görüştüğü, bunlar arasında şimdiye kadar kendisini reddeden olmadığını da ekleyelim.
Bir heyecan var da bu heyecanın kaynağının biz değil, CHP’deki gelişmeler olduğunun altını çizelim.
BİLİYOR MUSUNUZ?
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, yaklaşık 200 milyon TL masraf edilerek ülke çapında aynı gün 11 milyon adet dikildiği iddia edilen ve çoğunluğu kuruyan fidanlarla ilgili kampanyanın ülkeye ve topluma ne kazandırdığının belirlenmesi için Meclis araştırması açılmasını talep ettiğini...
İKKB Koordinatörü Nazan Moroğlu’nun, “6. yılında İstanbul Sözleşmesi, şiddeti önlemenin yol haritasıdır” dediğini...
ANKARA Pursaklar’da çıkan, Cumhuriyet’le yaşıt Kavacık memba suyunun zarar ediyor diye başbakanlıktan Aile Bakanlığı bünyesine verilen kaynak ve tesislerin yeniden yapılandırma iddiasıyla üretiminin durdurulmasının tepki çektiğini...
MESAJ PANOSU
CHP’NİN ‘KARAR’ İLANLARI
AKP’den kopan muhaliflerin desteklediği Karar gazetesinde bayram günü CHP’li 20’ye yakın ilçe ve büyükşehir belediyelerinin çeyrek sayfa ilan vermeleri dikkat çekti.