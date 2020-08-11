‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’

İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı, Ocak 2020’den bu yana 163 kadın, Temmuz 2020’de 32 kadın en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülmeyebilirdi.
İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmanın değil uygulamanın yollarını arayın. Kim bu aydın grupları... 2017 Bodrum Yurttaş İnisiyatifi, 78’liler Girişimi, Alevi Düşünce Ocağı Derneği, Ankara 78’liler Girişimi, Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, Daktilo 1984, Demokrasi İçin Birlik (DİB), Demokratik Alevi Dernekleri, Din Alimleri Derneği (DİAYDER), Diyalog Grubu, Doğu-Güneydoğu Dernekleri (DGD) Platformu Kadın Meclisi, Düşünce Suçuna Karşı Girişim, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Güvence Hareketi, Hak ve Adalet Platformu, Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Oyuncular Sendikası, Özgürlük Araştırmaları Derneği, PEN Yazarlar Derneği, Pir Sultan Abdal Derneği Kültür Derneği, SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı), Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (ÜNİVDER), Yurttaş Girişimi, Yurttaşlık Derneği.
GÜNÜN SÖZÜ
“İŞSİZ sayısı TÜİK rakamlarıyla düşüyor, gerçekte ise rekor. TÜİK’in açıkladığı Mayıs 2020 dönemine ait rakamlara göre ülkemizdeki işsiz sayısı 331 bin kişi azalarak 3.8 milyon kişiye düştü. Yani ülkemizdeki işsizlerin sayısı 109 ülkenin nüfusundan fazla. Gerçek beka meselesi genç işsizliğidir. Ekonomi değil, işsizlik uçtu.”
Faik ÖZTRAK
CHP’DE RENKLİ KULİSLER
TARIM ve tarım politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı makamı neden kaldırıldı? Bursa milletvekili Orhan Sarıbal çok mu başarısız? Dünyanın en önemli sorunu gıda üzerinde yoğun tartışmalar ve çalışmalar yapılırken iktidara oynayan bir parti nasıl vizyonsuz olur?
MYK’nın dün açıklanmasından sonra hayal kırıklığını ifade eden bir cümle şuydu: “Bu kadro ilçe belediyesini bile yönetemez.”
Geçen dönem İlhan Cihaner ile birlikte hareket eden ‘gelecek için biz’ grubundan Necati Yılmaz kadın kolları kurultay seçiminden sonra “Kadın kolları seçimini yaptı. Tebrikler Oğuz Kaan Salıcı” dedi.
İmambakır Üküş’ün, İstanbul Gerçeği’nde MYK’nın açıklanmasından sonraki sorusu şu oldu. “Biz bu kurultayı niye yaptık. Gerçekten büyük değişiklik, büyük yenilenme!”
Yüksel Taşkın
ikinci kez Kılıçdaroğlu’nun listesinden bilim, kültür platformundan PM’ye girdi ve bu kez genel başkan yardımcılığına getirilmesi dikkat çekti. Taşkın’ın siyaset, din, Arap baharı konuları üzerine çalışmaları var.
Daha önce FETÖ’den ihraç edilen, Kılıçdaroğlu’nun baş danışmanı Ahmet Caner Yenidünya’nın eşi Esra Yenidünya başkan Rıza Akpolat tarafından Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
ÇÖPLÜK YETMEDİ, ŞİMDİ DE BALIK ÇİFTLİĞİ
Ege Denizi’nin ardından Karadeniz’de de balık çiftlikleri yaygınlaşıyor. Son yıllarda balık üreticilerinin hedefinde Karadeniz var. Perşembe, Gerze, Yomra, Espiye ve Eynesil’in ardından Giresun’un şirin beldesi Çavuşlu açıklarına balık çiftliği kurma girişimleri sürüyor. Geçen hafta yapılması gereken ÇED toplantısı, halkın şiddetli tepkisi üzerine ertelendi.
6 yıl önce faaliyete geçen, adı katı atık toplama tesisi olan, ancak vahşi çöp alanından öteye geçemeyen, çöplükten ötürü Çavuşlu sakinleri adeta zehir soluyor. Giresun ve ilçelerinden toplanan katı atıkların döküldüğü çöplüğe karşı yürüttükleri yasal mücadeleden sonuç alamayan Çavuşlulular, aynı mücadeleyi şimdi sahilin ve denizin kirlenmemesi için olası balık çiftliğine karşı veriyor. “Özensiz bir şekilde yıllarca Güllük ve Karaburun’da yaşanan sıkıntıların aynısını yaşamak istemiyoruz” diyenlerin feryadına kim kulak verecek!
SUÇLU VE SORUMLU KİMDİR
HÜRRİYET’in dünkü ‘Şoför uyuyor, ölüyoruz’ manşeti dikkat çekti. Eski bakanlardan Bülent Akarcalı dikkat çekici notunda diyor ki: “İş kazalarından maddi ve manevi olarak iş sahibi sorumludur. Ama nedense bu hukuki kural otobüs ve kamyon kazalarında dikkate alınmıyor. Ölüm ve yaralananların olduğu kazalarda savcılık işletme-şirket sahibi aleyhine de dava açmalıdır. Şoför suçlu, şirket sahibi ise sorumlu kişidir.”
BİLİYOR MUSUNUZ?
EGE İhracatçı Birlikleri’nin, Türkiye’nin Suudi Arabistan’a ihracatının mayısta yüzde 50’nin üzerinde, haziranda yüzde 30 ve temmuzda ise yüzde 21 arttığını bildirerek gelişmelerin verimli ilerlediğini açıkladığını...
ŞİDDETSİZ Toplum Derneği üyesi ve emekli kamu görevlisi Nureddin İlter’in, ülkemiz genelindeki kırsal alanlarda üretimin arttırılması ve işsizliğin azaltılmasına katkı amacı taşıyan, Kırsal Turizm Araştırma ve Geliştirme Projesi ile El Sanatları Köyü Projesi’ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiğini açıkladığını...
PLAJA KUMLARI YARA YARA İNİYOR
TEKİRDAĞ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ereğli Ereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin ve DSP’li belediye başkanı Hikmet Ata’ya sesleniyoruz. Bizler Marmara Ereğlisi Askeri Tatil Kampı’ndan ve çevresindeki sitelerden çok memnunuz.
Ancak kamp ile site arasından inen yoldan bir kaç gündür Bursa plakalı cip (16 HBR 62), Kaptan2 Sitesi’nin önündeki halk plajına kumları yara yara iniyor. Denizdekiler manzarayı endişe ile izliyorlar. Sahil Güvenlik’e (158) ve Jandarma’ya (156) telefon edilerek şikâyetler yapılıyor, güvenlikçiler cipli vatandaşı gayet nazik uyarıyorlar ama dinleyen kim? Jandarma niye gelmez? Gelen bazı güvenlikçiler de “Biz sosyal mesafe kontrolü yapıyoruz” diyorlar. Vatandaş saygı bekliyor, başka bir şey istemiyor.
‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’
İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı, Ocak 2020’den bu yana 163 kadın, Temmuz 2020’de 32 kadın en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülmeyebilirdi.
İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmanın değil uygulamanın yollarını arayın. Kim bu aydın grupları... 2017 Bodrum Yurttaş İnisiyatifi, 78’liler Girişimi, Alevi Düşünce Ocağı Derneği, Ankara 78’liler Girişimi, Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, Daktilo 1984, Demokrasi İçin Birlik (DİB), Demokratik Alevi Dernekleri, Din Alimleri Derneği (DİAYDER), Diyalog Grubu, Doğu-Güneydoğu Dernekleri (DGD) Platformu Kadın Meclisi, Düşünce Suçuna Karşı Girişim, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Güvence Hareketi, Hak ve Adalet Platformu, Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Oyuncular Sendikası, Özgürlük Araştırmaları Derneği, PEN Yazarlar Derneği, Pir Sultan Abdal Derneği Kültür Derneği, SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı), Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (ÜNİVDER), Yurttaş Girişimi, Yurttaşlık Derneği.
GÜNÜN SÖZÜ
“İŞSİZ sayısı TÜİK rakamlarıyla düşüyor, gerçekte ise rekor. TÜİK’in açıkladığı Mayıs 2020 dönemine ait rakamlara göre ülkemizdeki işsiz sayısı 331 bin kişi azalarak 3.8 milyon kişiye düştü. Yani ülkemizdeki işsizlerin sayısı 109 ülkenin nüfusundan fazla. Gerçek beka meselesi genç işsizliğidir. Ekonomi değil, işsizlik uçtu.”
Faik ÖZTRAK
CHP’DE RENKLİ KULİSLER
TARIM ve tarım politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı makamı neden kaldırıldı? Bursa milletvekili Orhan Sarıbal çok mu başarısız? Dünyanın en önemli sorunu gıda üzerinde yoğun tartışmalar ve çalışmalar yapılırken iktidara oynayan bir parti nasıl vizyonsuz olur?
MYK’nın dün açıklanmasından sonra hayal kırıklığını ifade eden bir cümle şuydu: “Bu kadro ilçe belediyesini bile yönetemez.”
Geçen dönem İlhan Cihaner ile birlikte hareket eden ‘gelecek için biz’ grubundan Necati Yılmaz kadın kolları kurultay seçiminden sonra “Kadın kolları seçimini yaptı. Tebrikler Oğuz Kaan Salıcı” dedi.
İmambakır Üküş’ün, İstanbul Gerçeği’nde MYK’nın açıklanmasından sonraki sorusu şu oldu. “Biz bu kurultayı niye yaptık. Gerçekten büyük değişiklik, büyük yenilenme!”
Yüksel Taşkın
ikinci kez Kılıçdaroğlu’nun listesinden bilim, kültür platformundan PM’ye girdi ve bu kez genel başkan yardımcılığına getirilmesi dikkat çekti. Taşkın’ın siyaset, din, Arap baharı konuları üzerine çalışmaları var.
Daha önce FETÖ’den ihraç edilen, Kılıçdaroğlu’nun baş danışmanı Ahmet Caner Yenidünya’nın eşi Esra Yenidünya başkan Rıza Akpolat tarafından Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
ÇÖPLÜK YETMEDİ, ŞİMDİ DE BALIK ÇİFTLİĞİ
Ege Denizi’nin ardından Karadeniz’de de balık çiftlikleri yaygınlaşıyor. Son yıllarda balık üreticilerinin hedefinde Karadeniz var. Perşembe, Gerze, Yomra, Espiye ve Eynesil’in ardından Giresun’un şirin beldesi Çavuşlu açıklarına balık çiftliği kurma girişimleri sürüyor. Geçen hafta yapılması gereken ÇED toplantısı, halkın şiddetli tepkisi üzerine ertelendi.
6 yıl önce faaliyete geçen, adı katı atık toplama tesisi olan, ancak vahşi çöp alanından öteye geçemeyen, çöplükten ötürü Çavuşlu sakinleri adeta zehir soluyor. Giresun ve ilçelerinden toplanan katı atıkların döküldüğü çöplüğe karşı yürüttükleri yasal mücadeleden sonuç alamayan Çavuşlulular, aynı mücadeleyi şimdi sahilin ve denizin kirlenmemesi için olası balık çiftliğine karşı veriyor. “Özensiz bir şekilde yıllarca Güllük ve Karaburun’da yaşanan sıkıntıların aynısını yaşamak istemiyoruz” diyenlerin feryadına kim kulak verecek!
SUÇLU VE SORUMLU KİMDİR
HÜRRİYET’in dünkü ‘Şoför uyuyor, ölüyoruz’ manşeti dikkat çekti. Eski bakanlardan Bülent Akarcalı dikkat çekici notunda diyor ki: “İş kazalarından maddi ve manevi olarak iş sahibi sorumludur. Ama nedense bu hukuki kural otobüs ve kamyon kazalarında dikkate alınmıyor. Ölüm ve yaralananların olduğu kazalarda savcılık işletme-şirket sahibi aleyhine de dava açmalıdır. Şoför suçlu, şirket sahibi ise sorumlu kişidir.”
BİLİYOR MUSUNUZ?
EGE İhracatçı Birlikleri’nin, Türkiye’nin Suudi Arabistan’a ihracatının mayısta yüzde 50’nin üzerinde, haziranda yüzde 30 ve temmuzda ise yüzde 21 arttığını bildirerek gelişmelerin verimli ilerlediğini açıkladığını...
ŞİDDETSİZ Toplum Derneği üyesi ve emekli kamu görevlisi Nureddin İlter’in, ülkemiz genelindeki kırsal alanlarda üretimin arttırılması ve işsizliğin azaltılmasına katkı amacı taşıyan, Kırsal Turizm Araştırma ve Geliştirme Projesi ile El Sanatları Köyü Projesi’ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiğini açıkladığını...
PLAJA KUMLARI YARA YARA İNİYOR
TEKİRDAĞ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ereğli Ereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin ve DSP’li belediye başkanı Hikmet Ata’ya sesleniyoruz. Bizler Marmara Ereğlisi Askeri Tatil Kampı’ndan ve çevresindeki sitelerden çok memnunuz.
Ancak kamp ile site arasından inen yoldan bir kaç gündür Bursa plakalı cip (16 HBR 62), Kaptan2 Sitesi’nin önündeki halk plajına kumları yara yara iniyor. Denizdekiler manzarayı endişe ile izliyorlar. Sahil Güvenlik’e (158) ve Jandarma’ya (156) telefon edilerek şikâyetler yapılıyor, güvenlikçiler cipli vatandaşı gayet nazik uyarıyorlar ama dinleyen kim? Jandarma niye gelmez? Gelen bazı güvenlikçiler de “Biz sosyal mesafe kontrolü yapıyoruz” diyorlar. Vatandaş saygı bekliyor, başka bir şey istemiyor.