‘İnebolu’suz olmaz

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın salgın nedeniyle ‘sönük’ geçmesini istemeyen CHP, vatandaşlar için internetten takip edilebilecek olan ‘Yüzyılın Rotası’ adını verdiği sanal ‘Bandırma Vapuru’ projesi geliştirdi.
Projeye göre Atatürk’ün İstanbul’dan Samsun’a yolculuğu, tarihi gerçekliğine uyularak sanal ortamda vatandaşlara sunulacak.
Seyit Torun’un yürüttüğü proje 16-19 Mayıs arasında ‘yüzyilinrotasi.com’ adresinden gerçekleştirilecek.
Ekrem İmamoğlu’nun 16 Mayıs’ta saat 12.00’de siteden yapacağı konuşmayla sanal Bandırma Vapuru İstanbul’dan uğurlanacak. Vapur daha sonra tarihi gerçekliğine uygun olarak Kastamonu Cide ve Sinop’ta mola verecek. Cide’den Samsun’a gidecek vapur. Burada “İnebolu nerede?” diye sormak gerekiyor. İnebolu’suz böyle bir etkinlik yapılabilir mi?
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gözüm Sakarya’da, Dumlupınar’da, kulağım İnebolu’da” dediği, Milli Mücadele’nin kalbi olan, 11 Şubat 1924’te ‘beyaz şeritli’ İstiklal Madalyası alan bu tarihi ilçe nasıl göz ardı ediliyor? Onun adı ‘Yiğit İnebolu’dur. Bu konuyu hatırlatmak isteriz:
Kurtuluş Savaşı mücadelesi sırasında işgal ordularının el koyduğu Osmanlı’nın silah ve cephanesi, İstanbul Boğazı’ndan (Akmerkez’in bulunduğu bölgeden) Arnavutköy sahilinden bin bir güçlükle tekne ve takalara yüklenerek İnebolu’ya getirilmiş ve kayıklarla sahile boşaltılmıştır. Bu ‘kutsal emanetler’ elden ele, yaşlı-genç, çocuk-kadın demeden, omuzlarda ve kağnılarla, İnebolu-Kür–Seydiler–Kastamonu yolu ile bağımsızlık savaşı veren Kuva-yı Milliye güçlerine, Ankara’ya ulaştırılmıştır.
İNEBOLU ÜZERİNDEN SAMSUN
Mustafa Kemal, 16 Mayıs 1919 tarihinde İstanbul 17 Mayıs 1919 tarihinde İnebolu’ya 19 Mayıs 1919 tarihinde de Samsun’a ulaşmıştır. İnebolu’nun Milli Mücadele’deki tarihi önemi nedeniyle İnebolu’da 26 Nisan 2019 tarihinde Amiral Cem Gürdeniz, CHP İzmir Milletvekili Kemal Anadol, Dr. Orhan Çekiç, Dr. Mehmet Perinçek ve Rusya Federasyonu Başkatibi Alexander Sotniçenko’nun katılımıyla gerçekleştirilen, yurtiçi ve yurtdışında çok ses getiren panelde, ‘Atatürk’ün Lenin’e yazdığı tarih mektup’ ve Sovyet Rusya’sından İnebolu’ya getirilen cephane, mühimmat ve diğer yardımlar konusunda İnebolu’nun Milli Mücadele’deki rolünü anlatılmıştı. (Mustafa Kemal, Lenin’e Milli Mücadele desteği için 26 Nisan 1920 tarihinde o tarihi mektubu yazmıştır.)
Üç günlük ‘sanal’ Bandırma Vapuru’nda İlber Ortaylı, Sunay Akın ve Sinan Meydan etkinliklerde bulunacaklar. İnebolu’nun milli mücadeledeki rolünü, Kemal Anadol’un ‘Kulağım Karadeniz’de adlı Kuva-yı Milliye donanması romanı ve İlhan Selçuk’un Cumhuriyet’te, Cem Gürdeniz’in de Aydınlık’taki yazılarından, ayrıca Rusya’da bu konudaki araştırmalarıyla dikkat çeken Mehmet Perinçek’in kitaplarından okuyabilirsiniz.
‘EVET/HAYIR’LAR CHP’Yİ SIKINTIYA SOKACAK GİBİ
İMAMOĞLU, İBB bütçesinin dengesizliğini gidermek, borçlanma ve sosyal yardım sorunlarına çözüm bulmak için AKP’lileri kendine çekmek istiyor. Tabii bu siyaseten çok zor. Ülkemizde iktidar ve muhalefet arasında işbirliği konusunda bir ‘uzlaşı’ yok.
Geçmişte muhalefet ediyordu CHP, şimdi de ‘iktidar’ gücünü kullanıyor; tabii ki kapı açılmıyor.
İBB’nin talep ettiği borçlanma 4.8 milyar idi. Bunun 648 milyon TL’sine izin verildi. Sadaka bile sayılmaz. Bu kadar paraya karşı çıkan AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, “Kahramanlık edası ile borç istendiği nerede götürüldü” diye sordu ve “Borca ‘Hayır’ demek ihanetse en büyük ihanet yapanlar burada” diyerek CHP meclis üyelerini işaret etti ve şöyle konuştu:
“Bizim dönemimizde bugüne kadar İstanbul’da hiçbir borçlanmaya ‘Evet’ demeyen arkadaşlarımız burada.”
İmamoğlu’nun yanıtı şöyle oldu: “Geçmişte o yapmıştır, bu yapmıştır, yanlış yapan yanlış yapana aittir kardeşim. Kim yapmışsa, hangi parti yapmışsa umurumda da değil.” Ve ortalık karıştı.
Baykal ve Kılıçdaroğlu dönemlerinde il başkanlığına ve İBB Grup Başkanvekilliğine ‘tepeden’ talimatlar gitmedi mi? 2004-2019 tüm meclis üyeliğinde bulunmuş, yine il başkanlığı, genel başkanlık ve MYK üyeliği yapmış tüm siyasetçileri açıkça ‘eleştirerek’ “Yanlış yaptınız” diyor. Bu tartışma uzun sürer. Kaldı ki Canan Kaftancıoğlu zamanındaki ret talimatlarının unutulmaması lazım.
Grup sözcüsü Tarık Balyalı, AKP döneminde borçlanmalar meclise geldiğinde konuşurken “Belediyeyi batırdınız, bu kadar borçlanma mı olur?” demiyor muydu?
Büyükşehir grup başkanvekili Doğan Subaşı’ya soralım: “Hiç kabul oyu verdiniz mi?”
CHP’nin 115 üyesi var, bunun yaklaşık 30’u geçen dönemden geliyor. Onlara da sorsak, hiç ‘Evet’ oyu verdiler mi?
CHP seçmeni bu çelişkiyi gördükten sonra ‘Evet’ diyene mi, ‘Hayır’ diyene mi oy verir.
CHP KURULTAYI ‘ZOOM’LANIR MI
CHP kurultayının ne zaman yapılacağı belirsizliğini koruyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayın yapılacağı tarihle ilgili olarak, her şeyin Bilim Kurulu’nun yapacağı açıklamaya bağlı olduğunu söylemişti. Sorun çıkar mı? Kılıçdaroğlu, “O zaman sonbaharda yaparız” diyor. CHP’de bazı güçlü isimlerin ise “Dijital ortamda yapabiliyoruz” görüşü dikkat çekiyor. Zoom gibi uygulamalar üzerinden videokonferans yöntemi ile yapılabilir mi? Delegelerin gelmediği, coşkunun, bazen de kavganın olmadığı bir kongre CHP’ye yakışır mı?
AKP’de de kurultay tarihi belirsiz.
MESAJ PANOSU
BUGÜN 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü. Bir alkışı da emektar çiftçimiz hak ediyor. TZOB Başkanı Şemsi BAYRAKTAR
‘İnebolu’suz olmaz
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın salgın nedeniyle ‘sönük’ geçmesini istemeyen CHP, vatandaşlar için internetten takip edilebilecek olan ‘Yüzyılın Rotası’ adını verdiği sanal ‘Bandırma Vapuru’ projesi geliştirdi.
Projeye göre Atatürk’ün İstanbul’dan Samsun’a yolculuğu, tarihi gerçekliğine uyularak sanal ortamda vatandaşlara sunulacak.
Seyit Torun’un yürüttüğü proje 16-19 Mayıs arasında ‘yüzyilinrotasi.com’ adresinden gerçekleştirilecek.
Ekrem İmamoğlu’nun 16 Mayıs’ta saat 12.00’de siteden yapacağı konuşmayla sanal Bandırma Vapuru İstanbul’dan uğurlanacak. Vapur daha sonra tarihi gerçekliğine uygun olarak Kastamonu Cide ve Sinop’ta mola verecek. Cide’den Samsun’a gidecek vapur. Burada “İnebolu nerede?” diye sormak gerekiyor. İnebolu’suz böyle bir etkinlik yapılabilir mi?
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gözüm Sakarya’da, Dumlupınar’da, kulağım İnebolu’da” dediği, Milli Mücadele’nin kalbi olan, 11 Şubat 1924’te ‘beyaz şeritli’ İstiklal Madalyası alan bu tarihi ilçe nasıl göz ardı ediliyor? Onun adı ‘Yiğit İnebolu’dur. Bu konuyu hatırlatmak isteriz:
Kurtuluş Savaşı mücadelesi sırasında işgal ordularının el koyduğu Osmanlı’nın silah ve cephanesi, İstanbul Boğazı’ndan (Akmerkez’in bulunduğu bölgeden) Arnavutköy sahilinden bin bir güçlükle tekne ve takalara yüklenerek İnebolu’ya getirilmiş ve kayıklarla sahile boşaltılmıştır. Bu ‘kutsal emanetler’ elden ele, yaşlı-genç, çocuk-kadın demeden, omuzlarda ve kağnılarla, İnebolu-Kür–Seydiler–Kastamonu yolu ile bağımsızlık savaşı veren Kuva-yı Milliye güçlerine, Ankara’ya ulaştırılmıştır.
İNEBOLU ÜZERİNDEN SAMSUN
Mustafa Kemal, 16 Mayıs 1919 tarihinde İstanbul 17 Mayıs 1919 tarihinde İnebolu’ya 19 Mayıs 1919 tarihinde de Samsun’a ulaşmıştır. İnebolu’nun Milli Mücadele’deki tarihi önemi nedeniyle İnebolu’da 26 Nisan 2019 tarihinde Amiral Cem Gürdeniz, CHP İzmir Milletvekili Kemal Anadol, Dr. Orhan Çekiç, Dr. Mehmet Perinçek ve Rusya Federasyonu Başkatibi Alexander Sotniçenko’nun katılımıyla gerçekleştirilen, yurtiçi ve yurtdışında çok ses getiren panelde, ‘Atatürk’ün Lenin’e yazdığı tarih mektup’ ve Sovyet Rusya’sından İnebolu’ya getirilen cephane, mühimmat ve diğer yardımlar konusunda İnebolu’nun Milli Mücadele’deki rolünü anlatılmıştı. (Mustafa Kemal, Lenin’e Milli Mücadele desteği için 26 Nisan 1920 tarihinde o tarihi mektubu yazmıştır.)
Üç günlük ‘sanal’ Bandırma Vapuru’nda İlber Ortaylı, Sunay Akın ve Sinan Meydan etkinliklerde bulunacaklar. İnebolu’nun milli mücadeledeki rolünü, Kemal Anadol’un ‘Kulağım Karadeniz’de adlı Kuva-yı Milliye donanması romanı ve İlhan Selçuk’un Cumhuriyet’te, Cem Gürdeniz’in de Aydınlık’taki yazılarından, ayrıca Rusya’da bu konudaki araştırmalarıyla dikkat çeken Mehmet Perinçek’in kitaplarından okuyabilirsiniz.
‘EVET/HAYIR’LAR CHP’Yİ SIKINTIYA SOKACAK GİBİ
İMAMOĞLU, İBB bütçesinin dengesizliğini gidermek, borçlanma ve sosyal yardım sorunlarına çözüm bulmak için AKP’lileri kendine çekmek istiyor. Tabii bu siyaseten çok zor. Ülkemizde iktidar ve muhalefet arasında işbirliği konusunda bir ‘uzlaşı’ yok.
Geçmişte muhalefet ediyordu CHP, şimdi de ‘iktidar’ gücünü kullanıyor; tabii ki kapı açılmıyor.
İBB’nin talep ettiği borçlanma 4.8 milyar idi. Bunun 648 milyon TL’sine izin verildi. Sadaka bile sayılmaz. Bu kadar paraya karşı çıkan AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, “Kahramanlık edası ile borç istendiği nerede götürüldü” diye sordu ve “Borca ‘Hayır’ demek ihanetse en büyük ihanet yapanlar burada” diyerek CHP meclis üyelerini işaret etti ve şöyle konuştu:
“Bizim dönemimizde bugüne kadar İstanbul’da hiçbir borçlanmaya ‘Evet’ demeyen arkadaşlarımız burada.”
İmamoğlu’nun yanıtı şöyle oldu: “Geçmişte o yapmıştır, bu yapmıştır, yanlış yapan yanlış yapana aittir kardeşim. Kim yapmışsa, hangi parti yapmışsa umurumda da değil.” Ve ortalık karıştı.
Baykal ve Kılıçdaroğlu dönemlerinde il başkanlığına ve İBB Grup Başkanvekilliğine ‘tepeden’ talimatlar gitmedi mi? 2004-2019 tüm meclis üyeliğinde bulunmuş, yine il başkanlığı, genel başkanlık ve MYK üyeliği yapmış tüm siyasetçileri açıkça ‘eleştirerek’ “Yanlış yaptınız” diyor. Bu tartışma uzun sürer. Kaldı ki Canan Kaftancıoğlu zamanındaki ret talimatlarının unutulmaması lazım.
Grup sözcüsü Tarık Balyalı, AKP döneminde borçlanmalar meclise geldiğinde konuşurken “Belediyeyi batırdınız, bu kadar borçlanma mı olur?” demiyor muydu?
Büyükşehir grup başkanvekili Doğan Subaşı’ya soralım: “Hiç kabul oyu verdiniz mi?”
CHP’nin 115 üyesi var, bunun yaklaşık 30’u geçen dönemden geliyor. Onlara da sorsak, hiç ‘Evet’ oyu verdiler mi?
CHP seçmeni bu çelişkiyi gördükten sonra ‘Evet’ diyene mi, ‘Hayır’ diyene mi oy verir.
CHP KURULTAYI ‘ZOOM’LANIR MI
CHP kurultayının ne zaman yapılacağı belirsizliğini koruyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayın yapılacağı tarihle ilgili olarak, her şeyin Bilim Kurulu’nun yapacağı açıklamaya bağlı olduğunu söylemişti. Sorun çıkar mı? Kılıçdaroğlu, “O zaman sonbaharda yaparız” diyor. CHP’de bazı güçlü isimlerin ise “Dijital ortamda yapabiliyoruz” görüşü dikkat çekiyor. Zoom gibi uygulamalar üzerinden videokonferans yöntemi ile yapılabilir mi? Delegelerin gelmediği, coşkunun, bazen de kavganın olmadığı bir kongre CHP’ye yakışır mı?
AKP’de de kurultay tarihi belirsiz.
MESAJ PANOSU
BUGÜN 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü. Bir alkışı da emektar çiftçimiz hak ediyor. TZOB Başkanı Şemsi BAYRAKTAR