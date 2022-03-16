İkili sistem mi

AKP ve MHP’nin Meclis’e sundukları seçim kanunu ve siyasi partiler kanunu muhalefet için sürpriz oldu. ‘İyi hesap edilmiş’ bir yasa olarak nitelendirilebilir.
Göründüğü kadarıyla artık büyük ittifaklarda birinci partilerin önemi ve belirleyiciliği daha öne çıkıyor.
Grupların adaylarını ve seçmenlerini ‘sosyolojik’ bakımdan daha dikkatle belirlemesi durumu önemli hale geliyor.
Yani ittifak önderinin gücü daha artıyor; diğer partiler onların altında kalıyor.
AKP, CHP ve HDP hem vitrinde olacaklar hem de listelerin oluşmasında belirleyici olacaklar.
Her seçim çevresinde, aday belirleme noktasında isimlerin sosyolojik, etnik, mezhepsel ve kültürel yapısını ‘nakış’ gibi işlemesi gerekiyor.
- Muhalefetin şimdiden bazı eleştirileri dikkat çekiyor. Ama şu da var; yasanın bazı maddeleri görüşülürken, iktidarın genel kurulda önergeler vereceği ihtimal dışı değil. Örneğin, il ve ilçe seçim kurullarının oluşumunda ve propaganda serbestisinde AKP ve MHP’nin lehine düzenlemeler yapılabileceği Meclis kulislerinde konuşuluyor. Bir muhalefet milletvekili, “AKP ve MHP kamuoyunda eleştiri konusu olmasın diye bazı beklentilerini genel kurul görüşmelerine bırakabilir. Onlar şimdiden açıklanırsa, tartışma konusu olabileceğini düşünmek gerekiyor” diyor.
- Esas altılı blokun yapısı, ittifak içinde tartışma konusu olabilir mi? Millet İttifakı, değerler, inançlar, geçmiş siyasi aidiyetler bakımından daha farklı bir aidiyet arz ediyor. Bu nedenle birlikteliğin oluşturulması güçlendirilmesi ve sorunsuz sonuç alınabilmesi için liderlere büyük sorumluluk düşüyor.
- Şu vurgulama önemli sayılıyor. Sonuç almak için demokrasi, hukuk, adalet ve refah temelinde birlikteliklerini öncelemeliler ki başarılı olabilsinler. Çünkü iktidar bloku, AKP ve MHP’nin milliyetçi ve muhafazakâr görüş ve anlayışı ile sorun yaşamayacak partiler olarak görülüyor.
- HDP’nin durumu farklı bir yapı olarak dikkat çekiyor. Farklı bir pozisyon ortaya çıkacağı konuşuluyor. HDP ve bileşenlerinin üçüncü bir ittifak içinde olacağı anlaşılıyor. Küçük partilerin Meclis’e girmeleri o kadar kolay olmayacak.
Önemli bir olay şu; Cumhur İttifakı’nın adayının kim olacağı belli, CHP’de ise durum farklı tablo çıkarabilir, itirazlar olabilir. Kılıçdaroğlu’na CHP’de hem cumhurbaşkanlığı adaylığı hem de Meclis’teki seçimde ağırlık verilebilir mi? Bu konuda itirazlar olabileceği konuşuluyor.
İktidarın genel kuruldaki taleplerine muhalefet ne kadar hazırlıklı acaba, esas soru bu.
'TARIM KREDİ' MARKETLERİN SAYISI 850’Yİ BULDU
CAN Ataklı, Korkusuz’da dünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘açılacak’ dediği 1.000 marketten kaçı açıldı diye soruyordu. Önceki gün Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Mersin Bölge Müdürü İsa Güler’le karşılaştık. Tesadüf bu ya, ayaküstü sohbette, açılan market sayısının kaça yükseldiğini sorduk.
“850’yi buldu” dedi. Tarım Kredi Birlikleri marketten sonra ‘gros market’ de açmaya başlamış, ilk olarak Ankara İstanbul, Mersin ve Gaziantep’te hizmet vermeye başlamışlar. Bunlar daha büyük hacimde imiş ve ürün çeşitleri de çokmuş. ‘Yerli ve milli’ sloganıyla satılan ürünler, kendi ortaklarından alınıyor ve gerektiğinde kooperatif tesislerinde ya da anlaşmalı firmalarda işleniyormuş. Bitkisel yağ, zeytin, süt ve süt ürünleri, un, bakliyat çeşitleri vs. gibi ürünler satılıyor buralarda. Cumhurbaşkanı’nın uyarısı ile sayıları giderek artan marketlerde spekülatif hareketler olmadığı için halkın yoğun ilgisi varmış; özellikle de alım gücü zayıf olan insanların talebi daha fazla imiş. Birliğin 17 bölgesi var, pazarlama şirketi artık 10 bin metrekarelik depolar kiralamaya başlamış, marketlerde 4 kişi çalışıyormuş. Mersin’deki market sayısı 10’u bulmuş.
GÜNÜN SÖZÜ
“DÜNYADA hiçbir şehir İstanbul kadar apaçık deprem beklemiyor. Biliyorum, Beşiktaş’ta hiçbir kentsel dönüşüm çalışması yapılmadı, bir depremde yıkılacak çok konut olduğu görünce anlaşılıyor. Bu bakımdan İstanbul’u Allah korusun diyeceğiz galiba. İstanbul göç aldıkça sorun giderek büyüyecektir.” Övgün Ahmet ERCAN
ÇEÇENLER VE RUSLAR
PROF. Dr. Anıl Çeçen’e “Çeçenler kimdir, savaşta rolleri nedir?” diye sorduk. Bir TV söyleşisindeki notlarını gönderdi. Baba tarafından Çeçen asıllı imiş, ‘Çeçenistan Dosyası’ isimli hacimli bir kitabı var hocanın. Anıl Çeçen, Rus ordusunda Ukrayna’ya karşı savaşan Çeçenler olduğu gibi, Ukrayna’da da Rus ordusuna karşı savaşan Çeçenler olduğunun hatırlatılması üzerine, Çeçenlerin derin siyasetin içinde olabilecek bilgi ve kültüre sahip olmadıklarını, emperyalizmin Çeçenleri çeşitli şekillerde kullandığını ifade etti. Prof. Çeçen, “Bunu başlatan İngiltere’dir, devam ettiren Amerika’dır, şimdi Avrupa ülkeleri Almanya, Fransa ve tabii onların uzantısı olan İsrail, Çeçen meselesini sürekli olarak canlı tutmaktadırlar” dedi.
MESAJ PANOSU
- “BENİ Türk hekimlerine emanet ediniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi Türk hekimlerine teslim oldum, hayata yeniden döndüm. Gerçekten öyle oldu. Bunu bizzat yaşadım. Kendimi Antalya’daki doktorlara teslim ettim, hayata döndüm.” Muhittin BÖCEK
BEŞİKTAŞ İMARI
- 8 MART Salı günü Beşiktaş Belediyesi Meclis gündemine alınan ‘Bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemez’ başlıklı yazımız karşısında çıkan tartışmalar üzerine, konu ile ilgili İmar Komisyonu raporu nisan ayına ertelendi. CHP’li Beşiktaş Meclis Üyesi Akın Keskin raporun gelmesi halinde muhalefet şerhi yazacağını beyan etti. Bu imar planının daha çok tartışma yaratacağı anlaşılıyor.
BİLİYOR MUSUNUZ?
- TÜRKİYE Kamu Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin açıklamasına göre, çalışan tek kişinin yoksulluk sınırının 5.878.17 TL olarak hesaplandığını, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin ise 12.671,58 lira olarak belirlendiğini, bu sonuçlarla dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre 773,5 TL (yüzde 6.5) oranında arttığını...
BALIKÇILIK BAKANLIĞI
- CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay ve Sinop Milletvekili Barış Karadeniz’in, hazırladıkları balıkçı esnafının sorunlarını tespit eden raporlarını Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na sunduklarını bildirerek, “kendi iktidarlarında Balıkçılık Bakanlığı kuracaklarını ve balıkçılığımızı dünya ile rekabet edebilir duruma getireceklerini” söylediklerini...
İkili sistem mi
AKP ve MHP’nin Meclis’e sundukları seçim kanunu ve siyasi partiler kanunu muhalefet için sürpriz oldu. ‘İyi hesap edilmiş’ bir yasa olarak nitelendirilebilir.
Göründüğü kadarıyla artık büyük ittifaklarda birinci partilerin önemi ve belirleyiciliği daha öne çıkıyor.
Grupların adaylarını ve seçmenlerini ‘sosyolojik’ bakımdan daha dikkatle belirlemesi durumu önemli hale geliyor.
Yani ittifak önderinin gücü daha artıyor; diğer partiler onların altında kalıyor.
AKP, CHP ve HDP hem vitrinde olacaklar hem de listelerin oluşmasında belirleyici olacaklar.
Her seçim çevresinde, aday belirleme noktasında isimlerin sosyolojik, etnik, mezhepsel ve kültürel yapısını ‘nakış’ gibi işlemesi gerekiyor.
- Muhalefetin şimdiden bazı eleştirileri dikkat çekiyor. Ama şu da var; yasanın bazı maddeleri görüşülürken, iktidarın genel kurulda önergeler vereceği ihtimal dışı değil. Örneğin, il ve ilçe seçim kurullarının oluşumunda ve propaganda serbestisinde AKP ve MHP’nin lehine düzenlemeler yapılabileceği Meclis kulislerinde konuşuluyor. Bir muhalefet milletvekili, “AKP ve MHP kamuoyunda eleştiri konusu olmasın diye bazı beklentilerini genel kurul görüşmelerine bırakabilir. Onlar şimdiden açıklanırsa, tartışma konusu olabileceğini düşünmek gerekiyor” diyor.
- Esas altılı blokun yapısı, ittifak içinde tartışma konusu olabilir mi? Millet İttifakı, değerler, inançlar, geçmiş siyasi aidiyetler bakımından daha farklı bir aidiyet arz ediyor. Bu nedenle birlikteliğin oluşturulması güçlendirilmesi ve sorunsuz sonuç alınabilmesi için liderlere büyük sorumluluk düşüyor.
- Şu vurgulama önemli sayılıyor. Sonuç almak için demokrasi, hukuk, adalet ve refah temelinde birlikteliklerini öncelemeliler ki başarılı olabilsinler. Çünkü iktidar bloku, AKP ve MHP’nin milliyetçi ve muhafazakâr görüş ve anlayışı ile sorun yaşamayacak partiler olarak görülüyor.
- HDP’nin durumu farklı bir yapı olarak dikkat çekiyor. Farklı bir pozisyon ortaya çıkacağı konuşuluyor. HDP ve bileşenlerinin üçüncü bir ittifak içinde olacağı anlaşılıyor. Küçük partilerin Meclis’e girmeleri o kadar kolay olmayacak.
Önemli bir olay şu; Cumhur İttifakı’nın adayının kim olacağı belli, CHP’de ise durum farklı tablo çıkarabilir, itirazlar olabilir. Kılıçdaroğlu’na CHP’de hem cumhurbaşkanlığı adaylığı hem de Meclis’teki seçimde ağırlık verilebilir mi? Bu konuda itirazlar olabileceği konuşuluyor.
İktidarın genel kuruldaki taleplerine muhalefet ne kadar hazırlıklı acaba, esas soru bu.
'TARIM KREDİ' MARKETLERİN SAYISI 850’Yİ BULDU
CAN Ataklı, Korkusuz’da dünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘açılacak’ dediği 1.000 marketten kaçı açıldı diye soruyordu. Önceki gün Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Mersin Bölge Müdürü İsa Güler’le karşılaştık. Tesadüf bu ya, ayaküstü sohbette, açılan market sayısının kaça yükseldiğini sorduk.
“850’yi buldu” dedi. Tarım Kredi Birlikleri marketten sonra ‘gros market’ de açmaya başlamış, ilk olarak Ankara İstanbul, Mersin ve Gaziantep’te hizmet vermeye başlamışlar. Bunlar daha büyük hacimde imiş ve ürün çeşitleri de çokmuş. ‘Yerli ve milli’ sloganıyla satılan ürünler, kendi ortaklarından alınıyor ve gerektiğinde kooperatif tesislerinde ya da anlaşmalı firmalarda işleniyormuş. Bitkisel yağ, zeytin, süt ve süt ürünleri, un, bakliyat çeşitleri vs. gibi ürünler satılıyor buralarda. Cumhurbaşkanı’nın uyarısı ile sayıları giderek artan marketlerde spekülatif hareketler olmadığı için halkın yoğun ilgisi varmış; özellikle de alım gücü zayıf olan insanların talebi daha fazla imiş. Birliğin 17 bölgesi var, pazarlama şirketi artık 10 bin metrekarelik depolar kiralamaya başlamış, marketlerde 4 kişi çalışıyormuş. Mersin’deki market sayısı 10’u bulmuş.
GÜNÜN SÖZÜ
“DÜNYADA hiçbir şehir İstanbul kadar apaçık deprem beklemiyor. Biliyorum, Beşiktaş’ta hiçbir kentsel dönüşüm çalışması yapılmadı, bir depremde yıkılacak çok konut olduğu görünce anlaşılıyor. Bu bakımdan İstanbul’u Allah korusun diyeceğiz galiba. İstanbul göç aldıkça sorun giderek büyüyecektir.” Övgün Ahmet ERCAN
ÇEÇENLER VE RUSLAR
PROF. Dr. Anıl Çeçen’e “Çeçenler kimdir, savaşta rolleri nedir?” diye sorduk. Bir TV söyleşisindeki notlarını gönderdi. Baba tarafından Çeçen asıllı imiş, ‘Çeçenistan Dosyası’ isimli hacimli bir kitabı var hocanın. Anıl Çeçen, Rus ordusunda Ukrayna’ya karşı savaşan Çeçenler olduğu gibi, Ukrayna’da da Rus ordusuna karşı savaşan Çeçenler olduğunun hatırlatılması üzerine, Çeçenlerin derin siyasetin içinde olabilecek bilgi ve kültüre sahip olmadıklarını, emperyalizmin Çeçenleri çeşitli şekillerde kullandığını ifade etti. Prof. Çeçen, “Bunu başlatan İngiltere’dir, devam ettiren Amerika’dır, şimdi Avrupa ülkeleri Almanya, Fransa ve tabii onların uzantısı olan İsrail, Çeçen meselesini sürekli olarak canlı tutmaktadırlar” dedi.
MESAJ PANOSU
- “BENİ Türk hekimlerine emanet ediniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi Türk hekimlerine teslim oldum, hayata yeniden döndüm. Gerçekten öyle oldu. Bunu bizzat yaşadım. Kendimi Antalya’daki doktorlara teslim ettim, hayata döndüm.” Muhittin BÖCEK
BEŞİKTAŞ İMARI
- 8 MART Salı günü Beşiktaş Belediyesi Meclis gündemine alınan ‘Bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemez’ başlıklı yazımız karşısında çıkan tartışmalar üzerine, konu ile ilgili İmar Komisyonu raporu nisan ayına ertelendi. CHP’li Beşiktaş Meclis Üyesi Akın Keskin raporun gelmesi halinde muhalefet şerhi yazacağını beyan etti. Bu imar planının daha çok tartışma yaratacağı anlaşılıyor.
BİLİYOR MUSUNUZ?
- TÜRKİYE Kamu Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin açıklamasına göre, çalışan tek kişinin yoksulluk sınırının 5.878.17 TL olarak hesaplandığını, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin ise 12.671,58 lira olarak belirlendiğini, bu sonuçlarla dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre 773,5 TL (yüzde 6.5) oranında arttığını...
BALIKÇILIK BAKANLIĞI
- CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay ve Sinop Milletvekili Barış Karadeniz’in, hazırladıkları balıkçı esnafının sorunlarını tespit eden raporlarını Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na sunduklarını bildirerek, “kendi iktidarlarında Balıkçılık Bakanlığı kuracaklarını ve balıkçılığımızı dünya ile rekabet edebilir duruma getireceklerini” söylediklerini...