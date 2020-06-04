Gıdada ciddi dengesizlik

SALGIN ülkelere çok şey gösterdi.
Sorunun küresel olmasına karşın, her ülkenin kendi başının çaresine bakması gerektiğini gördük. Ülkeler hep birlikte bir trene binmiş; yardımlaşmanın, paylaşmanın, dayanışmanın, küreselliğin olmadığı bir düzensizliğe gidiyor sanki. Daha önce defalarca yazdık. Türkiye gelecekte özellikle gıda, su ve ilaç konusunda kendine yeterli olmalı. Kriz anında kimsenin kimseye basit bir maske, bir kutu ilaç bile vermediğini gördük. Örneğin en temel ihtiyaç gıda. Gıda stokları yeterli ülkeler bile, krizde stoklarını arttırmanın yolunu aradılar. Hububat ihracatçısı ülkeler, buğday, pirinç, mısır gibi ürünleri kendilerine sakladı. Ette de durum aynıydı. Dünyada gıda ticareti önemli derecede ulaşıma dayalı. Kriz anında etkilenmeyecek hiçbir ülke yok. Bir de dünya nüfusunun 2050’de 9.1 milyara ulaşacağı tahminlerine bakılırsa, gelecekte gıda üretiminin en az yüzde 70 arttırılması demek. Aksi takdirde enerji, su gibi gıda savaşına kadar gidebilir.
VAHAMET ORTADA
Son açıklamalara bakılırsa, çiftçi sayısı son 12 yılda yüzde 48 azalmış. SGK verilerine göre, 2008’de 1 milyon 127 bin olan bu sayı 2019’de 600 bine kadar düşmüş. Tarım alanları da son 18 yılda yüzde 12.3 düşmüş. Sebze bahçeleri yaklaşık yüzde 15 küçülmüş. Rakamları uzatmaya gerek yok, durum ciddi. Bu bugünden yarına çözülmez tabii. Ama bu gerçekleri gözeterek oluşturulacak bir milli tarım politikasına ve bu politikanın hızlı bir şekilde uygulanmasına müthiş ihtiyaç var. Pakistan Devlet Başkanı mı demişti, “COVID-19 ile ölmezsek açlıktan öleceğiz” diye... Durumu bundan daha iyi yansıtan söz var mı?
GÜNÜN SÖZÜ
“PARA insanı kendisine esir, başkalarına göre özgür, işe karşı kuvvetli yapar”
Samuel SMILES
Temmuz zammı ne olur?
TÜİK’in dün açıkladığı verilere göre, enflasyon mayısta yüzde 1.39, ilk beş ayda yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. 3 Temmuz’da açıklanacak haziran enflasyonu ile milyonlarca sabit/dar gelirli emeklinin aylığına yılın ikinci yarısında yapılacak zam belli olacak. Artışın yüzde 5 ile 6 arasında olması bekleniyor. Düşük zam adeta emeklinin yazgısı oldu. Önceden bağıtlanan toplu iş sözleşmesi uyarınca 1 Ocak’ta maaşlarına yüzde 4 zam yapılan memur ve memur emeklisi, önümüzdeki ay enflasyon eksi çıkmazsa yüzde 0.57 oranında enflasyon farkını şimdiden garantiledi. Temmuzda yüzde 4 artış olacak, kamu çalışanları ile emeklilerine enflasyon farkı da ödenecek. Farkın 1-2 puan arasında olması olası.
Şükrü KARAMAN
Biliyor musunuz
Kastamonu da kurban ediliyor
- DÜNYA Mirası Kastamonu İnisiyatifi (DMKİ) Başkanı Dr. Atıf Uğurlu’nun, 5 Haziran Dünya Çevre Günü açıklamasında, “Küre Dağları Milli Parkı’nın yanı başında yapımı planlanan Cide HES, Loç Vadisi sakinlerinin efsanevi direnişiyle önlenmiş olsa da diğer HES projeleri, Türkiye’nin göz bebeği Küre Dağları’nın dört bir yanını saran mermer ocakları, OSB kaynaklı akarsu kirliliği ve atık sorunu, zaman zaman gündeme gelen yaban hayvanı tacizleri, kış aylarında yükselen hava kirliliği gibi sorunlar acil çözüm gerektiriyor. Yani doğayla uyumlu yaşamanın yollarını aramalıyız” dediğini...
Keneviri hâlâ öğrenemedik mi?
KENEVİR üzerinde kafa yoranlar, çok da yinelenen bir uyarı hiç ihmal etmiyorlar: “Açın mucizenin önünü. Kenevir oksijen fabrikası olmasının yanı sıra tıptan kimyaya, otomotivden inşaata, tekstilden gıdaya kadar 50 bin çeşit üründe kullanılabilen mucize bitki. Sümerler’de bile adı geçiyor ve faydaları saymakla bitmiyor. Dünya piyasasındaki yeri de gün geçtikçe büyüyor.” Google’a girin, bu konuda kendinizi bilgilendirin. Bir de 4 ayda yetişen kenevirden eylülde ne kadar tohum aldığımızı üzülerek izleyin, sonra da komşularımızla kıyas edin.
PANO
- KURAN’da Allah, kalpleriyle düşünenleri över, yani akıl tek başına kalp olmadan yeterli olmaz.
Ayşe Erkli YALÇINDAĞ
-ETİLER Nispetiye metro istasyonundan Ulus yönüne geçmek için yaya geçidi vardı ama demir parmaklıkla kapatıldı. Şişli Terakki’ye veya Ulus istikametine gitmek için 350 metre yürümenin ne anlamı vardır? Çocukları ve yaşlılara yazık değil mi?
Mehmet GİRGİN
20 milyon silahın yüzde 90’ı ruhsatsız
TÜRKİYE’de bireysel silahlanmaya dikkat çekmek ve bu konuda çözüm üretmek için faaliyet gösteren Umut Vakfı’na göre, ülkede 20 milyonun üzerinde silah bulunuyor ve bu silahların yüzde 90’ı ruhsatsız. Sonra Türkiye’de bireysel silahlanma ve şiddet neden artıyor!
KİTAPLAR
CEM Say ‘Yeni Dünya Yeni Ağ’ (Destek), Ahmet Davutoğlu ‘Sistemik Deprem ve Dünya Düzeni’ (Küre), Metin Aydoğan ‘İnönü’ (Gözgü), Savaş Yılmaz ‘Hüzün Mevsimi ve Kelebekler/Kadın’ (Kutlu), Roshanı Chokshı ‘Aru Shah ve Ölüm Şarkısı’ (İthaki), Yağız Aktan ‘Yaşasın Mimarlık’ (Kitap Yurdu), Ellen Marie Wiseman ‘Erik Ağacı’ (Arkadya), Murat Ongun ‘Karanlık Hikaye’ (Kırmızı Kedi), Alper Işık ‘Dijital Demokrasi’ (On İki Levha), Niyazi Yılmaz ‘Birleşik İnsanlık Realitesi’ (Cinius), Serkan Özdemir ‘Deha’ (Gece)
Nâzım’ı andık
AYLA Çokbudak, “Nâzım’ı yazdığı ‘Kuvâyi Milliye Destanı’nın son paragrafı ve Türkçe için söylediği sözlerle anmak istedim” diyor.
“Sonra.
Sonra, 9 Eylülde İzmir’e girdik, ve Kayseri’li bir nefer, yanan şehrin kızıltısı içinden gelip, öfkeden, sevinçten, ümitten ağlıya ağlıya, Güneyden Kuzeye, Doğudan Batıya, Türk halkıyla beraber seyretti İzmir rıhtımından Akdeniz’i.”
“Dünyanın en iyi insanlarından olan Türk halkının ve dünyanın en güzel dillerinden biri ve belki de en başta gelenlerinden olan Türk dilinin yabancı ülkelerde tanınmasına vesile olabilmek ömrümün en büyük sevinci ve şerefi olur. Bir köylü toprağını ve öküzünü, bir marangoz tahtasını ve rendesini nasıl severse ben de Türk dilini öyle seviyorum.”
Gıdada ciddi dengesizlik
SALGIN ülkelere çok şey gösterdi.
Sorunun küresel olmasına karşın, her ülkenin kendi başının çaresine bakması gerektiğini gördük. Ülkeler hep birlikte bir trene binmiş; yardımlaşmanın, paylaşmanın, dayanışmanın, küreselliğin olmadığı bir düzensizliğe gidiyor sanki. Daha önce defalarca yazdık. Türkiye gelecekte özellikle gıda, su ve ilaç konusunda kendine yeterli olmalı. Kriz anında kimsenin kimseye basit bir maske, bir kutu ilaç bile vermediğini gördük. Örneğin en temel ihtiyaç gıda. Gıda stokları yeterli ülkeler bile, krizde stoklarını arttırmanın yolunu aradılar. Hububat ihracatçısı ülkeler, buğday, pirinç, mısır gibi ürünleri kendilerine sakladı. Ette de durum aynıydı. Dünyada gıda ticareti önemli derecede ulaşıma dayalı. Kriz anında etkilenmeyecek hiçbir ülke yok. Bir de dünya nüfusunun 2050’de 9.1 milyara ulaşacağı tahminlerine bakılırsa, gelecekte gıda üretiminin en az yüzde 70 arttırılması demek. Aksi takdirde enerji, su gibi gıda savaşına kadar gidebilir.
VAHAMET ORTADA
Son açıklamalara bakılırsa, çiftçi sayısı son 12 yılda yüzde 48 azalmış. SGK verilerine göre, 2008’de 1 milyon 127 bin olan bu sayı 2019’de 600 bine kadar düşmüş. Tarım alanları da son 18 yılda yüzde 12.3 düşmüş. Sebze bahçeleri yaklaşık yüzde 15 küçülmüş. Rakamları uzatmaya gerek yok, durum ciddi. Bu bugünden yarına çözülmez tabii. Ama bu gerçekleri gözeterek oluşturulacak bir milli tarım politikasına ve bu politikanın hızlı bir şekilde uygulanmasına müthiş ihtiyaç var. Pakistan Devlet Başkanı mı demişti, “COVID-19 ile ölmezsek açlıktan öleceğiz” diye... Durumu bundan daha iyi yansıtan söz var mı?
GÜNÜN SÖZÜ
“PARA insanı kendisine esir, başkalarına göre özgür, işe karşı kuvvetli yapar”
Samuel SMILES
Temmuz zammı ne olur?
TÜİK’in dün açıkladığı verilere göre, enflasyon mayısta yüzde 1.39, ilk beş ayda yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. 3 Temmuz’da açıklanacak haziran enflasyonu ile milyonlarca sabit/dar gelirli emeklinin aylığına yılın ikinci yarısında yapılacak zam belli olacak. Artışın yüzde 5 ile 6 arasında olması bekleniyor. Düşük zam adeta emeklinin yazgısı oldu. Önceden bağıtlanan toplu iş sözleşmesi uyarınca 1 Ocak’ta maaşlarına yüzde 4 zam yapılan memur ve memur emeklisi, önümüzdeki ay enflasyon eksi çıkmazsa yüzde 0.57 oranında enflasyon farkını şimdiden garantiledi. Temmuzda yüzde 4 artış olacak, kamu çalışanları ile emeklilerine enflasyon farkı da ödenecek. Farkın 1-2 puan arasında olması olası.
Şükrü KARAMAN
Biliyor musunuz
Kastamonu da kurban ediliyor
- DÜNYA Mirası Kastamonu İnisiyatifi (DMKİ) Başkanı Dr. Atıf Uğurlu’nun, 5 Haziran Dünya Çevre Günü açıklamasında, “Küre Dağları Milli Parkı’nın yanı başında yapımı planlanan Cide HES, Loç Vadisi sakinlerinin efsanevi direnişiyle önlenmiş olsa da diğer HES projeleri, Türkiye’nin göz bebeği Küre Dağları’nın dört bir yanını saran mermer ocakları, OSB kaynaklı akarsu kirliliği ve atık sorunu, zaman zaman gündeme gelen yaban hayvanı tacizleri, kış aylarında yükselen hava kirliliği gibi sorunlar acil çözüm gerektiriyor. Yani doğayla uyumlu yaşamanın yollarını aramalıyız” dediğini...
Keneviri hâlâ öğrenemedik mi?
KENEVİR üzerinde kafa yoranlar, çok da yinelenen bir uyarı hiç ihmal etmiyorlar: “Açın mucizenin önünü. Kenevir oksijen fabrikası olmasının yanı sıra tıptan kimyaya, otomotivden inşaata, tekstilden gıdaya kadar 50 bin çeşit üründe kullanılabilen mucize bitki. Sümerler’de bile adı geçiyor ve faydaları saymakla bitmiyor. Dünya piyasasındaki yeri de gün geçtikçe büyüyor.” Google’a girin, bu konuda kendinizi bilgilendirin. Bir de 4 ayda yetişen kenevirden eylülde ne kadar tohum aldığımızı üzülerek izleyin, sonra da komşularımızla kıyas edin.
PANO
- KURAN’da Allah, kalpleriyle düşünenleri över, yani akıl tek başına kalp olmadan yeterli olmaz.
Ayşe Erkli YALÇINDAĞ
-ETİLER Nispetiye metro istasyonundan Ulus yönüne geçmek için yaya geçidi vardı ama demir parmaklıkla kapatıldı. Şişli Terakki’ye veya Ulus istikametine gitmek için 350 metre yürümenin ne anlamı vardır? Çocukları ve yaşlılara yazık değil mi?
Mehmet GİRGİN
20 milyon silahın yüzde 90’ı ruhsatsız
TÜRKİYE’de bireysel silahlanmaya dikkat çekmek ve bu konuda çözüm üretmek için faaliyet gösteren Umut Vakfı’na göre, ülkede 20 milyonun üzerinde silah bulunuyor ve bu silahların yüzde 90’ı ruhsatsız. Sonra Türkiye’de bireysel silahlanma ve şiddet neden artıyor!
KİTAPLAR
CEM Say ‘Yeni Dünya Yeni Ağ’ (Destek), Ahmet Davutoğlu ‘Sistemik Deprem ve Dünya Düzeni’ (Küre), Metin Aydoğan ‘İnönü’ (Gözgü), Savaş Yılmaz ‘Hüzün Mevsimi ve Kelebekler/Kadın’ (Kutlu), Roshanı Chokshı ‘Aru Shah ve Ölüm Şarkısı’ (İthaki), Yağız Aktan ‘Yaşasın Mimarlık’ (Kitap Yurdu), Ellen Marie Wiseman ‘Erik Ağacı’ (Arkadya), Murat Ongun ‘Karanlık Hikaye’ (Kırmızı Kedi), Alper Işık ‘Dijital Demokrasi’ (On İki Levha), Niyazi Yılmaz ‘Birleşik İnsanlık Realitesi’ (Cinius), Serkan Özdemir ‘Deha’ (Gece)
Nâzım’ı andık
AYLA Çokbudak, “Nâzım’ı yazdığı ‘Kuvâyi Milliye Destanı’nın son paragrafı ve Türkçe için söylediği sözlerle anmak istedim” diyor.
“Sonra.
Sonra, 9 Eylülde İzmir’e girdik, ve Kayseri’li bir nefer, yanan şehrin kızıltısı içinden gelip, öfkeden, sevinçten, ümitten ağlıya ağlıya, Güneyden Kuzeye, Doğudan Batıya, Türk halkıyla beraber seyretti İzmir rıhtımından Akdeniz’i.”
“Dünyanın en iyi insanlarından olan Türk halkının ve dünyanın en güzel dillerinden biri ve belki de en başta gelenlerinden olan Türk dilinin yabancı ülkelerde tanınmasına vesile olabilmek ömrümün en büyük sevinci ve şerefi olur. Bir köylü toprağını ve öküzünü, bir marangoz tahtasını ve rendesini nasıl severse ben de Türk dilini öyle seviyorum.”