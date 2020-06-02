Elon’un hayalinden bize de pay çıkaralım

Cumartesi akşamı uzay çalışmaları konusunda tarihi bir olaya tanık olduk. 55 yıl önce ABD’nin ‘Gemini’ projesiyle başlayan uzay macerasında yeni bir çığır açıldı. ABD’nin 9 yıl önce uzay mekiği projesine son vermesinden sonra tekrar ABD topraklarından iki astronot, ABD yapımı bir roket ve kapsül ile Uluslararası Uzay Üssü’ne (ISS) gitti. Cumartesi akşamı 21.22’de roket ateşlendi.
İki astronot 19 saatlik bir yolculuktan sonra ISS’e vardılar. Orada bir ay kalacaklar. Roketten kapsüle, astronot kıyafetine kadar her şeyi Elon Musk’a ait SpaceX isimli özel firma planlayıp yaptı. Sadece roketin ateşlendiği Cape Canaveral üssündeki 39 No’lu rampa NASA’ya aitti... Space Exploration Technologies (SpaceX) firması Elon Musk’a ait. SpaceX, Elon Musk’un PayPal ve Tesla’dan sonra 2012’de kurduğu üçüncü şirket... 1971 Güney Afrika doğumlu ABD ve Kanada vatandaşı Musk, 8 Kasım 2017’de Ankara’ya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 1 saat 10 dakika kadar görüşmüştü. Ardından Anıtkabir’i ziyaret etmiş, fotoğrafı da kendi sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
NASA, 2014’te yaklaşık 3 milyar dolarlık anlaşma ile astronotların uzay istasyonuna taşıma operasyonunu SpaceX firmasına vermişti. 1958 yılında kurulan Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nde yıllardan beri çalışan pek çok Türk var. Bunların isimlerini tek tek yazmak sayfalar alır. Birçoğunu tanıyoruz. Haberler, röportajlar yapılıyor. Hepsi de uzay araştırmalarında görev yapan pırıl pırıl insanlar.
Cumartesi akşamı roketin fırlatışını izlerken bir dostumuz hatırlattı. Onlardan biri de mesela NASA’nın Kaliforniya Eyaleti’ndeki Jet İtiş Laboratuvarı’ndan (JPL) yıllarca görev yaptıktan sonra emekli olan Erdin Erginsoy... Eskişehir Koleji’nde okumuş. Birçok uzay çalışmasında önemli görevler almış. Halen Amerika’da Uzay ve Havacılık firmalarına danışmanlık yapıyormuş. Şimdi eşiyle birlikte Nevada eyaleti Reno şehrinde yaşıyormuş.
Bize bu bilgiyi ‘Kırım Türkleri’ kitabını yazan Talay Giray iletti. Hepsi Eskişehir’in ünlü Maarif Koleji’ni bitirmişler. Okul idaresi Erginsoy’un bu başarısını bir mesajla mezunlarına duyurmuş.
ELON MUSK SELÇUK BAYRAKTAR
Çağımız artık uzay çağı. Elon Musk, Mars’a gidip yerleşmekten söz ediyor. Hayallerinin peşinden koşuyor. Bu yüzden NASA’lı Türklere de büyük görev düşüyor. Yılın belli bir ayında gelip liselerde, üniversitelerde konferanslar verip çocuklara, gençlere uzay merakı aşılamalılar. Rol modeli olmalılar. Bu yolla çocuklarımız, gençlerimiz arasında gelecekte bu alana mutlaka ilgi duyan mutlaka çıkar. Bu yarışa Türkiye de katılır gelecekte... Dileğimiz bu.
Türkiye’yi insansız hava aracı alanında dünyanın üç ülkesi arasına sokan Baykar Makina’nın teknik müdürü Selçuk Bayraktar’ın öncülük ettiği T3 Vakfı’nın hedeflerinden biri de bu zaten. Gençleri erken yaşta havacılığa, uzay çalışmalarına heveslendiriyorlar. Güç birliği yapılabilir belki. Cumartesi günkü tarihi olaydan ve Musk’ın başarısından böylece biz de kendimize pay çıkaralım.
GÜCÜNÜZ YAŞLIYA MI YETİYOR
65+ Yaşlı Hakları Derneği’nin yaptığı açıklamada, “Yurttaşlara süresiz sokağa çıkma yasağı kabul edilemez. Bu insan hakları ihlalidir. Hak taleplerine destek olacağız” dendi. ‘Yaşlı hukuku’ çalışma grubundan İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı avukat Nazan Moroğlu da kaleme aldığı açıklamada “65+ yurttaşlara süresiz sokağa çıkma yasağı kabul edilemez. Bu insan hakları ihlalidir” diyor.
KARPUZ KABUĞU DENİZE DÜŞMEYECEK
HAZİRANI yağmurlu karşıladık. Bazı evlerde ısıtıcılar kullanılıyor hâlâ... Süryanice ‘Sıcak’ anlamına geliyor haziran... Ülkemizde sıcak anlamında kullanılır ve kiraz (ve de dut) mevsimi olarak değerlendirilir. Örnek kiraz mevsiminde Türkler, yaylaya çıkar ve üzüm mevsiminde eylülde yayladan inerler. Karpuz kabuğunun daha denize düşmeyeceği anlaşılıyor; evlerimizde donduk...
GÜZEL SÖZ!..
65 yaş yaş üstü 68 kuşağıdır. Ne denir; büyüğüne saygısı olmayanın kendisine saygısı olmaz.
Bunu bilir misiniz?
Elon’un hayalinden bize de pay çıkaralım
Cumartesi akşamı uzay çalışmaları konusunda tarihi bir olaya tanık olduk. 55 yıl önce ABD’nin ‘Gemini’ projesiyle başlayan uzay macerasında yeni bir çığır açıldı. ABD’nin 9 yıl önce uzay mekiği projesine son vermesinden sonra tekrar ABD topraklarından iki astronot, ABD yapımı bir roket ve kapsül ile Uluslararası Uzay Üssü’ne (ISS) gitti. Cumartesi akşamı 21.22’de roket ateşlendi.
İki astronot 19 saatlik bir yolculuktan sonra ISS’e vardılar. Orada bir ay kalacaklar. Roketten kapsüle, astronot kıyafetine kadar her şeyi Elon Musk’a ait SpaceX isimli özel firma planlayıp yaptı. Sadece roketin ateşlendiği Cape Canaveral üssündeki 39 No’lu rampa NASA’ya aitti... Space Exploration Technologies (SpaceX) firması Elon Musk’a ait. SpaceX, Elon Musk’un PayPal ve Tesla’dan sonra 2012’de kurduğu üçüncü şirket... 1971 Güney Afrika doğumlu ABD ve Kanada vatandaşı Musk, 8 Kasım 2017’de Ankara’ya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 1 saat 10 dakika kadar görüşmüştü. Ardından Anıtkabir’i ziyaret etmiş, fotoğrafı da kendi sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
NASA, 2014’te yaklaşık 3 milyar dolarlık anlaşma ile astronotların uzay istasyonuna taşıma operasyonunu SpaceX firmasına vermişti. 1958 yılında kurulan Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nde yıllardan beri çalışan pek çok Türk var. Bunların isimlerini tek tek yazmak sayfalar alır. Birçoğunu tanıyoruz. Haberler, röportajlar yapılıyor. Hepsi de uzay araştırmalarında görev yapan pırıl pırıl insanlar.
Cumartesi akşamı roketin fırlatışını izlerken bir dostumuz hatırlattı. Onlardan biri de mesela NASA’nın Kaliforniya Eyaleti’ndeki Jet İtiş Laboratuvarı’ndan (JPL) yıllarca görev yaptıktan sonra emekli olan Erdin Erginsoy... Eskişehir Koleji’nde okumuş. Birçok uzay çalışmasında önemli görevler almış. Halen Amerika’da Uzay ve Havacılık firmalarına danışmanlık yapıyormuş. Şimdi eşiyle birlikte Nevada eyaleti Reno şehrinde yaşıyormuş.
Bize bu bilgiyi ‘Kırım Türkleri’ kitabını yazan Talay Giray iletti. Hepsi Eskişehir’in ünlü Maarif Koleji’ni bitirmişler. Okul idaresi Erginsoy’un bu başarısını bir mesajla mezunlarına duyurmuş.
ELON MUSK SELÇUK BAYRAKTAR
Çağımız artık uzay çağı. Elon Musk, Mars’a gidip yerleşmekten söz ediyor. Hayallerinin peşinden koşuyor. Bu yüzden NASA’lı Türklere de büyük görev düşüyor. Yılın belli bir ayında gelip liselerde, üniversitelerde konferanslar verip çocuklara, gençlere uzay merakı aşılamalılar. Rol modeli olmalılar. Bu yolla çocuklarımız, gençlerimiz arasında gelecekte bu alana mutlaka ilgi duyan mutlaka çıkar. Bu yarışa Türkiye de katılır gelecekte... Dileğimiz bu.
Türkiye’yi insansız hava aracı alanında dünyanın üç ülkesi arasına sokan Baykar Makina’nın teknik müdürü Selçuk Bayraktar’ın öncülük ettiği T3 Vakfı’nın hedeflerinden biri de bu zaten. Gençleri erken yaşta havacılığa, uzay çalışmalarına heveslendiriyorlar. Güç birliği yapılabilir belki. Cumartesi günkü tarihi olaydan ve Musk’ın başarısından böylece biz de kendimize pay çıkaralım.
GÜCÜNÜZ YAŞLIYA MI YETİYOR
65+ Yaşlı Hakları Derneği’nin yaptığı açıklamada, “Yurttaşlara süresiz sokağa çıkma yasağı kabul edilemez. Bu insan hakları ihlalidir. Hak taleplerine destek olacağız” dendi. ‘Yaşlı hukuku’ çalışma grubundan İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı avukat Nazan Moroğlu da kaleme aldığı açıklamada “65+ yurttaşlara süresiz sokağa çıkma yasağı kabul edilemez. Bu insan hakları ihlalidir” diyor.
KARPUZ KABUĞU DENİZE DÜŞMEYECEK
HAZİRANI yağmurlu karşıladık. Bazı evlerde ısıtıcılar kullanılıyor hâlâ... Süryanice ‘Sıcak’ anlamına geliyor haziran... Ülkemizde sıcak anlamında kullanılır ve kiraz (ve de dut) mevsimi olarak değerlendirilir. Örnek kiraz mevsiminde Türkler, yaylaya çıkar ve üzüm mevsiminde eylülde yayladan inerler. Karpuz kabuğunun daha denize düşmeyeceği anlaşılıyor; evlerimizde donduk...
GÜZEL SÖZ!..
65 yaş yaş üstü 68 kuşağıdır. Ne denir; büyüğüne saygısı olmayanın kendisine saygısı olmaz.
Bunu bilir misiniz?