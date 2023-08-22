Cumhuriyet’in 100. yılını kutluyoruz… Atatürk Büyük Taarruz’u hazırlarken her şeyi gizli yaptı, hatta ‘Çalıkuşu’ romanını okudu

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Koton gönüllüleriyle birlikte iki günlük Afyon turundayız yani. Koton firması ilginç bir proje yürütüyormuş. Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılına özel bir logo tasarlamış; bir “100. Yıl Manifestosu” yayınlamış, 245 mağazasını kırmızı-beyaz giydirmiş, müşterilerine Cumhuriyet için özel koleksiyon hazırlamış; personeli rozetler takmaya başlamış... Koton Radyosu, Cumhuriyet marşları çalıyor; 29 Ekim törenleri için Cumhuriyet Korosu hazırlanıyor. Ata’mızın sevdiği şarkıları hep birlikte söylemek için sabırsızlanıyorlar bugünden...

Meğer bu etkinlik 2023’ün başından beri sürüyormuş. Adım adım Cumhuriyet’e hayat veren şehirlere; önce ocak ayında Selanik’e, daha sonra şubatta İzmir’e (İktisat Kongresi), 18 Mart’ta Çanakkale’ye, 23 Nisan’da Ankara’ya, 19 Mayıs’ta Samsun’a, 21 Haziran’da Amasya’ya (genelge), 23 Temmuz’da Erzurum’a (kongre) gitmişler. Ziyaretlerde konuklara İstiklal Harbi ve muharebe alanları uzmanı olan, Türkiye’nin tek rehberi Doç. Dr. Serhan Güngör eşlik ediyor... Ağustos ayı ziyareti için de Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz!un yıldönümünde Afyon Kocatepe’deydik dün... Cumhuriyet’imizin 100 kuruluş yıldönümünde anlamlı bir tur...

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ATATÜRK, SAVAŞ EMRİNİ VERİRKEN ‘ÇALIKUŞU’NU OKUYORDU

Başkomutan Atatürk, 20 Ağustos öğleden sonra cephe komutanına 26 Ağustos sabahı düşmana taarruz edilmesini emrediyor. 20-21 Ağustos gecesi komutanlarla bir toplantı yapıyor. Başkomutan, mareşal üniformasıyla katıldığı bu toplantıda 1. Ve 2. Ordu Komutanlarına harita üzerinde taarruzun nasıl yapılacağını anlattı. Müzakere sırasında müşkülat çıkaranlara Atatürk kısaca ve sert bir cevap veriyor. “Harekete inancı olmayanlar istifa etsin. Ben bütün mesuliyeti üzerime alıyorum” diyor. Sinan Meydan’ın ‘Kurtuluştan Kuruluşa Cumhuriyet’ kitabında, karargâh subayı Mahmut Soydan’ın notlarına göre: “İki gündür Paşa, Çalıkuşu romanını okuyor. Öyle beğendi ve sevdi ki!” (Aydemir, s.474)

Büyük Taarruz 1922’de başladı. Türk Ordusu İzmir’e doğru ilerledi, 9 Eylül sabahı şanlı Ordu, İzmir‘e girdi, ardından bayrak çekildi Kadifekale’ye, resmen ilan edildi şanlı zafer İzmirliye...

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İlber Ortaylı, “Tanzimat’tan başlayarak Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olan 2023’e doğru safha safha geldik. Büyük bir tarihi yolculuktur bu. Bu nedenle dikkatle gözden geçirilmelidir” diyor. Cumhuriyet tarihini yeni baştan anlamadan 1924’e ve 1982 için bu turun bugün daha iyi anlaşılması için, Cumhuriyet’i içtenlikle seven Yılmaz ailesinin bu etkinliği kitaplaştırması inanılmaz bir değer katacaktır Cumhuriyet’e dönük yayınlara... Cumhuriyet’imizi bir sorumluluk duygusu ile sahiplenen Yılmaz ailesinin bu girişimini kutlamak gerekiyor.

(1876’dan 1924’e ve 1960’a, 1982’ye ve 2023’e ulaşan Anayasa metninin, yeni bir Anayasa yapma girişiminin çağdaşlığı, hak ve hukuku daha sağlıklı bir metne dönüştürmesi dileğini de iletiyoruz.)

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BÜYÜK ZAFER’/ BÜYÜK TAARRUZ

“BU eser ‘Büyük Zafer’, Türk milletinin özgürlük ve bağımsız düşüncesinin ölümsüz anıtıdır. Bu eseri, yaratan bir milletin çocuğu, bir ordunun başkomutanı olduğum için sevincim ve mutluluğum sonsuzdur.”

(Atatürk, Nutuk, 1927)

İZMİR’DE ADAYLIK TRAFİĞİ HIZLANDI

İZMİR’in ilçe belediyelerinden başkan aday adayı olmak isteyen bürokratlar, siyasi partilerin listelerinde kendilerine yer bulmak için hummalı bir kulis faaliyeti yürütüyor. Bu kulislerde en çok öne çıkan parti örgütü ise CHP... İddialara göre; Konak Belediyesi bürokratı Mehmet Yunak, CHP’den Karşıyaka Belediye Başkanı aday adaylığını hedeflerken, Buca Belediyesi’nin gazeteci kökenli genç bürokratı Tamer Topçu ise CHP’den Dikili Belediye Başkanı aday adaylığı için nabız yokluyor.

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Yine kulislere yansıyan bilgilere Ayvalık Belediyesi bürokratı Erkan Karasu CHP Narlıdere’ye, İzBB ESHOT’tan Kerim Özer de CHP Bayraklı’ya adaylık için kolları sıvamış durumda.

YSK’nın açıklayacağı yerel seçim takvimine göre memurluktan istifaya hazırlandığı ifade edilen bu isimlerin, CHP Genel Merkezi ile sıcak temas kurdukları da kulislere düşen bilgiler arasında yer alıyor.

KOTİL, ŞİŞLİ’YE HAZIRLANIYOR

27 yıl Şişli’de oturduğunu söyleyen Aylin Kotil, “kalbinde Şişli’nin özel bir yeri olduğunu ve aktif bir belediye başkanı olarak hizmet etmek istediğini” ifade etti. Kotil’in vurgulamaları özetle şöyle: “Makamında oturan başkanlar çözüm üretemiyor... Siyasette kadınlara zor yer veriliyor... Bir kamuoyu yoklaması yapılırsa zaten belediye başkanı olarak çıkarım... Kemal Bey’le arada sırada görüşüyoruz fakat bu konuyu konuşmadık. Ama ben öncelikle ön çalışmalarımı yapıyor, kendimi en iyi şekilde hazırlıyorum.”

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BARAJ DEĞİL AĞAÇ

İSTANBUL’un su sorunu sadece baraj yapmakla çözülemez. Su havzalarının da ormanlaştırılması gerekir. Orman artışının nüfus ve betonlaşmanın gerisinde kalmasının bedelini kuraklık, sel ve su baskınları gibi aletlerle çok ağır ödüyoruz. Yine de hiç ders çıkarmıyoruz. Bilimsel gerçeklerle uyum sağlamayan uygulamalarda ve işe yaramayan alışkanlarımızda ısrar ediyoruz. Çok yazık. Faruk ÇEBİ

BU PLAJLAR ÖRNEK ALINMALI

ANTALYA’da uzun yıllardır yazlık sahibiz. Aynı zamanda iş için de sık sık geliyoruz.Özellikle yaz aylarında Antalya’da belediyeler tarafından işletilen plajlar halka çok ciddi hizmet ediyor. Uygun fiyat, isteyenler için ayrı kadınlar plajı, alkollü ve alkolsüz içecek satan yerler turizmimizin başkentinde en azından halka uygun fiyatla, temiz tuvaletleri ile yararlanma imkânı veriyor.Şehir içinde Muratpaşa Belediyesi’nin İnciraltı tarafında Falezler, Konyaaltı, Serik tarafında belediyenin Boğazkent tarafındaki plajı favorilerimiz arasında. Ülkemizde bu tür örneklerin daha da artması dileğiyle...T.Ö.

ÇİFTÇİLERE AGROEKOLOJİK ÜRETİM

"ÜRETİCİLERİN üretimleri sürecinde zirai kimyasallardan ve şirketlere bağımlı girdilerden kurtulmaları için hükümet ve yerel yönetimler agroekolojik üretime ilişkin araştırmalara yönelmeli, bu konuda üreticilere eğitimler vermelidir. Kamu agroekolojik üretime yönelen üreticilere teşvikler vermelidir” diyen Çiftçiler Sendikası, küçük üreticilerin hakları için mücadeleye etmeye ve bu konuda hükümeti, yetkilileri uyarmaya devam edeceklerini duyurduğunu...

BİLİYOR MUSUNUZ

- AVCILAR Belediye Başkanı Turan’ın, 17 Ağustos depreminin yıldönümünde, kentsel dönüşüme giren 2006 binadan 1999’nun yıkımına başladığını, “Riskli hiçbir bina kalmayana kadar gece gündüz çalışacağız” dediğini...

- TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi’nin DİSK-Genel İş Sendikası’yla ek protokolü sonrasında personelin, alınan yüzde 52’lik zammı ‘En baba başkan, Kadir Başkan’ sloganları ve davul zurna ile kutladığını...

- KUŞLARIN sonbahar göçüyle İzmir’i şenlendirdiği bugünlerde üç gün boyunca kuşları ve yaşam alanlarını konuşacağız. Hem ulusal hem de uluslararası kuş gözlemci, doğa korumacı ve biliminsanları ile bir arada olacağız.

- ÇİFTÇİLER Sendikası (Çiftçi-Sen)’nın, küçük üreticilerin hakları için mücadele etmeye ve bu konuda hükümeti ve yetkilileri uyarmaya devam edecekleri belirterek “Yaşasın örgütlü mücadelemiz, gıda egemenliği hemen şimdi, köylü hakları hemen şimdi” açıklaması yaptığını...