Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözünü belediyeler unuttu

“Gebze Belediyesi’nden 2001’deki ihale sonucu yapılan sözleşmeyle işletmemiz, ülkemizin en büyük ve AB standartlarındaki kamyon ve TIR garajı olarak hizmete açılmak üzere faaliyete geçti. 2014 yılına kadar tarafımızdan hiçbir sorun çıkmadan işletildi.

10 yıllık sözleşme sonunda idare ile aramızda sözleşmenin yenilenmesi konusunda çıkan ihtilaf nedeniyle mahkeme lehimize tedbir kararı verdi ve işletmemiz 9 Temmuz 2019’a kadar faaliyetine devam etti. 5 yıl süresince işletmemiz mahkeme kararına dayanarak, kira bedelini Gebze Belediyesi’ne yıllık enflasyon oranında artırarak ödedi. Daha sonra ise ‘haksız nedenlerle’ işletme zorla tahliye ettirildi. Gebze Belediyesi tahliye sonrasında ihtilafa düştüğümüz 2014 yılından, zorla tahliye edildiğimiz 9 Temmuz 2019 tarihine kadar olan dönemde, mahkemenin ‘tedbir kararını’ yok sayarak, işletmemizi ‘işgalci’ gibi gösterdi ve ecrimisil tahakkuk ettirdi. Oysaki işletmemizin faaliyetine devam etmesinin nedeni yargının verdiği karardır. Aksi halde 5 yıl süresince faaliyette bulunmamız mümkün olamazdı.

SAYIN ERDOĞAN BİLMELİ

‘İşgalci’ gibi gösterilerek ecrimisil tahakkuk ettirilmesi tam bir haksız uygulamadır. Firmamız 10 yıllık süre zarfında çeşitli engellemelere karşın son derece başarılı bir yönetim gösterdi. 10 yıl sonunda da 5 yıl süresince mahkeme kararı ile aynı koşularda düzenli kira ödenerek işletildi. Bu 5 yıl sonunda ise zorla davanın sonuçlanmasıyla tahliye edildi. (Davanın aleyhimize sonuçlanmasının gayri hukuki nedenlerini, işinsanlarının karşılaşabilecekleri olası engelleri detaylı bir şekilde tarafınıza arz etmek isterim. Bunları Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da bilmesini arzu ederim.)

Gebze Belediyesi bir yıl sonra ne yapmıştır? 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un kamu kurumlarına verdiği yetkiye dayanarak, şirket ortağı Muhammet Akif Kaymak (yani ben) hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı ve borç bulunmamasına rağmen bankadaki hesaplarına, taşınmazlarına ve araçlarına haciz tatbik ettirdi.

Gebze Sultan Orhan Mahallesi (Barış Mahallesi) 1805. sokaktaki kamyon-TIR parkımızı işleten şirketimizin (Avrasya İşletmecilik), Kocaeli İdare Mahkemesi’nde açmış olduğu davalarda lehimize kararlar ve yürütmeyi durdurma kararı verilmesine rağmen, şirket ortağına ait taşınmazların bir kısmındaki ve araçlar üzerindeki hacizleri kaldırmasına rağmen, hesaplarında ve çoğu taşınmazlarda bulunan hacizleri kaldırmamıştır.

Gebze Belediyesi’nin hukuk işlerini arka planda yöneten ve hakkında FETÖ’den hüküm bulunan Av. İrfan Öge (Google’dan bakın) idaresinde belediye hukuksuz işlerine devam etmekte; hiçbir dayanağı olmayan, tarafımıza tebliğ edilmeyen, ödeme süresi verilmeyen yalan yanlış belgelerle ve bankanın genel müdürlüğünü baskı altına almaya çalışarak, banka hesabımızdaki parayı almaya ve bizi mağdur etmeye çalışmaktadır.”

Muhammed Akif Kaymak isyanını şöyle özetliyor: “Bir belediyenin haksız nedenlerle bir yatırımcının işini elinden alması adalet midir? Yapılanlar hangi vicdana sığar? Bu koşullar altında hangi girişimci yatırım yapmaya cesaret edebilir?”

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