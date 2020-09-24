Çoklu baro ve getirdikleri

1- Kılık kıyafet: Değişiklik getiren yasanın 49. maddesine göre “Avukatlara, cübbe dışında, staj dönemi de dahil olmak üzere, mesleğin icrası kapsamında kılık-kıyafetle ilgili herhangi bir zorunluluk getirilemez”. Başörtüsü ve türban esasen kürsüde ve mahkeme salonlarında kullanılıyordu ama bu maddeye göre, artık ‘bir tarikat giysisi, fes, sarık, külah’ takarak da duruşma salonuna girilebilecektir.
2- ‘Türk’ sözcüğü: Sırada, demokratik kitle örgütleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının adının başında yer alan ‘Türk-Türkiye’ sözcüğünün kaldırılması yer alıyor.
3- Çoklu baro nerede: Çoklu baro, 5 binden fazla avukat bulunan illerde kuruluyor. Türkiye’de bu şekilde yalnız 3 il var: Ankara, İstanbul ve İzmir. Bu iller düşünüş ve eylem olarak en demokratik, bağımsız ve muhalif yapıya sahip olan yerler olduğu için baroları bölünmek isteniyor.
4- Kaç baro olacak: Bu hesaba göre –henüz kurulamamış olsa bile- İstanbul’da 23, Ankara’da 8 ve İzmir’de 5 baro kurulabilecektir. Bu mesleki örgütlenmeyi, düzeni bozacaktır. Eğer hukukçu sayısına göre baro sayısı artacaksa hâkim ve savcı sayısına göre de yeni Hâkimler ve Savcılar Kurulu, yeni HSK’lar kurulmalıdır.
5- Avukat sayıları: İstanbul’un 46 bin 052, Ankara’nın 17 bin 598, İzmir’in de 9 bin 612 avukat üyesi bulunmasına rağmen delege sayısı ve üst organ seçimlerinde, bünyesinde 350 bin 400 avukat bulunan il baroları ile aynı duruma getirilmektedir.
6- Delege sayıları: İstanbul’un delege sayısı 138’den 13’e, Ankara’nın 53’ten 7’ye, İzmir’in 16’dan 5’e düşürülüyor. Böylece bu baroların bünyelerinde çok fazla sayıda avukat bulundurmalarına rağmen barolar birliği başkan ve yönetimini seçmekteki etkinlikleri yok ediliyor.
7- Mukayeseli tablo: Bir başka hesaba göre baroda kayıtlı avukat sayısına göre, Tunceli’de her 10 avukat, Kilis’te her 22 avukat bir delege seçecek iken, İstanbul’da 3 bin 542 avukata bir delege ve Ankara’da her 2 bin 514 avukata ancak bir delege düşecektir.
8- Uygulama zamanı: Yeni yasada baro seçimleri ekimde, Barolar Birliği seçimlerinin aralıkta yapılacağı belirtiliyor. Seçimlere etki eden yasalar, çıkarıldığı tarihi izleyen ilk seçimde uygulanamaz, çünkü demokratik hak ve özgürlüklere müdahale edilmiş olur. Yasa neden 2-3 ay sonra yapılacak seçimlere uygulanmak isteniyor?
9- Yeni barolar: Baskı ve telkinlere rağmen yeni barolar kurulamadı. Bundan sonra kurulsa bile, seçim tarihleri belirlendiği için yapılacak seçimlere katılma olanağını yitirdi. Ama buna rağmen çeşitli şekillerde kurulmasına çalışılan yeni baroların Barolar Birliği seçimlerine katılabilmesi için yeni değişiklik, görüş ve baskıların yapılacağı da beklenmelidir.
10- Diyebilir misiniz: Şimdi buyurun, “Adalet mülkün yani, ülkenin temelidir’ diyebilir misiniz?
Av. A. Erdem AKYÜZ
GÜNÜN SÖZÜ
“MÜFREDATTAN Atatürk’ü çıkaran MEB, TC’mizin hayat damarını kesmektedir. Yeni nesillere Atamızı unutturmak istemek ne demektir? Vatan kuran Atamıza bu nefret suç değil midir?” Ömer Aras AYIK
BİLİNEN SİYASET TARZI MİADINI DOLDURDU
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeledeki teklifi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür etmiş, sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Koca ve Yavaş’tan önce aynı konuyu partilerinin ‘COVID-19 ve toplu taşıma’ konulu toplantısında gündeme getiren DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Erkmen ve Barış Çalışkan’ın şu açıklamasına dikkat çekmek isteriz:
“Siyasetin şahsi ve ailevi çıkarlar için değil millet için yapılması gerekiyor. İnsanlar yoksullukla, hastalıkla, işsizlikle mücadele ederken bireylerin umut bağladığı siyasi partiler çözümden uzak, günü ve oyu kurtarma üzerinden siyaset yapıyor. Biz gençler olarak rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu siyaset tarzı miadını doldurdu. Bunun yerine çözüm odaklı, ülkemize katkı sağlama üzerinden bir siyaset tarzı geldi. Bu değişime ayak uyduramayan partileri gençler sandıkta cezalandıracaktır.”
KEMALİZM ATATÜRK’ÜN NEYİ OLUR?
NE mutlu Türküm diyene” partiler üstü şiarını ve duruşunu savunan her özne Atatürkçüdür.
Ancak Kemalizm, bir (bütüncü) ideoloji bağlamında siyasal bir nesnel olgu olduğu için partileşmesi gerekmektedir. Yani Her Atatürkçü, Kemalist olmak zorunda olmadığı gibi aslında her Kemalist özü itibariyle zaten birer Atatürkçüdür.
Kemalizm ideolojisini ise içselleştirerek anlayanın Atatürk’e hayranlığı daha da artar. Tahir ÇALGÜNER
KOD ADI: 3600 EK GÖSTERGE
İKTİDAR, 2007 yılından günümüze kadar her seçim öncesinde -referandum da dahil- polislere 3600 ek gösterge vereceğini seçim bildirgesinde ilan ediyor, sözcüleri kürsülerde konuşuyor. Ne yazık ki, her seçim sonrası sözünü tutmuyor ya da unutuyor. Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığında 2013 Mayıs’ında polisin 2200 ek göstergesinin 3000’e çıkarıldığını hatırlatmak isteriz. Ayrıca İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na da 1995 yılında 3600 ek gösterge hakkı verildi.
Fakat hepsi ‘vaat’ olarak kaldı.
MESAJ PANOSU
Saçan’dan sert soru
İSTANBUL’da Organize Suçlar Müdürlüğü görevinde bulunan Adil Serdar Saçan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sosyal medyadan sert bir mesaj atarak “İBB Başkanı, göreve geldiğinden beri kaç yolsuzluk dosyasını Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderdiklerini açıklamalıdır. Açıklamazsa başka sorular soracağım” dedi.
BİLİYOR MUSUNUZ?
CUMHURİYET Kadınları Derneği’nin, mavi vatanımız üzerindeki egemenlik haklarımıza dikkat çekmek ve mavi vatanımızı savunmanın da kadın hareketinin parçası olduğunu vurgulamak üzere imza kampanyası başlattığını; siyaset, sanat, medya ve bilim çevrelerinden 75 kadının ilk imzacılar olduğu kampanyanın derneğin internet sitesinde imzaya açıldığını (//cumhuriyetkadinlari.org.tr)...
TÜRK Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan’ın, hükümetten, öğrencilerin EBA TV kullanımının ardından internet paketi aşımı problemi ve yüklü faturalara ilişkin tedbir alarak canlı ders sürelerinin ücretlendirilmemesini talep ettiğini...
Çoklu baro ve getirdikleri
Çoklu baro düzenlemesinin getireceği sakıncalar düşünülenden çoktur:
1- Kılık kıyafet: Değişiklik getiren yasanın 49. maddesine göre “Avukatlara, cübbe dışında, staj dönemi de dahil olmak üzere, mesleğin icrası kapsamında kılık-kıyafetle ilgili herhangi bir zorunluluk getirilemez”. Başörtüsü ve türban esasen kürsüde ve mahkeme salonlarında kullanılıyordu ama bu maddeye göre, artık ‘bir tarikat giysisi, fes, sarık, külah’ takarak da duruşma salonuna girilebilecektir.
2- ‘Türk’ sözcüğü: Sırada, demokratik kitle örgütleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının adının başında yer alan ‘Türk-Türkiye’ sözcüğünün kaldırılması yer alıyor.
3- Çoklu baro nerede: Çoklu baro, 5 binden fazla avukat bulunan illerde kuruluyor. Türkiye’de bu şekilde yalnız 3 il var: Ankara, İstanbul ve İzmir. Bu iller düşünüş ve eylem olarak en demokratik, bağımsız ve muhalif yapıya sahip olan yerler olduğu için baroları bölünmek isteniyor.
4- Kaç baro olacak: Bu hesaba göre –henüz kurulamamış olsa bile- İstanbul’da 23, Ankara’da 8 ve İzmir’de 5 baro kurulabilecektir. Bu mesleki örgütlenmeyi, düzeni bozacaktır. Eğer hukukçu sayısına göre baro sayısı artacaksa hâkim ve savcı sayısına göre de yeni Hâkimler ve Savcılar Kurulu, yeni HSK’lar kurulmalıdır.
5- Avukat sayıları: İstanbul’un 46 bin 052, Ankara’nın 17 bin 598, İzmir’in de 9 bin 612 avukat üyesi bulunmasına rağmen delege sayısı ve üst organ seçimlerinde, bünyesinde 350 bin 400 avukat bulunan il baroları ile aynı duruma getirilmektedir.
6- Delege sayıları: İstanbul’un delege sayısı 138’den 13’e, Ankara’nın 53’ten 7’ye, İzmir’in 16’dan 5’e düşürülüyor. Böylece bu baroların bünyelerinde çok fazla sayıda avukat bulundurmalarına rağmen barolar birliği başkan ve yönetimini seçmekteki etkinlikleri yok ediliyor.
7- Mukayeseli tablo: Bir başka hesaba göre baroda kayıtlı avukat sayısına göre, Tunceli’de her 10 avukat, Kilis’te her 22 avukat bir delege seçecek iken, İstanbul’da 3 bin 542 avukata bir delege ve Ankara’da her 2 bin 514 avukata ancak bir delege düşecektir.
8- Uygulama zamanı: Yeni yasada baro seçimleri ekimde, Barolar Birliği seçimlerinin aralıkta yapılacağı belirtiliyor. Seçimlere etki eden yasalar, çıkarıldığı tarihi izleyen ilk seçimde uygulanamaz, çünkü demokratik hak ve özgürlüklere müdahale edilmiş olur. Yasa neden 2-3 ay sonra yapılacak seçimlere uygulanmak isteniyor?
9- Yeni barolar: Baskı ve telkinlere rağmen yeni barolar kurulamadı. Bundan sonra kurulsa bile, seçim tarihleri belirlendiği için yapılacak seçimlere katılma olanağını yitirdi. Ama buna rağmen çeşitli şekillerde kurulmasına çalışılan yeni baroların Barolar Birliği seçimlerine katılabilmesi için yeni değişiklik, görüş ve baskıların yapılacağı da beklenmelidir.
10- Diyebilir misiniz: Şimdi buyurun, “Adalet mülkün yani, ülkenin temelidir’ diyebilir misiniz?
Av. A. Erdem AKYÜZ
GÜNÜN SÖZÜ
“MÜFREDATTAN Atatürk’ü çıkaran MEB, TC’mizin hayat damarını kesmektedir. Yeni nesillere Atamızı unutturmak istemek ne demektir? Vatan kuran Atamıza bu nefret suç değil midir?” Ömer Aras AYIK
BİLİNEN SİYASET TARZI MİADINI DOLDURDU
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeledeki teklifi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür etmiş, sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Koca ve Yavaş’tan önce aynı konuyu partilerinin ‘COVID-19 ve toplu taşıma’ konulu toplantısında gündeme getiren DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Erkmen ve Barış Çalışkan’ın şu açıklamasına dikkat çekmek isteriz:
“Siyasetin şahsi ve ailevi çıkarlar için değil millet için yapılması gerekiyor. İnsanlar yoksullukla, hastalıkla, işsizlikle mücadele ederken bireylerin umut bağladığı siyasi partiler çözümden uzak, günü ve oyu kurtarma üzerinden siyaset yapıyor. Biz gençler olarak rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu siyaset tarzı miadını doldurdu. Bunun yerine çözüm odaklı, ülkemize katkı sağlama üzerinden bir siyaset tarzı geldi. Bu değişime ayak uyduramayan partileri gençler sandıkta cezalandıracaktır.”
KEMALİZM ATATÜRK’ÜN NEYİ OLUR?
NE mutlu Türküm diyene” partiler üstü şiarını ve duruşunu savunan her özne Atatürkçüdür.
Ancak Kemalizm, bir (bütüncü) ideoloji bağlamında siyasal bir nesnel olgu olduğu için partileşmesi gerekmektedir. Yani Her Atatürkçü, Kemalist olmak zorunda olmadığı gibi aslında her Kemalist özü itibariyle zaten birer Atatürkçüdür.
Kemalizm ideolojisini ise içselleştirerek anlayanın Atatürk’e hayranlığı daha da artar. Tahir ÇALGÜNER
KOD ADI: 3600 EK GÖSTERGE
İKTİDAR, 2007 yılından günümüze kadar her seçim öncesinde -referandum da dahil- polislere 3600 ek gösterge vereceğini seçim bildirgesinde ilan ediyor, sözcüleri kürsülerde konuşuyor. Ne yazık ki, her seçim sonrası sözünü tutmuyor ya da unutuyor. Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığında 2013 Mayıs’ında polisin 2200 ek göstergesinin 3000’e çıkarıldığını hatırlatmak isteriz. Ayrıca İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na da 1995 yılında 3600 ek gösterge hakkı verildi.
Fakat hepsi ‘vaat’ olarak kaldı.
MESAJ PANOSU
Saçan’dan sert soru
İSTANBUL’da Organize Suçlar Müdürlüğü görevinde bulunan Adil Serdar Saçan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sosyal medyadan sert bir mesaj atarak “İBB Başkanı, göreve geldiğinden beri kaç yolsuzluk dosyasını Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderdiklerini açıklamalıdır. Açıklamazsa başka sorular soracağım” dedi.
BİLİYOR MUSUNUZ?
CUMHURİYET Kadınları Derneği’nin, mavi vatanımız üzerindeki egemenlik haklarımıza dikkat çekmek ve mavi vatanımızı savunmanın da kadın hareketinin parçası olduğunu vurgulamak üzere imza kampanyası başlattığını; siyaset, sanat, medya ve bilim çevrelerinden 75 kadının ilk imzacılar olduğu kampanyanın derneğin internet sitesinde imzaya açıldığını (//cumhuriyetkadinlari.org.tr)...
TÜRK Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan’ın, hükümetten, öğrencilerin EBA TV kullanımının ardından internet paketi aşımı problemi ve yüklü faturalara ilişkin tedbir alarak canlı ders sürelerinin ücretlendirilmemesini talep ettiğini...