CHP’li belediyelerde billboard skandalları

Sel ve su baskın felaketlerini daha sık yaşamaya başladık. Herkesin merak ettiği konu sanırım şu; bu felaketlerin, iklim değişikliği yani küresel ısınma ile bir ilgisi var mı, varsa nasıl? Uzmanlar hemfikir. “Evet var, hatta doğrudan ilişkili’ diyorlar. ‘Küresel ısınmayla artan buharlaşmaya ilaveten atmosferde aşırı yağış bırakan sistemlerin, fırtınaların daha yavaş hareket etmesi. Yani belli bir bölgeye aşırı yağış bırakılıyor” diye ekliyorlar.

- Daha da kötüsü bu felaketlerin gelecekte daha sık yaşanacağını işaret ediyor uzmanlar. Doğanın dengesini bozmamızın bir sonucu olarak atmosferin de dengesi bozulmuş. Ekvator civarındaki tropikal bölgeler ile Kuzey Kutbu arasındaki sıcaklık farkı gittikçe azalıyormuş. Kuzey Kutbu ısınıyor. “Bırakın buzulların erimesini, kutup ayılarının akıbetini, kutup bölgesinde 10-12 kilometre yükseklikte batıdan doğuya esen jet fırtına kuşağının da dengesi de bozuldu” diyor uzmanlar.

JET AKIMLARI

- Bilimsel terimlere boğulmadan anlatalım. 300 kilometreye varan hızlardaki jet akımları hem geniş bir şerit olmaktan çıkmış hem de yavaşlıyormuş. Halbuki bu akım örneğin Avrupa ve Türkiye’nin de bulunduğu kuşaktaki hava olaylarını dengede tutuyormuş bugüne kadar. Alman ZDF televizyon kanalı meteoroloji uzmanı Dr. Katja Horneffer, birkaç gün önce ana haberde animasyonlarla, meteoroloji haritalarıyla uzun uzun anlattı. Almanya’nın kuzeyinde Kiel’deki Geomar Enstitüsü’nden bir uzman da “İklim değişikliği böyle devam ederse, son haftalarda yaşadığımız aşırı yağışlarla birlikte benzer hava koşullarını çok daha sık yaşayacağız. Ama bu madalyonun sadece bir yüzü. Öte yandan, daha fazla kuraklık dönemlerini de hesaba katmamız gerekecek. Bunlar aynı madalyonun iki yüzüdür ve bu madalyonun adı küresel ısınmadır” diyordu.

Kasvetli bir durum ile karşı karşıyayız. Yaşadığımız dünyayı yok ettiğimiz yetmezmiş gibi beraberinde atmosferi de mahvediyoruz!

JAPON ATASÖZÜ

“SENİN değilse alma, doğru değilse yapma, gerçek değilse söyleme, bilmiyorsan sus!”

İYİ ZAMANLANMIŞ BİR GEZİYDİ

KIBRIS