CHP’de otorite boşluğu

Haberin Devamı

Eşi Gamze Akkuş İlgezdi’nin 4 dönem milletvekili olduğu kendisi ise 3 dönem belediye başkanı olan Battal İlgezdi aday gösterilmedi ve yerine Onursal Adıgüzel’in atanması nedeni ile CHP’den istifa etti ancak istifa ederken “Partide Alevi ve Kürt kıyımı yapılıyor” dedi.

Daha önceki bir yazımızda CHP’de ‘İki genel merkez var’ demiş ve çok eleştiri almıştık. Ne diyelim; süreç bizi haklı çıkardı. Şöyle ki Ekrem İmamoğlu İstanbul’da halen belediye başkanı olan kişileri makamına çağırıyor kendilerine hizmetleri için teşekkür ediyor, yeniden aday olamayacaklarını tebliğ ediyor. Bunlardan biri de İlgezdi oldu. İmamoğlu yüzüne “Memnuniyet anketlerinden kötü çıkıyorsunuz” demiş; aday olamayacağını söylemiş. İlgezdi itiraz etmiş “Doğru söylemiyorsunuz” demiş ve ciddi şekilde tartışmışlar. Bazı belediye başkanları soruyor; “CHP’nin İl Başkanı, Genel Başkanı yok mu?” diye. Bir tebligat yapılacaksa onlar yapmaz mı? İmamoğlu’nun böyle bir yetkisi yok. Anlaşılıyor ki CHP’de büyük bir otorite boşluğu var. Parti seçime bu tartışmalar içinde girerse parti seçmeninde “Kırılmalar olacak” deniyor.

Haberin Devamı

İLGEZDİ İMAMOĞLU’NA ÇIKIŞTI

- Battal İlgezdi, aday gösterilmediği için istifa etmediğini belirterek “Tam aksine, CHP’nin kurumsal kimlik ve hiyerarşisini korumak adına istifa etmiştir. Bu kararı alacak kurul, MYK ve PM’dir! Buradan soruyorum herkese; İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, şahsımla ilgili herhangi görev ve yetki ile böyle bir karar veriyor ve partimizin üst kurullarının karar alma yetkisini hangi hakla kullanıyor?” dedi.

- Maltepe’de bir bağımsız aday var; Engin Özkan. İddialı projelerinin kamuoyunca bilinmesi gerekir diye düşünüyoruz. Bu adayı izleyiniz.

‘MOR SANDIK’ TEPKİSİ

CHP, Balıkesir Edremit’te şaşkınlığa yol açan bir karar aldı. 12 adayın başvurduğu Edremit’te önseçime yalnızca iki kadın adayın katılmasına izin verildi. Diğer adayların demokratik ve yasal hakları gasp edildi. Peki neden böyle bir karar alındı? Olayın özü ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Veli Ağbaba bir kadın adayı adaylaştırmak istediler ama büyük tepki çekti. Akılları sıra ‘kurnazlık’ yaparak kendi adaylarının yolunu açıyor ama böyle daha çok tepkilere neden oluyor. Ne yazık ki Özgür Özel ve Veli Ağbaba ikilisinin iş bilmezliği CHP’ye zarar vermeye devam ediyor. Şaşkın atamalar yapıldığında her şey karışıyor ve CHP’ye yazık oluyor. İşte CHP’de birçok kişide bu nedenlerle 1994 endişesi yaşanmaya başladı.

Haberin Devamı

BTP’DE KADIN ADAYLAR

- BAĞIMSIZ Türkiye Partisi yerel seçim hazırlıklarına isimleri açıklamayla devam ediyor. 10 büyük kentte adaylarını belirlerken, BTP Muğla’ya gazeteci-yazar Öznur Atayeter’i, Van’a da gazeteci-yazar, diksiyon eğitmeni ve çevirmen Zeynep Selim Keleş’i aday gösterdi. İstanbul ve Ankara adaylarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.

MESAJ PANOSU

- DİSK-Ar’dan yeni araştırmada, “Türkiye’de zenginler ve yoksullar arasındaki makas açılıyor. Bireysel gelir dağılımında vahim bozulmalar ortaya çıkıyor” deniyor.

- DEVA İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Beşiktaş Akat Mahallesi’nde vatandaşların yaşadığı kentsel dönüşüm mağduriyeti ile ilgili olarak TBMM’ye soru önergesi verdi.

Haberin Devamı

6 ŞUBAT DEPREM ŞEHİTLERİ GÜNÜ İLAN EDİLSİN

- CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, 50 bin 783 insanımızın can verdiği, bin insanımızın da akıbetinin belli olmadığı ‘6 Şubat Günü’nün ‘Deprem Şehitlerini Anma ve Afet Riskleri Farkındalık Günü’ ilan edilmesi

için kanun teklifi verdi.

ŞEFFAFLIK SONUÇLARI

ULUSLARARASI Şeffaflık Örgütü (Transparency International-TI), 2023 yılını değerlendiren Yolsuzluk Algı Endeksi’ni bugün 09.00 itibarıyla yayınlayacak. Yolsuzluk Algı Endeksi, kamu sektöründeki yolsuzluğa dair başlıca küresel göstergedir ve 180 ülke ve bölgenin yıllık durumlarına dair karşılaştırma yapma imkânı sağlamaktadır. 13 dış veri kaynağından alınan veriler kullanılarak hesaplanan 2023 Yolsuzluk Algı Endeksi, ülkelerin yolsuzluğa zaman içinde nasıl tepki verdiğini değerlendirmekte, son on yıl ve fazlasında kaydedilen ilerleme ve başarısızlıkları yansıtmaktadır.

Haberin Devamı

YENİ BİR TERÖR KİTABI

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin ilk yüzyılını geride bırakırken, ülkemizde gerçekleşen siyasi cinayetleri, faili meçhul hadiseleri, terör yapılanmalarını ve eylemlerini anlatan bir kitap yayınlandı. Türk tarihinde terör meselesini ve hadiseleri ilk kez toplu halde ele alan bu eserin ismi ‘Türkiye’de Bitmeyen Terör -Vekalet Savaşları’. Kitap, KDY’den çıktı. İçinde Hatay Meselesi’nden, Orgeneral Eşref Bitlis’e, Uğur Mumcu’dan Necip Hablemitoğlu’na, Susurluk olayından Madımak Oteli’ne, 1980 darbesinden İran İslam Devrimi’ne kadar pek çok olay ele alınıyor.

Kitabın yazarları; araştırmacı-yazar Bülent Akkar ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Betül Azra, aktif siyasetin içinden gelen isimler. Kitap, Cumhuriyet tarihindeki gelişmelere hakim olmak isteyenler için öneriliyor.

Haberin Devamı

Akkar’ın önceki eserleri ‘Mel’unatül Mağlubname’ ve ‘Danıştay Saldırısı’; Azra’nın da ‘Kırkikindi Yağmurları’ ve ‘Binbir Gece Masalları’ adlarını taşıyor.