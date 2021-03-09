Bir Bodrum âşığına veda

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Tekirdağ’a gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. TBB Başkanı Kadir Albayrak, İmamoğlu’nun ziyaretinin kendilerine güç verdiğini belirterek Tekirdağ ile İstanbul’un birlikte neler yapabileceklerini görüştüklerini söyledi.

İmamoğlu, İstanbul’un sadece kendisini değil çevresini de etkileyen bir konumda olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Trakya’nın ve Marmara’nın iyi bir tasarrufu, iyi bir planlaması olması halinde Türkiye’nin soluk alacağını hepimiz biliyoruz. Trakya ile birlikte bölgemizde şu an resmi nüfusu ile 26-27 milyonluk bir bölgeden bahsediyoruz. Türkiye’nin neredeyse üçte biri. Ekonomik anlamda çok daha fazlası. Bu anlamda biz süreci yönetiyoruz. Buraya gelişimizdeki temel amaç da bu. Karşılıklı işbirliği içerisinde neler yapabiliriz noktasında değerlendirmelerimiz olacak. Başkanımızın koordinasyonu ve sizlerin katılımı ile süreci toparlarız diye düşünüyorum.”

İmamoğlu, Tekirdağ ziyaret programı çerçevesinde gün içerisinde TBB ile İBB’nin işbirliği anlamında yapılabilecek çalışmaların ele alınacağı değerlendirme ve koordinasyon toplantısına da katıldı.

Görüşmede İstanbul’a sınırı olan Çorlu, Ereğli ve Çerkezköy belediye başkanları da bulundu.

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