Aktif yaşam şart

Ankara’da yayınlanan Popüler Bilim Dergisi, Işık Yayıncılık tarafından 26 yıldır yayınlanıyor. Geçen yıl çıkan 266’ncı sayısında bir yazı dikkatimizi çekti. “65 yaş üstü sağlıklı kişiler gençlerden daha verimli çalışabilir” yazıyordu.
Araştırmalar insanların artık geçmiş nesillerden daha uzun yaşayacağına işaret ederken, bu ekstra yıllar pek çok soruyu da beraberinde getiriyor. Nasıl sağlıklı kalabiliriz? Yaşlılığımızı nerede geçirmeliyiz? Bize kim bakacak?
‘Yaşlanmanın Geleceği’ isimli raporda, daha uzun ve daha kaliteli yaşamamız için bilim ve teknolojinin neler sunduğuna değiniliyor, bu soruların cevapları aranıyor ve önemli bilgiler veriliyor. Bazı soruların sunuş başlıkları şöyle:
‘Yaşlanma hızında genler mi, yoksa yaşam tarzı mı daha etkili’, ‘Yaşlanmayı hızlandıran etkenler’, ‘Uzun yaşamın formülü de kişiye özel’, ‘Bağımsız yaşlanmak mümkün mü?’...
Sağlıklı bir yaşlılık için aktif yaşamı şart olarak görüyor doktorlar... Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Daniel Belsky, “Hücrelerinizin yaşlanma belirtileri gösterip göstermediğini medikal bir tahlille anlayabilirsiniz” diyor.
İKİNCİ ERGENLİK
1935’te ABD’de emeklilik yaşı 65 olarak belirlenmişti. O zamandan bu yana, ortalama ömür beklentisi dünya genelinde onlarca yıl uzamış olmasına rağmen bizler emeklilik ve sonraki yaşamdan bahsederken 80 yıl önceki veriler gündeme getiriliyor.
Burada bir soru gündeme geliyor: Onlarca yıl uzayacak olan aktif yaşamınızda ne yapacaksınız? Şimdi ortaya konulan görüş şu: Uzun yaşam araştırmacısı Dr. Alex Kalache’ye göre bazı kişiler yepyeni hobilerin ve kişisel ilgi alanlarının peşine düşecek ve ve 50 ile 75 yaşları arasında ‘ikinci ergenliğini’ yaşayacak.
GÜNÜN SÖZÜ
“ERMENİ soykırımı iddiası emperyalist bir kurgudur.”
(‘Ermeni Sorununu Anlamak: Malta Yargılaması 1919-21’ kitabının yazarı, eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan)
ZİMEN DEFTERİNİN ESASI ŞUDUR
İLHAMİ Nalbantoğlu, yerel ‘Ahlat’ gazetesinde ‘zimen’in ne olduğunu yazıyor: “Dedelerimiz ramazanda kılık kıyafetlerini değiştirerek bakkal ve manava sorarlarmış ‘Zimen defteriniz var mı?’ diye... ‘Zimen defteri’, o esnaftan veresiye mal alan mahalle sakinlerine ait hesap defteri demek. Borcu olanın adı ile ne kadar borcu olduğunun yazılı olduğu defter. Esnaf bu defteri çıkarınca gelen kişi şöyle dermiş: ‘Lütfen baştan, sondan ve ortadan bu kadar sayfanın toplamını çıkarınız.’ Esnaf, belirtilen kadar sayfanın toplamını yapıp çıkan miktarı gelen kişiye söyler, gelen kişi de kesesini çıkarıp belirtilen miktarı ödeyip gidermiş. Esnaf, gelen kişiye ‘Allah yardımınızı kabul etsin’ diye dua edermiş. Borcu ödenen borcunu kimin ödediğini, borcu ödeyen ise kimin borcunu ödediğini bilmezmiş; karşılıksız, riyasız, gösterişsiz, verdiğini unutarak...
Günümüzdeki sahtecilere, din istismarcılarına, göstere göstere güya iyilik yapan cennet ve cehennem simsarlarına, tüm hırsız, ahlaksızların kulağına küpe olsun!
MESAJ PANOSU
“HANGİ fıkıh kitabında, hangi muteber İslami kaynakta zekât ve diğer yardımların ‘ulusal düzeyde başlatılan kampanyalarda verilmesi’ kavramı var?”
Taha AKYOL
“HER şeyin özünde ve kökeninde sadece iki düşmanımız var: Cehalet ve taassup.”
Dr. Ufuk AKYOL
BİLİYOR MUSUNUZ?
OSMANLI TORUNUNDAN ‘VİRÜS İLACI’!
SULTAN 2. Abdülhamid’in 4. kuşak torunu olan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun (kendisini şehzade olarak tanıtıyor), koronavirüsün tedavisi için ‘Osmanlı tıbbı’ndan faydalanarak ilaç çalışması yürüttüklerini belirterek “ilacın sadece virüse değil birçok hastalığa deva olacağı” iddiasında bulunduğunu...
ANTALYA Emniyeti’nde istihdam edilmek üzere alınan çarşı-mahalle bekçilerinin gerekli mesleki kursları almadan, tabanca kullanım eğitiminden geçmeden, kimlik kartları verilmeden resmi üniformayla koronavirüs tedbirleri amacıyla sebze pazarlarında ve 65 yaş üstü emekli maaşları ve kolonya-maske dağıtımında görevlendirildiklerini...
OKUYUNUZ
TRAKYA ORMAN YANGINLARI İMAR İÇİN Mİ ÇIKARILDI
TRAKYA’daki orman yangınlarında 800 dönüm arazinin yanması üzerine soru önergesi veren Tekirdağ milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygün, bakana “Toplam 800 dönüm ormanlık alanın imara çıkarıldığı iddiaları için ne diyorsunuz” diye sordu.
CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, yaşanan pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle çalışan kesimin çok ciddi anlamda ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade ederek, bu konuda yeni önergeleriyle hükümetin dikkatini çekmeye devam etti ve “İzlenen ekonomik politikalar, özellikle genç işsizliğin kronikleşmesine neden olmuştur” dedi.
TÜRKÇÜLÜK Bayramı’nda unutulmayanlar: Nihal Atsız, Reha Oğuz Türkkan, Mehmet Külahlıoğlu, Orhan Şaik Gökyay, Zeki Velidi Togan ve Alparslan Türkeş. Bu aydın insanların hâkim önüne çıkarılmadan aylarca hücrelerde tutulduğunu biliyor musunuz? Evet, ne derler: Türklüğü tasfiye hülyaları beyhudedir.
Aktif yaşam şart
Ankara’da yayınlanan Popüler Bilim Dergisi, Işık Yayıncılık tarafından 26 yıldır yayınlanıyor. Geçen yıl çıkan 266’ncı sayısında bir yazı dikkatimizi çekti. “65 yaş üstü sağlıklı kişiler gençlerden daha verimli çalışabilir” yazıyordu.
Araştırmalar insanların artık geçmiş nesillerden daha uzun yaşayacağına işaret ederken, bu ekstra yıllar pek çok soruyu da beraberinde getiriyor. Nasıl sağlıklı kalabiliriz? Yaşlılığımızı nerede geçirmeliyiz? Bize kim bakacak?
‘Yaşlanmanın Geleceği’ isimli raporda, daha uzun ve daha kaliteli yaşamamız için bilim ve teknolojinin neler sunduğuna değiniliyor, bu soruların cevapları aranıyor ve önemli bilgiler veriliyor. Bazı soruların sunuş başlıkları şöyle:
‘Yaşlanma hızında genler mi, yoksa yaşam tarzı mı daha etkili’, ‘Yaşlanmayı hızlandıran etkenler’, ‘Uzun yaşamın formülü de kişiye özel’, ‘Bağımsız yaşlanmak mümkün mü?’...
Sağlıklı bir yaşlılık için aktif yaşamı şart olarak görüyor doktorlar... Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Daniel Belsky, “Hücrelerinizin yaşlanma belirtileri gösterip göstermediğini medikal bir tahlille anlayabilirsiniz” diyor.
İKİNCİ ERGENLİK
1935’te ABD’de emeklilik yaşı 65 olarak belirlenmişti. O zamandan bu yana, ortalama ömür beklentisi dünya genelinde onlarca yıl uzamış olmasına rağmen bizler emeklilik ve sonraki yaşamdan bahsederken 80 yıl önceki veriler gündeme getiriliyor.
Burada bir soru gündeme geliyor: Onlarca yıl uzayacak olan aktif yaşamınızda ne yapacaksınız? Şimdi ortaya konulan görüş şu: Uzun yaşam araştırmacısı Dr. Alex Kalache’ye göre bazı kişiler yepyeni hobilerin ve kişisel ilgi alanlarının peşine düşecek ve ve 50 ile 75 yaşları arasında ‘ikinci ergenliğini’ yaşayacak.
GÜNÜN SÖZÜ
“ERMENİ soykırımı iddiası emperyalist bir kurgudur.”
(‘Ermeni Sorununu Anlamak: Malta Yargılaması 1919-21’ kitabının yazarı, eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan)
ZİMEN DEFTERİNİN ESASI ŞUDUR
İLHAMİ Nalbantoğlu, yerel ‘Ahlat’ gazetesinde ‘zimen’in ne olduğunu yazıyor: “Dedelerimiz ramazanda kılık kıyafetlerini değiştirerek bakkal ve manava sorarlarmış ‘Zimen defteriniz var mı?’ diye... ‘Zimen defteri’, o esnaftan veresiye mal alan mahalle sakinlerine ait hesap defteri demek. Borcu olanın adı ile ne kadar borcu olduğunun yazılı olduğu defter. Esnaf bu defteri çıkarınca gelen kişi şöyle dermiş: ‘Lütfen baştan, sondan ve ortadan bu kadar sayfanın toplamını çıkarınız.’ Esnaf, belirtilen kadar sayfanın toplamını yapıp çıkan miktarı gelen kişiye söyler, gelen kişi de kesesini çıkarıp belirtilen miktarı ödeyip gidermiş. Esnaf, gelen kişiye ‘Allah yardımınızı kabul etsin’ diye dua edermiş. Borcu ödenen borcunu kimin ödediğini, borcu ödeyen ise kimin borcunu ödediğini bilmezmiş; karşılıksız, riyasız, gösterişsiz, verdiğini unutarak...
Günümüzdeki sahtecilere, din istismarcılarına, göstere göstere güya iyilik yapan cennet ve cehennem simsarlarına, tüm hırsız, ahlaksızların kulağına küpe olsun!
MESAJ PANOSU
“HANGİ fıkıh kitabında, hangi muteber İslami kaynakta zekât ve diğer yardımların ‘ulusal düzeyde başlatılan kampanyalarda verilmesi’ kavramı var?”
Taha AKYOL
“HER şeyin özünde ve kökeninde sadece iki düşmanımız var: Cehalet ve taassup.”
Dr. Ufuk AKYOL
BİLİYOR MUSUNUZ?
OSMANLI TORUNUNDAN ‘VİRÜS İLACI’!
SULTAN 2. Abdülhamid’in 4. kuşak torunu olan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun (kendisini şehzade olarak tanıtıyor), koronavirüsün tedavisi için ‘Osmanlı tıbbı’ndan faydalanarak ilaç çalışması yürüttüklerini belirterek “ilacın sadece virüse değil birçok hastalığa deva olacağı” iddiasında bulunduğunu...
ANTALYA Emniyeti’nde istihdam edilmek üzere alınan çarşı-mahalle bekçilerinin gerekli mesleki kursları almadan, tabanca kullanım eğitiminden geçmeden, kimlik kartları verilmeden resmi üniformayla koronavirüs tedbirleri amacıyla sebze pazarlarında ve 65 yaş üstü emekli maaşları ve kolonya-maske dağıtımında görevlendirildiklerini...
OKUYUNUZ
TRAKYA ORMAN YANGINLARI İMAR İÇİN Mİ ÇIKARILDI
TRAKYA’daki orman yangınlarında 800 dönüm arazinin yanması üzerine soru önergesi veren Tekirdağ milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygün, bakana “Toplam 800 dönüm ormanlık alanın imara çıkarıldığı iddiaları için ne diyorsunuz” diye sordu.
CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, yaşanan pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle çalışan kesimin çok ciddi anlamda ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade ederek, bu konuda yeni önergeleriyle hükümetin dikkatini çekmeye devam etti ve “İzlenen ekonomik politikalar, özellikle genç işsizliğin kronikleşmesine neden olmuştur” dedi.
TÜRKÇÜLÜK Bayramı’nda unutulmayanlar: Nihal Atsız, Reha Oğuz Türkkan, Mehmet Külahlıoğlu, Orhan Şaik Gökyay, Zeki Velidi Togan ve Alparslan Türkeş. Bu aydın insanların hâkim önüne çıkarılmadan aylarca hücrelerde tutulduğunu biliyor musunuz? Evet, ne derler: Türklüğü tasfiye hülyaları beyhudedir.