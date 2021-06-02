MarmaraHayataDönsün

Marmara Denizi’nin hali için ağlaşıyoruz. Artık mavi bayraklı sahillere inanmıyoruz. Balıklar denizin altında oksijensizlikten ölüyor. Sahillerde oturanlar daha şimdiden yazlıklarına gitmek için endişe duyuyorlar.

Marmara bölgesinde yaşayan 20 milyon kişinin dışkısı, bulaşık ve deterjan suyu, bitkisel atık yağlar her gün Marmara Denizi’ne deşarj ediliyor. Son olarak da 50 yıldır Kocaeli Dilovası’nda hurda metal ithal edip geri kazanım sağlayan firmaların ve Trakya’da tekstil fabrikalarının kimyasal atıkları hem İzmit körfezini hem de Marmara’yı bitirdi. Hükümetin Ergene’yi kurtarmak amacıyla yaptığı deşarj sistemi ile son bir yıldır Trakya’nın tüm atıklarının denizaltına verilmesi tam bir felaket sayılıyor. Deniz salyasının bu sistemin devreye girmesinden sonra ortaya çıkması tam panik yarattı.

Deniz uzmanları durumu “Ergene projesiyle denizin daha hızlı olarak kirlenmesi” şeklinde açıklıyorlar.

“Artık denize derin deşarj yöntemi kaldırılırken bizim buna milyon dolarlar akıtmamız hiç akıl işi değil. Ergene böyle kurtarılmaz” diyorlar.

DİP BALIKLARA DİKKAT

Tarım ve Orman Bakanlığı, Marmara’da ve Karadeniz’de çıkan dip balıklarında acil olarak risk analizi yapmalı ve sonuçları kamuoyuna açıklamalıdır. Duyarlı bir vatandaşın Hacettepe Üniversitesi’nde Marmara Denizi için yaptırdığı araştırmada şu veriler ürkütücü sayılmıştı: “Marmara’da krom, bakır, kurşun, katmiyum, çinko, civa, arsenik ve diğeri ağır metallerin balıklarda ve midyelerde ‘aşırı’ miktarda bulunduğu raporda yer almıştı (rapor elimizdedir). Ne yazık ki, trol balıkçıları zarar görmesin diye Marmara ve Karadeniz’den çıkan balıkları yiyoruz ve kanserle tanışıyoruz. Artık yüzey balıkları da tehlikeli sayılıyor.”

Hocalar ne kadar ciddi bir uyarı yapıyor: “Marmara öldü, salya ile cesetler çürüyor artık.”

GÜNÜN SÖZÜ“HEP ‘Bir savcı çıkıp dava açmayacak mı?’ diye soruluyordu. Ya çıkarsa diye korktular. Hemen bir yasa teklifi hazırlayıp Meclis’e sundular. Önerilen değişiklikle, Cumhuriyetimizin ‘Cumhuriyet Savcılığı’na son veriyorlar. Bilginiz olsun.Av. Turgut KAZAN

TRAKTÖR HACZİNDE REKOR