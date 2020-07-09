Her şeyi ve herkesi bir kenara bırakmak lazım.
Takım havaya girmiş.
Oyuncuların performansı artmış.
Teknik heyet takım üzerinde hakimiyet kurmuş.
Taraftar ve camia da hazır takımın arkasında saf tutmaya başlamışken, başka konulara yönelip dikkat dağıtmanın bir anlamı yok.
Bursa, küçük bir yer ve herkes kimin ne yaptığını, hangi adımları attığını gayet iyi biliyor.
Ama bu süreçte durmak ve susmak gerekli.
Çünkü ortak payda Bursaspor’un menfaati sözkonusu...
Çünkü tren kaçar ve Bursaspor Süper Lig’e çıkamazsa bu yükün altından kimse kalkamaz.
O zaman birilerini suçlamanın, topu başkasına atıp durumdan sıyrılmanın bir anlamı da kalmaz.
3 maçta 9 puan alındı.
Kalan 2 maçta alınacak 6 puan da yetmeyebilir.
O nedenle son düdük çalınana, hedefe ulaşana kadar susmak en iyisi...
Sonrasına artık Allah kerim...
Eteklerdeki taşlar mı dökülür, yapılan hatalar mı gündeme gelinir, yoksa yaşanan bayram havasının hatrına herşey unutulur mu bilinmez artık.
Dedim ya Bursa küçük bir yer.
Herkes birbirini bilir.
Bugün küsersin, yarın ortak noktada buluşur kol kola girersin.
Bunun örneklerini daha önce de gördük.
O nedenle şu anda susmak en iyisi...
YOK MU ARTIRAN
BTSO Başkanı İbrahim Burkay’ın geçen cuma gecesi başlattığı prim kampanyası 2’şer 3’er katlanarak devam ediyor.
Son olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da 2 milyon liralık prim sözü verdi.
Bu daha başlangıç, miktarın daha da artacağını düşünüyorum.
Gerçi, miktar değil destek önemli.
Hem yönetim hem teknik heyet hem de futbolcular bu desteği karşılıksız bırakmamalı.
SERCAN YILDIRIM
Sercan Yıldırım, belik de futbol oynarken böyle gündeme gelmedi.
Her gün bir haberi yapılıyor.
Sosyal medya yıkılıyor adeta.
Survivor 2020’nin son elenen isim olmuş, ben de sosyal medyadaki tartışmalardan öğrendim. Oysa o kadar yetenekliydi ki! Gelmiş geçmiş topla en hızlı ilerleyen futbolcularından biriydi Sercan.
Son vuruşlarını geliştirmiş, özel hayatını biraz olsun düzene sokmuş olsaydı bugün Avrupa’nın önemli kulüplerinden birinde olabilirdi.
Henüz 30 yaşına bile varmadan futbolu bıraktı.
Hem kendisi adına hem de Türk futbolu adına üzücü bir durum.
Umarım bundan sonraki yaşamı ve tercihleri ona mutluluk getirir.
Susmak en iyisi!
Her şeyi ve herkesi bir kenara bırakmak lazım.
Takım havaya girmiş.
Oyuncuların performansı artmış.
Teknik heyet takım üzerinde hakimiyet kurmuş.
Taraftar ve camia da hazır takımın arkasında saf tutmaya başlamışken, başka konulara yönelip dikkat dağıtmanın bir anlamı yok.
Bursa, küçük bir yer ve herkes kimin ne yaptığını, hangi adımları attığını gayet iyi biliyor.
Ama bu süreçte durmak ve susmak gerekli.
Çünkü ortak payda Bursaspor’un menfaati sözkonusu...
Çünkü tren kaçar ve Bursaspor Süper Lig’e çıkamazsa bu yükün altından kimse kalkamaz.
O zaman birilerini suçlamanın, topu başkasına atıp durumdan sıyrılmanın bir anlamı da kalmaz.
3 maçta 9 puan alındı.
Kalan 2 maçta alınacak 6 puan da yetmeyebilir.
O nedenle son düdük çalınana, hedefe ulaşana kadar susmak en iyisi...
Sonrasına artık Allah kerim...
Eteklerdeki taşlar mı dökülür, yapılan hatalar mı gündeme gelinir, yoksa yaşanan bayram havasının hatrına herşey unutulur mu bilinmez artık.
Dedim ya Bursa küçük bir yer.
Herkes birbirini bilir.
Bugün küsersin, yarın ortak noktada buluşur kol kola girersin.
Bunun örneklerini daha önce de gördük.
O nedenle şu anda susmak en iyisi...
YOK MU ARTIRAN
BTSO Başkanı İbrahim Burkay’ın geçen cuma gecesi başlattığı prim kampanyası 2’şer 3’er katlanarak devam ediyor.
Son olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da 2 milyon liralık prim sözü verdi.
Bu daha başlangıç, miktarın daha da artacağını düşünüyorum.
Gerçi, miktar değil destek önemli.
Hem yönetim hem teknik heyet hem de futbolcular bu desteği karşılıksız bırakmamalı.
SERCAN YILDIRIM
Sercan Yıldırım, belik de futbol oynarken böyle gündeme gelmedi.
Her gün bir haberi yapılıyor.
Sosyal medya yıkılıyor adeta.
Survivor 2020’nin son elenen isim olmuş, ben de sosyal medyadaki tartışmalardan öğrendim. Oysa o kadar yetenekliydi ki! Gelmiş geçmiş topla en hızlı ilerleyen futbolcularından biriydi Sercan.
Son vuruşlarını geliştirmiş, özel hayatını biraz olsun düzene sokmuş olsaydı bugün Avrupa’nın önemli kulüplerinden birinde olabilirdi.
Henüz 30 yaşına bile varmadan futbolu bıraktı.
Hem kendisi adına hem de Türk futbolu adına üzücü bir durum.
Umarım bundan sonraki yaşamı ve tercihleri ona mutluluk getirir.