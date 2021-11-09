Sadece mücadele kazanmak için yeterli değil

Ligdeki 6 maçta 3 farklı teknik direktörle çıkan Bursaspor, 4’ncü teknik direktör Özcan Bizati ile anlaşmaya vararak hem camiaya hem de medyaya adam akıllı bir feyk attı.

Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından pek çok teknik direktörün ismi gündeme geldi sosyal medyada.

Listenin başında Tamer Tuna yer alıyordu.

Hatta Bursaspor Kulübü Başkanı Hayrettin Gülgüler, Tamer Tuna ile öğle yemeğinde buluştu. Ancak, genç teknik direktörün maddi talepleri çok bulununca diğer isimler dolaşmaya başladı sosyal medyada.

Yalçın Koşukavak ve İsmail Ertekin ile görüşme yapıldığı bilgisi dolaşmaya başladı kulis bilgisi olarak.

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Herkes kulübün sosyal medya hesabından Yalçın Koşukavak veya İsmail Ertekin’in açıklanacağını bekliyordu ama olmadı.

Bugüne kadar Bursaspor ile ismi hiç yan yana anılmayan Özcan Bizati’nin isminin açıklanması camiada kısa bir şok etkisi yarattı.

