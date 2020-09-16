Bursaspor gençlerden kurulu kadrosuyla lige skor açısından bakıldığında kötü başladı.
Evet skor açısından öyle de...
İlk 45 dakikadaki futbol tek kelimeyle muazzamdı.
Tecrübe eksikliği olmasa skor farklı olurdu.
E tecrübe nasıl elde edilecek.
Elbette maç oynayarak.
Önce ezilecekler ve yenilecekler.
Sonra eze eze yenmeyi öğrenecekler.
Bence bu gençlere güvenin.
Zaten başka da çare yok gibi.
Tahta açılır mı?
Biraz tereddütlerim var.
Ama bu gençler bir kaç hafta sonra daha iyi şeyler yapabilirler.
Bu potansiyel ve kumaş var onlarda.
Mustafa Er ve ekibinin işi çok zor elbette.
Hem antrenman yaptıracaklar bu gençlere hem de moral motivasyonlarını üst düzeyde tutacaklar.
Olsun o kadar.
Mustafa Er ve ekibi bunu başarabilir mi?
Kesinlikle başarabilir...
Taraftar da bunun farkında.
Sosyal medyadan küçük çaplı eleştiriler dışında genel anlamda gençlere ciddi destek var.
O nedenle gençlere güvenin.
Belki bir üst lige çıkamayız ama en azından 1/2 yıla kalmaz ciddi bir iskelet kadromuz olur.
TEŞEKKÜRLER YAVUZ AMAN
Bir önceki dönem yöneticilerinden Yavuz Aman aradı.
Biraz havadan sudan konuştuk.
Sonuçta eksi arkadaşım.
Daha sonra helallik istedi ve bu çok hoşuma gitti.
“Destek ve hatta eleştirileriniz için dahi teşekkür ederim” dedi.
Eski meslektaşım Yavuz kendine yakışanı yaptı.
Benden yana helal olsun.
Bu görüşmede pek çok konuya da değindik elbette.
Ama yeni sezon formalarında onun da katkısının olduğunu öğrenmiştim ve konuşmamızda bu konuyu da açtım.
Mutevazı bir şekilde “İşimizi yapmaya çalıştık” dedi.
Teşekkürler Yavuz.
Yolun açık olsun.
Umarım ileride de seni yönetim kadrolarında görürüz.
Gençlere güvenin
Bursaspor gençlerden kurulu kadrosuyla lige skor açısından bakıldığında kötü başladı.
Evet skor açısından öyle de...
İlk 45 dakikadaki futbol tek kelimeyle muazzamdı.
Tecrübe eksikliği olmasa skor farklı olurdu.
E tecrübe nasıl elde edilecek.
Elbette maç oynayarak.
Önce ezilecekler ve yenilecekler.
Sonra eze eze yenmeyi öğrenecekler.
Bence bu gençlere güvenin.
Zaten başka da çare yok gibi.
Tahta açılır mı?
Biraz tereddütlerim var.
Ama bu gençler bir kaç hafta sonra daha iyi şeyler yapabilirler.
Bu potansiyel ve kumaş var onlarda.
Mustafa Er ve ekibinin işi çok zor elbette.
Hem antrenman yaptıracaklar bu gençlere hem de moral motivasyonlarını üst düzeyde tutacaklar.
Olsun o kadar.
Mustafa Er ve ekibi bunu başarabilir mi?
Kesinlikle başarabilir...
Taraftar da bunun farkında.
Sosyal medyadan küçük çaplı eleştiriler dışında genel anlamda gençlere ciddi destek var.
O nedenle gençlere güvenin.
Belki bir üst lige çıkamayız ama en azından 1/2 yıla kalmaz ciddi bir iskelet kadromuz olur.
TEŞEKKÜRLER YAVUZ AMAN
Bir önceki dönem yöneticilerinden Yavuz Aman aradı.
Biraz havadan sudan konuştuk.
Sonuçta eksi arkadaşım.
Daha sonra helallik istedi ve bu çok hoşuma gitti.
“Destek ve hatta eleştirileriniz için dahi teşekkür ederim” dedi.
Eski meslektaşım Yavuz kendine yakışanı yaptı.
Benden yana helal olsun.
Bu görüşmede pek çok konuya da değindik elbette.
Ama yeni sezon formalarında onun da katkısının olduğunu öğrenmiştim ve konuşmamızda bu konuyu da açtım.
Mutevazı bir şekilde “İşimizi yapmaya çalıştık” dedi.
Teşekkürler Yavuz.
Yolun açık olsun.
Umarım ileride de seni yönetim kadrolarında görürüz.