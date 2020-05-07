Futbolda COVID-19 kuralları

Kademeli olarak normalleşmeye dönülecek evet ancak bazı şartlar var.
Mesela;
AVM’lerde tek yön uygulaması olacak.
Berber de açılacak ama hijyen kuralları üst düzeyde tutulacak.
Koltuklar arasında boşluk bulunacak.
65 yaş üstü ile 20 yaş altı belli günlerde birkaç saatliğinde sokağa çıkabilecek.
Tüm bunları yaparken maske kullanımı şart olacak.
Daha pek çok önlem...
Sosyal mesafeye uymaya da devam ayrıca.
“İstatistiklerde olumlu yönde iyileşme var ama tedbiri elde bırakmamak lazım.”
Bunu da ben değil Sağlık Bakanı Fahrettin Koca diyor.
Yani sosyal ve ekonomik alanda çarkların dönmesi için tedbirlerde taviz verilmemesi şartıyla normalleşmeye gidilecek.
Gidilecek ama yavaş yavaş...
Ancak son dönemde liglerin tamamlanmasından, maçların seyircisiz de olsa oynanmasından bahsediliyor.
Nasıl olacak?
*
Sanırım futbolda yeni COVID-19 kuralları konulacak.
Seramonide futbolcular arasında 1,5 metre ara olacak.
Karşılaşma öncesi futbolcular birbirine çiçek değil maske hediye edecek.
Yan hakemler futbolcularda tekmelik, künye, küpe, maske ve siperlik kontrolü de yapacak.
Maske ve siperliği olmayan futbolcu uyarılacak, eğer temin etmezse ihraç edilecek.
Başlama vuruşu öncesi tokalaşma yerine ayak vurma olacak. (Sert temas olmamasını yan hakemler takip edecek)
Serbest atışlarda 9 metre 15 santim, ikili mücadelelerde ise 1,5 metrelik mesafeye uyulacak.
Sosyal mesafe kuralını 1 kez ihlal eden uyarılacak, tekrarlayan sarı kartla cezalandırılacak.
İhlalde ısrarda bulunan kırmızı kartla oyun dışı kalacak.
Muhtemel gol sonrası sarılma ve benzeri sevinç gösterileri yapanlar da “sosyal mesafeyi kasıtlı ihlal ve temas” gerekçesiyle direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakılacak.
Maç sonrası forma değişimi olmayacak, onun yerine siperlikler değiştirilecek.
Koronavirüsün en çok parayla bulaştığı söyleniyor.
Salgının yayılmaması için futbolculara ödeme yapılmayacak.
Futbolcular, ödemenin tedbirler kapsamında yapılmadığı konusunda ikna edilecek.
*
Komik ancak bu sezon ligin bitirilmesi için yukarıdaki maddelerin uygulanması lazım.
Aksi halde bu lig sağlıklı bir şekilde bitirilemez.
Tescil edin ligleri bu haliyle.
Pek çok kulüp mali sıkıntı yaşıyor.
Üst sıralarda olanlar bile kalan maçları oynamak istemeyecek takımlar olacaktır.
Yani işin özü; kalan maçlarda alınacak sonuçlar çok güvenilir olmayacak...
Bir kaç takımın sözüne bakmayın.
Toplumun genel sağlığını düşünün.
Lider kimse onu şampiyon ilan edin, alt sıralardakileri de küme düşürün.
Ya da küme düşmeyi bu yıllık iptal edin.
En adil karar bu olacaktır.
“Ligi yok saymak” ise büyük haksızlık olur.
Onca emeği 3-5 maç için heba edin.
Bir kez de cesur hareket edin, masaya yumruğu vurun ve ligi mevcut haliyle tescil edin...
*
Köşenin hazırlandığı saatlerde TFF Başkanı Nihat Özdemir, düzenlediği basın toplantısıyla liglerin haziran ortasında başlayacağını açıkladı.
Umarım bu hatalı karardan dönülür.
TFF isterse, mevcut lideri değil istediği takımı şampiyon yapsın, kimsenin umurunda bile değil.
Yeter ki salgından bir kişi dahi olumsuz etkilenmesin.
Futbolda COVID-19 kuralları
Kademeli olarak normalleşmeye dönülecek evet ancak bazı şartlar var.
Mesela;
AVM’lerde tek yön uygulaması olacak.
Berber de açılacak ama hijyen kuralları üst düzeyde tutulacak.
Koltuklar arasında boşluk bulunacak.
65 yaş üstü ile 20 yaş altı belli günlerde birkaç saatliğinde sokağa çıkabilecek.
Tüm bunları yaparken maske kullanımı şart olacak.
Daha pek çok önlem...
Sosyal mesafeye uymaya da devam ayrıca.
“İstatistiklerde olumlu yönde iyileşme var ama tedbiri elde bırakmamak lazım.”
Bunu da ben değil Sağlık Bakanı Fahrettin Koca diyor.
Yani sosyal ve ekonomik alanda çarkların dönmesi için tedbirlerde taviz verilmemesi şartıyla normalleşmeye gidilecek.
Gidilecek ama yavaş yavaş...
Ancak son dönemde liglerin tamamlanmasından, maçların seyircisiz de olsa oynanmasından bahsediliyor.
Nasıl olacak?
*
Sanırım futbolda yeni COVID-19 kuralları konulacak.
Seramonide futbolcular arasında 1,5 metre ara olacak.
Karşılaşma öncesi futbolcular birbirine çiçek değil maske hediye edecek.
Yan hakemler futbolcularda tekmelik, künye, küpe, maske ve siperlik kontrolü de yapacak.
Maske ve siperliği olmayan futbolcu uyarılacak, eğer temin etmezse ihraç edilecek.
Başlama vuruşu öncesi tokalaşma yerine ayak vurma olacak. (Sert temas olmamasını yan hakemler takip edecek)
Serbest atışlarda 9 metre 15 santim, ikili mücadelelerde ise 1,5 metrelik mesafeye uyulacak.
Sosyal mesafe kuralını 1 kez ihlal eden uyarılacak, tekrarlayan sarı kartla cezalandırılacak.
İhlalde ısrarda bulunan kırmızı kartla oyun dışı kalacak.
Muhtemel gol sonrası sarılma ve benzeri sevinç gösterileri yapanlar da “sosyal mesafeyi kasıtlı ihlal ve temas” gerekçesiyle direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakılacak.
Maç sonrası forma değişimi olmayacak, onun yerine siperlikler değiştirilecek.
Koronavirüsün en çok parayla bulaştığı söyleniyor.
Salgının yayılmaması için futbolculara ödeme yapılmayacak.
Futbolcular, ödemenin tedbirler kapsamında yapılmadığı konusunda ikna edilecek.
*
Komik ancak bu sezon ligin bitirilmesi için yukarıdaki maddelerin uygulanması lazım.
Aksi halde bu lig sağlıklı bir şekilde bitirilemez.
Tescil edin ligleri bu haliyle.
Pek çok kulüp mali sıkıntı yaşıyor.
Üst sıralarda olanlar bile kalan maçları oynamak istemeyecek takımlar olacaktır.
Yani işin özü; kalan maçlarda alınacak sonuçlar çok güvenilir olmayacak...
Bir kaç takımın sözüne bakmayın.
Toplumun genel sağlığını düşünün.
Lider kimse onu şampiyon ilan edin, alt sıralardakileri de küme düşürün.
Ya da küme düşmeyi bu yıllık iptal edin.
En adil karar bu olacaktır.
“Ligi yok saymak” ise büyük haksızlık olur.
Onca emeği 3-5 maç için heba edin.
Bir kez de cesur hareket edin, masaya yumruğu vurun ve ligi mevcut haliyle tescil edin...
*
Köşenin hazırlandığı saatlerde TFF Başkanı Nihat Özdemir, düzenlediği basın toplantısıyla liglerin haziran ortasında başlayacağını açıkladı.
Umarım bu hatalı karardan dönülür.
TFF isterse, mevcut lideri değil istediği takımı şampiyon yapsın, kimsenin umurunda bile değil.
Yeter ki salgından bir kişi dahi olumsuz etkilenmesin.