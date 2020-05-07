Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Vedat YÜCEBAŞ>Futbolda COVID-19 kuralları
"Vedat Yücebaş" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Vedat Yücebaş" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Vedat Yücebaş

Vedat Yücebaş

Futbolda COVID-19 kuralları

7 Mayıs 2020

Kademeli olarak normalleşmeye dönülecek evet ancak bazı şartlar var.

Mesela;
AVM’lerde tek yön uygulaması olacak.
Berber de açılacak ama hijyen kuralları üst düzeyde tutulacak.
Koltuklar arasında boşluk bulunacak.
65 yaş üstü ile 20 yaş altı belli günlerde birkaç saatliğinde sokağa çıkabilecek.
Tüm bunları yaparken maske kullanımı şart olacak.
Daha pek çok önlem...
Sosyal mesafeye uymaya da devam ayrıca.
“İstatistiklerde olumlu yönde iyileşme var ama tedbiri elde bırakmamak lazım.”
Bunu da ben değil Sağlık Bakanı Fahrettin Koca diyor.
Yani sosyal ve ekonomik alanda çarkların dönmesi için tedbirlerde taviz verilmemesi şartıyla normalleşmeye gidilecek.
Gidilecek ama yavaş yavaş...
Ancak son dönemde liglerin tamamlanmasından, maçların seyircisiz de olsa oynanmasından bahsediliyor.
Nasıl olacak?
*
Sanırım futbolda yeni COVID-19 kuralları konulacak.
Seramonide futbolcular arasında 1,5 metre ara olacak.
Karşılaşma öncesi futbolcular birbirine çiçek değil maske hediye edecek.
Yan hakemler futbolcularda tekmelik, künye, küpe, maske ve siperlik kontrolü de yapacak.
Maske ve siperliği olmayan futbolcu uyarılacak, eğer temin etmezse ihraç edilecek.
Başlama vuruşu öncesi tokalaşma yerine ayak vurma olacak. (Sert temas olmamasını yan hakemler takip edecek)
Serbest atışlarda 9 metre 15 santim, ikili mücadelelerde ise 1,5 metrelik mesafeye uyulacak.
Sosyal mesafe kuralını 1 kez ihlal eden uyarılacak, tekrarlayan sarı kartla cezalandırılacak.
İhlalde ısrarda bulunan kırmızı kartla oyun dışı kalacak.
Muhtemel gol sonrası sarılma ve benzeri sevinç gösterileri yapanlar da “sosyal mesafeyi kasıtlı ihlal ve temas” gerekçesiyle direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakılacak.
Maç sonrası forma değişimi olmayacak, onun yerine siperlikler değiştirilecek.
Koronavirüsün en çok parayla bulaştığı söyleniyor.
Salgının yayılmaması için futbolculara ödeme yapılmayacak.
Futbolcular, ödemenin tedbirler kapsamında yapılmadığı konusunda ikna edilecek.
*
Komik ancak bu sezon ligin bitirilmesi için yukarıdaki maddelerin uygulanması lazım.
Aksi halde bu lig sağlıklı bir şekilde bitirilemez.
Tescil edin ligleri bu haliyle.
Pek çok kulüp mali sıkıntı yaşıyor.
Üst sıralarda olanlar bile kalan maçları oynamak istemeyecek takımlar olacaktır.
Yani işin özü; kalan maçlarda alınacak sonuçlar çok güvenilir olmayacak...
Bir kaç takımın sözüne bakmayın.
Toplumun genel sağlığını düşünün.
Lider kimse onu şampiyon ilan edin, alt sıralardakileri de küme düşürün.
Ya da küme düşmeyi bu yıllık iptal edin.
En adil karar bu olacaktır.
“Ligi yok saymak” ise büyük haksızlık olur.
Onca emeği 3-5 maç için heba edin.
Bir kez de cesur hareket edin, masaya yumruğu vurun ve ligi mevcut haliyle tescil edin...
*
Köşenin hazırlandığı saatlerde TFF Başkanı Nihat Özdemir, düzenlediği basın toplantısıyla liglerin haziran ortasında başlayacağını açıkladı.
Umarım bu hatalı karardan dönülür.
TFF isterse, mevcut lideri değil istediği takımı şampiyon yapsın, kimsenin umurunda bile değil.
Yeter ki salgından bir kişi dahi olumsuz etkilenmesin.

X
Vedat YÜCEBAŞ Vedat YÜCEBAŞTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Kısa çalışma ödemeleri başladıNoyan DoğanKısa çalışma ödemeleri başladı07.05.2020
Karantinada müzik dinleme alışkanlıklarıSinem VuralKarantinada müzik dinleme alışkanlıkları07.05.2020
Günün karikatürüM.Kutlukhan Perker Günün karikatürü07.05.2020
Her şey bitmiş gibi bir hava var sokaklardaDeniz SİPAHİHer şey bitmiş gibi bir hava var sokaklarda07.05.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.