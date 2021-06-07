Bursaspor ‘Emin’ olmak istedi!

Herkes 5 Haziran’da gerçekleşecek toplantıya odaklanmışken bir anda kongrenin iptali ve ileri bir tarihe alınmasına ilişkin bir girişim başladı Bursa’da.
Önce kimse anlayamadı durumu.
Şaşkınlık kısa sürede belirsiz bir ruh haline dönüştü kent genelinde.
Ne olacak?
Kongre iptal edilecek mi?
Kongre yapılırsa sonuçları ne olur?
Tüm bu sorular kulaktan kulağa dolaştı, soruldu.
Bursaspor’un 5 Haziran tarihinde gerçekleşecek kongresi için mali anlamda en iddialı aday Serdar Acarhoroz.
İlk adaylığını açıkladığı dönemde göreve geldikten sonra kulübe 200 milyon liralık bir kaynak aktaracağını duyuran Acarhoroz daha sonra bu rakamı 300 milyona çıkardı.
Bu açıklamalar bir kesim tarafından alkışlanırken bir kesim ise bu vaadi “uçuk” buldu.
*
Acarhoroz, henüz göreve gelmeden stadın elektriklerini açtırarak ilk icraatını da yapmış oldu.
Elbette diğer adaylarda olduğu gibi Serdar Acarhoroz ile ilgili söylentiler, dedikodular da ortaya atıldı.
Ben gazeteciyim dedikoducu değil.
Benim gibi kimse beklemiyordu sayın Kamat’ın yeniden aday olmasını.
Son günlerde söylentiler çıkmıştı aday olacağına ilişkin ama Divan Kurulu’na adaylık başvurusunu görenler yine şaşırdı.
Görevdeki süresini “zorluklarla mücadele” olarak yorumlayan Kamat, “Ustalık dönemim olacak” iddiasıyla kongre üyelerinden güven oyu isteyecek.
*
İletişime kapalı olmasını eleştirebilirim sayın Kamat’ın.
Krizi yönetemediğini söyleyebilirim geçmişe ilişkin.
Kulübün elektriklerinin kesilmesi kabul edilebilir bir durum değil.
Adaylık başvurusunu ilk yapan isimdi Emin Adanur.
Tüzük gereği başkan olamayacağı için farklı yöntemler denedi.
Tüzük değişikliği talebinde bile bulundu.
Sonunda birlikte uyum içinde çalışacağını düşündüğü Ekrem Pamuk’un altında yönetime girmeyi bile düşündü.
Alelacele Adanur’a ait medya kuruluşunda düzenlenen bir toplantıyla adaylığını ilan etmişti Pamuk.
*
Hatta bu toplantıyı ve düzenlendiği yeri eleştirmiştim.
Ne hüzün.
Bursaspor’un düştüğü durum...
Şampiyon takım...
Şampiyon camia...
Şampiyon kent...
ŞAMPİYONUN HALİ!
İş bilmez, beceriksiz yönetimler nedeniyle ne hale geldi.
EyvAllahın yoksa kimseye...
Ve tehdit ediyorsan kendisini “büyük” diye nitelendirenleri.
O zaman kaderin belli.
*
Çünkü sen onlar için ciddi bir tehdit oluşturuyorsundur.
Çünkü sen onlar için kolay lokma değilsindir.
Çünkü sen onlar için kolay deplasman değilsindir.
Hayaller neydi?
Gerçek ne oldu?
Bence bu şartlarda Bursaspor kazanan tarafta.
600 milyon liraya yakın borca...
Transfer yasağına...
Açılan davalara ve tüm diğer olumsuzluklara rağmen bir üst lige çıkma iddiasını uzun süre sürdürdü genç oyunculardan kurulu yeşil beyazlı takım.
*
Bursaspor genç oyuncularıyla iyi mücadele etti.
Mücadele iyiydi ancak bu sonuca yansımadı.
Verilmeyen bir penaltıyı da düşünürsek...
Bursaspor en az 1 puan almalıydı bu karşılaşmada.
Ama iddia kalmayınca...
Sahadaki oyuncular da tatil havasına az da olsa girmiş.
Bu arada hakemlerin Bursaspor’a olan hıncını da bir türlü anlamış değilim.
Ama bence sayın Pamuk en başta hata yaptı.
İlk hata; açıklamayı bir medya kuruluşunda hem de kısıtlamanın olduğu gün yapması idi.
Böyle bir şey olabilir mi?
Evet listenizde Emin Adanur yer alacak ama...
Ve Adanur’un medya kuruluşları sizi sonuna dek destekleyecek ama...
Vaatleriniz bu mecralarda en ince ayrıntılarına kadar yer alacak ama...
BAŞKA MEDYA KURULUŞLARI DA VAR!
Bursa’da başka medya kuruluşları da var.
Soğukkanlılık getiren şık 2 gol...
Benim de içimden “İyi ki varsın Eren Güler” demek geldi.
Evet iyi ki varsın Eren, iyi ki varsınız gençler.
Eğer siz olmasaydınız Bursaspor’un hali daha kötü olurdu.
Borç daha yukarı çıkar, başarıyı mumla arardı camia.
*
Evet belki Süper Lig’e çıkamadı Bursaspor ama...
Soğukkanlılık getiren şık 2 gol...
Benim de içimden “İyi ki varsın Eren Güler” demek geldi.
Evet iyi ki varsın Eren, iyi ki varsınız gençler.
Eğer siz olmasaydınız Bursaspor’un hali daha kötü olurdu.
Borç daha yukarı çıkar, başarıyı mumla arardı camia.
*
Evet belki Süper Lig’e çıkamadı Bursaspor ama...
Futbolu yaşayan bir kentin takımının yeri oralar olmamalı.
İstanbul hegemonyasına kafa tutan, bir dönem zirve yarışına ortak olan, Avrupa kupalarında da Türkiye adına iyi işler çıkaran Eskişehirspor, havluyu erken attı.
Ne acı...
Daha önce Ankaragücü de benzer bir sorun yaşamıştı.
Çok şükür küllerinden yeniden doğdu.
Düştüğü yerden kalkmayı bildi kardeş Ankaragücü.
*
Taraftar ve camia haklıdır her zaman.
Hep takımının iyi olmasını ister.
İşler kötü gitti mi de doğal olarak protesto sesleri yükselir.
“Çekin elinizi Bursaspor’un üzerinden” diye....
Önce siyasiler alır nasibini bu çağrıdan...
Ardından da kentin önde gelenleri...
*
Kaliteden bahsetmiyorum, hareketli güzel bir maç oldu.
Yoksa her iki takım da ciddi pas hataları yaptı.
Orta alan adeta “yol geçen hanı” gibiydi.
Tenis izler gibi futbol maçı izledik.
Top bir o kaledeydi, bir diğer kalede.
Ama genel anlamda Bursaspor’un kısa paslaşmaları oldukça kaliteliydi.
Özellikle Taha çok güzel iş çıkardı.
Ben hiçbir başkanın ve yöneticilerin niyetine yorum yapmam.
Mutlaka onlar da iyi işler yapmak için göreve soyunmuşlardır ama olmayınca olmuyor işte.
Çok fazla ısrar etmenin anlamı yok bence.
Bursaspor’un gençleri tüm bu imkansızlıklara rağmen Ankaraspor’u 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada 3-1 yenmiş.
Çok önemli bir başarı elde etmiş.
Harika...
*
Pozisyona çok giremese bile rakibe de çok alan bırakmadı.
Ancak ikinci yarının başında gelen gol, oyun dengelerini bozdu doğal olarak yeşil-beyazlı takımın.
Gol sonrası daha açık bir oyunu tercih etti Bursaspor teknik heyeti.
E doğal olarak tecrübeli Boluspor bu süreçte daha net pozisyonlar üretmeye başladı.
Pozisyonlar üretti ev sahibi takım ama Ataberk Dadakdeniz’i geçemedi.
*
Genç kaleci Ataberk, oyunda kaldığı sürece harika bir performans sergiledi.
bir kongre telaşı bekliyor Bursaspor’u.
Kulisler artacak, sandıklar kurulacak.
Kulübün borç yükü malum.
Gerçi “çıkmadık candan umut kesilmez” diye bir söz vardır ama...
Büyük bir sürpriz olmazsa Bursaspor bu sezon da bir üst lige çıkamayacak.
Bu nedenle seneye de işi çok daha zor olacak kulübün.
*
“Genç futbolculara destek olun” diyen de yok.
“Bunlar geleceğin yıldızları, hakemler biraz toleranslı davransın” diye talepte de bulunmuyor kimse.
Ama yazıktır, günahtır...
Bu kadar hak yenmez.
Bu çocukların önemli kısmı 20 yaşını bile aşmadı.
Rakip takımlarının oyuncularının büyük kısmına “ağabey” diye hitap ediyorlar.
Sert müdahale bulundular mı hemen rakibin başına gidiyorlar, üzüntülerini dile getiriyorlar.
Bursaspor ‘Emin’ olmak istedi!
İki yıldır düştüğü TFF 1. Lig’den çıkamıyor Bursaspor.Borç yükü neredeyse ikiye katlandı.
Elde hem ciddi bir borç yükü hem de ciddi bir başarısızlık kaldı.
Önce diğer adayların neden kazanamadığını değerlendireyim.
*
Serdar Acarhoroz...
Çok çalıştı, ilerleyen süreçte sosyal medyayı da çok iyi kullandı ama...
300 milyonluk vaadi çok inandırıcı bulunmadı camiada.
Ve olsa bile Bursaspor’un ekstra 300 milyon daha borçlanacağı düşüncesi belki de kongre üyelerini tedirgin etti.
*
Başkan Erkan Kamat’a gelince. (Bilerek başkan yazdım çünkü hala kulübün başkanı. Hayrettin Gülgüler, mazbatayı aldıktan sonra resmi başkan olacak.)
Çok geç konuştu...
Gereksiz bir sertlik vardı konuşmasında.
Belli ki içerlenmiş yazılan ve söylenenlere.
Mustafa Er ile çalışmayacağını açıklaması da tuzu bibere oldu.
Kaynağı açıklamadan, “Ben yaparım, tahtayı açarım” açıklaması da yetersiz bulundu bence.
Bence bu iki konu ciddi bir oyu Erkan Kamat’tan Emin Adanur’a (Hayrettin Gülgüler) taşıdı.
*
Emin Adanur destekli Hayrettin Gülgüler ise...
Öncelikle sosyal medyayı iyi kullandı Emin Adanur.
Kongre günü Emin Adanur ve Bursaspor’un twitter’da gündemin ilk sırasına oturması da bunun göstergesiydi.
- “Tahtayı açarım”
- “Oyuncu satmam”
- “Transferler yapacağım”
- “Süper Lig’e çıkamazsam verdiğimiz 40 milyon lirayı geri almayacağım” açıklamaları Emin Adanur’u bir kaç adım öne çıkardı doğal olarak rakiplerine göre.
Sorunları bildiğini hissettirdi kongre üyelerine.
Ve elbette Mustafa Er ile çalışacağını söylemesi, üzerine ekibe Batalla’yı eklemesi de sonuçta belirleyici etken oldu.
*
Elbette macera aramadı Bursaspor kongre üyeleri.
Adayın samimiyetinden “Emin” olmak istedi!
Sonuçta hatırı sayılır bir farkla Emin Adanur destekli Hayrettin Gülgüler başkanlığındaki liste kazanan taraf oldu.
Erkan Kamat’ın oy işlemi bitmeden yerinden kalkıp kazanan adayı ve ekibini tebrik etmesi, başarılar dilemesi gecenin güzelliklerinden biriydi.
Gerginlik yaşanmaması da alkışlanmalı.
*
Asıl zor bölüm yeni başlıyor kazanan taraf için.
Tahtayı açmak öyle söylendiği gibi olmayacak.
Göreve gelince karşı tarafın tavrı da değişecek.
Fiyatlar artacak...
Yani işi kolay olmayacak Emin Adanur ve ekibinin.
Allah kolaylık versin...
BURSİAD’A ALKIŞ
Bursasporlu Sanayici ve İş Adamları Derneği (BURSİAD) Başkanı Enes Can Demir, kongrede çok önemli bir açıklama yaptı.
Başkan adaylarına çağrıda bulunan Demir, oyuncu satılmaması ve tahtanın açılması, kulübün mali durumunun şeffaf bir şekilde paylaşılması halinde Bursaspor’un deplasman giderlerini dernek olarak karşılayacaklarını duyurdu.
Alkışlanacak bu çıkış nedeniyle Enes Can Demir başkana teşekkür etmek lazım.
BİR DİĞER ALKIŞ HASAN GÜLAYAN’A
Bursa’nın tanınmış iş insanlarından Hasan Gülayan, rahatsızlığına rağmen kongreye gelerek oy kullandı.
Bursaspor sevgisini bu sayede göstermiş oldu sayın Gülayan.
Özel izinle aracıyla sahaya kadar geldi ve oyunu kullandı.
Hala Bursaspor ayakta ise...
Bu kadar borca rağmen 3 aday çıkıyorsa kongre için.
Bu sevgi sayesinde.
Teşekkürler Hasan Gülayan...