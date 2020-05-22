SEO Nedir? Kimler SEO yapmalı? Neden Bu Kadar Çok Önemli?

Arama Motoru Optimizasyonu anlamına gelen SEO (Search Engine Optimization), web sitelerinin arama motorları ile optimizasyonunu sağlayarak, arama motorlarında ilk sırada yer almasını hedefleyen çalışmalar bütünüdür. SEO, özellikle küçük ve orta ölçekli firma web sitelerinin, internetin geniş pazar ağında varlığını sürdürebilmesi için uygulaması gereken önemli çalışmaları içerir.
SEO nedir sorusunun yanıtına kısaca değindikten sonra, SEO ile ilgili en çok merak edilen soruları SEO uzmanı Halil İbrahim ER’ e sordum.
Halil İbrahim ER uzun yıllar SEO uzmanı olarak bu işe gönül vermiş. SEO’ya meraklı, sürekli yenilikleri takip eden ve kendini geliştiren binlerce gençlerimizden biri.
Kendisinden emin ve heyecanla SEO nedir, önemi ve olması gerekenleri anlattı. Baktım, inceledim ve içindeki o güzel heyecanı görünce bir söyleşi yapalım dedim.
İşte SEO ile ilgili en çok sorulan sorular ve yanıtları.
Kimler SEO çalışması yapmalıdır?
İnternetin geniş pazar alanında görünür olmak ve kazanç elde etmek isteyen web siteleri için SEO çalışmaları mutlaka gereklidir. Arama motorlarının web sitelerinin sıralamasını belirlemek amacıyla belli kriterleri vardır. Web site sahiplerinin bu kriterleri web sitelerine uygulayarak optimize etmesi, sıralamada daha görünür olmaları açısından son derece büyük bir öneme sahiptir. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin görünürlüğü ve kazanç sağlaması açısından Google SEO veya diğer arama motorları için SEO çalışmaları mutlaka yapılmalıdır.
Bir web sitesi için SEO çalışmalarının önemi nedir?
Bu soruyu, yanıtlamadan önce internet kullanıcılarının internet ortamında alışveriş yaparken veya bir işletmeden hizmet satın alırken bulundukları davranışlardan bahsedeceğim. Birçoğumuz internetten alışveriş yaparken arama motoruna konu ile ilgili anahtar kelimeyi yazarız ve genelde ilk sayfada çıkan siteler üzerinden alışverişimizi yaparız ve bu sitelere daha fazla güveniriz. Bu nedenle her ürün veya hizmet sunan işletme, ilk sırada ve ilk sayfada çıkmak ister. Herkesin konuya daha iyi vakıf olması açısından basit bir örnekle açıklayacağım. Örneğin, kitap ve kırtasiye ürünleri sattığınız bir işletmeniz var ve işletmenizi dijital ortama taşıyarak pazar ağını ve hedef müşteri kitlesini arttırmayı amaçlıyorsunuz. Web sitesini açtınız. Web sitenizi, Google veya diğer arama motorları ile optimizasyonunu gerçekleştirmeden, sitenizin görünür olması çok düşük bir ihtimaldir ve hedef pazarınıza ulaşamazsınız. SEO çalışmaları ile işletmenizi arama motorlarında daha görünür kılarak, organik trafiği arttırabilir, hedef müşteri kitlesine ulaşabilir, satış grafiklerini yükseltebilirsiniz.
Sizce dünyada SEO çalışmaları ne durumdadır?
Amerika ve birçok Avrupa ülkesinde dijital bilinç ön plandadır. Bu nedenle, birçok işletme dijital alana taşınmış ve SEO çalışmaları ile web sitelerini ön plana çıkarmayı
hedeflemiştir. Özellikle kaliteli içerik oluşturmak açısında da son derece büyük başarı göstermişlerdir.
Türkiye’de yapılan SEO çalışmalarını nasıl değerlendirirsiniz?
Türkiye SEO konusunda maalesef çok fazla gelişememiştir. Birçok web sitesi SEO çalışması gerçekleştiremediği için dijital ortamda yok olmuş ve başarısız olmuştur.
Ben herkes kendini geliştirsin ve SEO hakkında bilgi sahibi olsun diye ücretsiz olarak Youtube’da eğitim videoları yayınlamaktayım ve çeşitli gruplar üzerinden kendilerini geliştirmek isteyen arkadaşlara yardımcı olmaktayım. Bilginin paylaştıkça çoğalmasını ve SEO’nun ülkemizde doğru bir şekilde gerçekleşmesini hedeflemekteyim.
Türkiye’de SEO çalışması yapan merdiven altı işler gittikçe artmakta. Bunun için web site sahiplerine ne önerirsiniz? Kısacası, SEO hizmeti alırken nelere dikkat etmelidirler?
Evet maalesef merdiven altı işler her sektörde olduğu gibi SEO’da da çok fazla vardır. SEO çalışması yaptırmadan önce, uzman seçiminde nelere dikkat etmeniz gerektiğini, sizlere özetle açıklayayım.
-Uzman seçiminde dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri, web sitenizin ‘şu anki’ durumu ile alakalı anlaşılır veriler sunması olacaktır.
-Daha sonra, web sitenizin analizini yaparak, sitede yer alan hataları, düzeltilmesi gereken detayları belirleyip buna uygun bir şekilde sistematik bir çalışma haritası oluşturup bunu yine size sunmalıdır. SEO analiz işlemi SEO çalışmalarının en önemli noktasıdır. Bu nedenle dikkatle ve özenle gerçekleştirilmelidir.
-Çalışmalar başladıktan sonra belli aralıklarda size rapor sunmalı ve yapmış olduğu çalışmaların sitenizde hangi değişikliklere sebep olduğunu ve bunun getirisini açıklamalıdır.
Kurumsal hizmet sağlamayan ve çok yüksek fiyatlar karşılığında SEO çalışması gerçekleştiren ve araştırmadığınız kişilerden SEO hizmeti almamanızı öneririm.
SEO’yu profesyonellerle yapın!
SEO uzmanı olan Halil İbrahim ER, müşterilerine iyi bir deneyim sunmak ve faydalı olmak için çalışmalar gerçekleştiriyor. Ayrıca SEO öğrenmek isteyen ilgili adaylara da Youtube üzerinden SEO eğitimi sağlıyor. Merak ettiğiniz tüm soruları sorduk ve yanıtlarını sizlerle paylaştık. Umarız faydalı olmuştur. Güvenilir bir SEO danışmanı için web sitesini ziyaret edebilir ve daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.
Halil ER gibi tecrübeli binlerce gence ve / veya sözüm ona SEO hizmeti veren ajanslara son bir kaç sözüm var :)
-Dünya’nın en zor işlerinden birini yapıyorsunuz.
-Her birey veya her ajans SEO hizmeti veremez. (Tecrübe ve eğitim şart )
-Hizmet vermeye düşündüğünüz müşterilerinize / kurumlara bol bol referanslarınızı gösterin.
-SEO hizmetinizi zamanında ve tane tane anlatarak teslim ediniz.
-Her müşteriniz SEO’dan anlamayabilir. SEO bilmeyenlere, hizmetinizi anlatmak çok zor biliyorum fakat bu sizin kaderiniz :)
Ya sev ya terk et! :)
Hepinize bu zorlu süreçte ayrıca başarılar diliyorum.
Sağlıkla ve Sevgiyle kalın, #evdekal
Vedat Karabulut
Twitter : https://twitter.com/vedatkarabulut
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/vedatkarabulut/
SEO Nedir? Kimler SEO yapmalı? Neden Bu Kadar Çok Önemli?
Arama Motoru Optimizasyonu anlamına gelen SEO (Search Engine Optimization), web sitelerinin arama motorları ile optimizasyonunu sağlayarak, arama motorlarında ilk sırada yer almasını hedefleyen çalışmalar bütünüdür. SEO, özellikle küçük ve orta ölçekli firma web sitelerinin, internetin geniş pazar ağında varlığını sürdürebilmesi için uygulaması gereken önemli çalışmaları içerir.
SEO nedir sorusunun yanıtına kısaca değindikten sonra, SEO ile ilgili en çok merak edilen soruları SEO uzmanı Halil İbrahim ER’ e sordum.
Halil İbrahim ER uzun yıllar SEO uzmanı olarak bu işe gönül vermiş. SEO’ya meraklı, sürekli yenilikleri takip eden ve kendini geliştiren binlerce gençlerimizden biri.
Kendisinden emin ve heyecanla SEO nedir, önemi ve olması gerekenleri anlattı. Baktım, inceledim ve içindeki o güzel heyecanı görünce bir söyleşi yapalım dedim.
İşte SEO ile ilgili en çok sorulan sorular ve yanıtları.
Kimler SEO çalışması yapmalıdır?
İnternetin geniş pazar alanında görünür olmak ve kazanç elde etmek isteyen web siteleri için SEO çalışmaları mutlaka gereklidir. Arama motorlarının web sitelerinin sıralamasını belirlemek amacıyla belli kriterleri vardır. Web site sahiplerinin bu kriterleri web sitelerine uygulayarak optimize etmesi, sıralamada daha görünür olmaları açısından son derece büyük bir öneme sahiptir. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin görünürlüğü ve kazanç sağlaması açısından Google SEO veya diğer arama motorları için SEO çalışmaları mutlaka yapılmalıdır.
Bir web sitesi için SEO çalışmalarının önemi nedir?
Bu soruyu, yanıtlamadan önce internet kullanıcılarının internet ortamında alışveriş yaparken veya bir işletmeden hizmet satın alırken bulundukları davranışlardan bahsedeceğim. Birçoğumuz internetten alışveriş yaparken arama motoruna konu ile ilgili anahtar kelimeyi yazarız ve genelde ilk sayfada çıkan siteler üzerinden alışverişimizi yaparız ve bu sitelere daha fazla güveniriz. Bu nedenle her ürün veya hizmet sunan işletme, ilk sırada ve ilk sayfada çıkmak ister. Herkesin konuya daha iyi vakıf olması açısından basit bir örnekle açıklayacağım. Örneğin, kitap ve kırtasiye ürünleri sattığınız bir işletmeniz var ve işletmenizi dijital ortama taşıyarak pazar ağını ve hedef müşteri kitlesini arttırmayı amaçlıyorsunuz. Web sitesini açtınız. Web sitenizi, Google veya diğer arama motorları ile optimizasyonunu gerçekleştirmeden, sitenizin görünür olması çok düşük bir ihtimaldir ve hedef pazarınıza ulaşamazsınız. SEO çalışmaları ile işletmenizi arama motorlarında daha görünür kılarak, organik trafiği arttırabilir, hedef müşteri kitlesine ulaşabilir, satış grafiklerini yükseltebilirsiniz.
Sizce dünyada SEO çalışmaları ne durumdadır?
Amerika ve birçok Avrupa ülkesinde dijital bilinç ön plandadır. Bu nedenle, birçok işletme dijital alana taşınmış ve SEO çalışmaları ile web sitelerini ön plana çıkarmayı
hedeflemiştir. Özellikle kaliteli içerik oluşturmak açısında da son derece büyük başarı göstermişlerdir.
Türkiye’de yapılan SEO çalışmalarını nasıl değerlendirirsiniz?
Türkiye SEO konusunda maalesef çok fazla gelişememiştir. Birçok web sitesi SEO çalışması gerçekleştiremediği için dijital ortamda yok olmuş ve başarısız olmuştur.
Ben herkes kendini geliştirsin ve SEO hakkında bilgi sahibi olsun diye ücretsiz olarak Youtube’da eğitim videoları yayınlamaktayım ve çeşitli gruplar üzerinden kendilerini geliştirmek isteyen arkadaşlara yardımcı olmaktayım. Bilginin paylaştıkça çoğalmasını ve SEO’nun ülkemizde doğru bir şekilde gerçekleşmesini hedeflemekteyim.
Türkiye’de SEO çalışması yapan merdiven altı işler gittikçe artmakta. Bunun için web site sahiplerine ne önerirsiniz? Kısacası, SEO hizmeti alırken nelere dikkat etmelidirler?
Evet maalesef merdiven altı işler her sektörde olduğu gibi SEO’da da çok fazla vardır. SEO çalışması yaptırmadan önce, uzman seçiminde nelere dikkat etmeniz gerektiğini, sizlere özetle açıklayayım.
-Uzman seçiminde dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri, web sitenizin ‘şu anki’ durumu ile alakalı anlaşılır veriler sunması olacaktır.
-Daha sonra, web sitenizin analizini yaparak, sitede yer alan hataları, düzeltilmesi gereken detayları belirleyip buna uygun bir şekilde sistematik bir çalışma haritası oluşturup bunu yine size sunmalıdır. SEO analiz işlemi SEO çalışmalarının en önemli noktasıdır. Bu nedenle dikkatle ve özenle gerçekleştirilmelidir.
-Çalışmalar başladıktan sonra belli aralıklarda size rapor sunmalı ve yapmış olduğu çalışmaların sitenizde hangi değişikliklere sebep olduğunu ve bunun getirisini açıklamalıdır.
Kurumsal hizmet sağlamayan ve çok yüksek fiyatlar karşılığında SEO çalışması gerçekleştiren ve araştırmadığınız kişilerden SEO hizmeti almamanızı öneririm.
SEO’yu profesyonellerle yapın!
SEO uzmanı olan Halil İbrahim ER, müşterilerine iyi bir deneyim sunmak ve faydalı olmak için çalışmalar gerçekleştiriyor. Ayrıca SEO öğrenmek isteyen ilgili adaylara da Youtube üzerinden SEO eğitimi sağlıyor. Merak ettiğiniz tüm soruları sorduk ve yanıtlarını sizlerle paylaştık. Umarız faydalı olmuştur. Güvenilir bir SEO danışmanı için web sitesini ziyaret edebilir ve daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.
Halil ER gibi tecrübeli binlerce gence ve / veya sözüm ona SEO hizmeti veren ajanslara son bir kaç sözüm var :)
-Dünya’nın en zor işlerinden birini yapıyorsunuz.
-Her birey veya her ajans SEO hizmeti veremez. (Tecrübe ve eğitim şart )
-Hizmet vermeye düşündüğünüz müşterilerinize / kurumlara bol bol referanslarınızı gösterin.
-SEO hizmetinizi zamanında ve tane tane anlatarak teslim ediniz.
-Her müşteriniz SEO’dan anlamayabilir. SEO bilmeyenlere, hizmetinizi anlatmak çok zor biliyorum fakat bu sizin kaderiniz :)
Ya sev ya terk et! :)
Hepinize bu zorlu süreçte ayrıca başarılar diliyorum.
Sağlıkla ve Sevgiyle kalın, #evdekal
Vedat Karabulut
Twitter : https://twitter.com/vedatkarabulut
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/vedatkarabulut/