GameStop - Reddit - Wall Street'te neler oldu?

Evergreen content ya da evergreen içerik kavramı; her daim güncel kalabilen içerikler için kullanılır.

Yani okuyucular için gündemini ve sürekliliği her zaman canlı tutan ve SEO uyumlu içeriklerdir. Bu içeriklerin önemi; uzun vadede kullanıcılar için güncel ve anlaşılabilir olması ve yer aldıkları web sitesinin trafiğini arttırmasıdır. Ancak dijital ortamda yer alan ve sürekli ulaşılabilen, kalıcı olan her içerik evergreen içerik olarak nitelendirilemez. Bir içeriği evergreen içerik olarak nitelendirmek için; yazılan içeriğin yayınlanmasının üstünden uzun süre geçtikten sonra bile içerdiği bilgi anlamında talep görmesi ve tüketilebilir olması gerekir. Evergreen içerikler aynı zamanda yüksek kalite, zamansızlık ve temel oluşturma etmenleri üzerine kurulur. Yani oluşturulan içerik ele aldığınız konunun etmenlerini ne kadar içinde barındırıyorsa ve ne kadar kaliteli ise evergreen içerik olma yolunda da o kadar ilerler

Evergreen Content (İçerik) Neden Önemli?

Evergreen içerikler, diğer içeriklere göre üzerinde daha fazla ve daha titizlikle çalışılması, daha çok araştırma yapılması gereken içeriklerdir. Bu içeriklere her anlamda daha fazla kaynak ayırmak, uzun vadede çeşitli faydalar sağlar. Web sitesi trafiğinin artması, marka bilinirliğinin ve farkındalığının artması, evergreen içeriğin sağladığı faydalar arasında sıralanabilir.

Bu açıdan ele aldığımızda web sitesi sahibinin bir içerikten kazanabileceği maksimum faydayı sağlamış olur. Üretilen içeriklerin SEO uyumlu olması gerekir. SEO uyumlu içerik üretmek, söz konusu web sitesinin Google arama motorlarında üst sıralarda çıkmasını sağlar. Bu şekilde web sitesinin trafiği artar ve daha fazla kullanıcının siteyi ziyaret etmesi sağlanmış olur.

Evergreen Content (İçerik) Üretmek İçin Neler Yapılmalı?

Evergreen içerik üretmek istiyorsanız güncelliğini kaybeden, hızlı bir şekilde tüketilen ve belirli bir zamana özgü olan içeriklerden uzak durmanız gerekir. Haber makaleleri, istatistiksel raporlar, özel gün veya özel durumlara özgü konular, trendler veya popüler kültürle ilgili içerikler, kişisel görüşleri ifade eden içerikler, moda trendleri gibi her an değişebilecek içerikler evergreen içerik olamazlar. Evergreen içerik formatları internet ortamında tekrar tekrar tüketilebilen ve güncelliğini her zaman koruyan içerikler olmalıdır. Evergreen içerik olabilecek formatlar şu şekilde sıralanabilir:

* Liste içerikler

* İpuçları ve püf noktalar