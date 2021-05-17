Kriptopara ile ilgili sıkça sorulan sorular

Dijital pazarlama, son zamanlarda çok daha güçlü bir şekilde hayatımızda yer edinmeye başladı. Bu kavramla birlikte ticaretteki rekabet sanal ortama taşındı. Dijital pazarlamaya ayak uydurabilmek için gerek kurumsal gerekse bireysel ihtiyaçlar çerçevesinde birçok teknik geliştirildi. Peki dijital pazarlama için hangi teknikler uygulanıyor? Yeni başlayanlara rehber olması niyetiyle hazırladığım bu yazıyı okuyarak teknikler hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Sosyal Medya Pazarlaması

Sosyal medyayı kullanmak, hedeflediğiniz kitleye ulaşmak için etkili yöntemlerden biri. İlk başta ürününüze, hizmetinize veya markanıza uygun hedef kitleyi belirlemelisiniz. Daha sonra hedef kitlenize uygun filtreleme yaparak sosyal medya platformlarından tanıtım yapıp reklam vererek geniş kitlelere ulaşabilirsiniz.

İçerik Pazarlaması

İnternet ortamında her gün milyonlarca yeni içerik yayınlanıyor. Bu içerikler video platformlarında, sosyal medyada, blog sitelerinde yayınlanıp tüketiliyor. Arama motorları içerikleri tarayarak en etkili ve özgün olanların yer aldığı siteleri de ön plana çıkarıyor. Bunların ışığında kaliteli bir içerik aracılığıyla hizmetinizi tanıtabilir ve hedef kitlenize ulaşabilirsiniz. İçerik pazarlamasının en önemli özelliği, klasik pazarlama yöntemleri yerine hedef kitlenizin dikkatini çekecek ona değer katacak bilgiler içermesi. Böylece reklamınızın ilgi çekici olmasını ve markanızın güven vermesini de sağlayabilirsiniz.

Mobil Pazarlama

Artık mobil cihazları, internet erişimi için bilgisayara kıyasla çok daha fazla kullanmaya başladık. Mobil pazarlama, bu cihazlar ile yapılan faaliyetleri içeriyor. SMS pazarlama yöntemi ilk akla gelen mobil pazarlama tekniklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında mobil uygulamalar üzerinden hedef kitlenizi belirleyerek veya konumu göz önünde bulundurarak pazarlama faaliyetleri de yapabilirsiniz.