Geleneksel Pazarlamanın Dijitale Evrilimi

Geçtiğimiz hafta Wall Street'te çok enteresan bir olaylar dizisi ile karşılaştık. Küçük yatırımcıların bir araya gelip ortaya koyduğu finansal davranış, bir anda çok büyük yatırım fonlarının önemli zararlar yaşamasına sebep oldu. Birçok medya kuruluşu ve amatör finans takipçisi olayları Elon Musk'ın tweetiyle birlikte görmeye başlasa da, söz konusu hareket Reddit adlı tartışma platformunda başladı. Önce bu çalkantının merkezinde yer alan GameStop şirketinin dünü ve bugününü inceleyelim, sonrasında ise Reddit kullanıcılarının hareketleriyle neler olduğunu inceleyelim.

GameStop: Düşüş Yaşayan Bir Oyun Şirketiydi, Bir Anda Rekor Üstüne Rekor Kırdı

Bilgisayar oyunları satan bir fiziki mağaza zinciri olan GameStop, hem pandemi hem de oyunların dijital kanallar üzerinden satılması sebebiyle eski popülerliğini kaybetmeye başlamıştı. Pandemiden önce bile satışlarda %30'a varan kayıplar yaşamıştı. Fakat bu firma, borsada halka açık işlem görüyor. İsteyen her yatırımcı bu firmanın hissesini alıp satabiliyor.

Keith Gill'in Tavsiyeleriyle Başlayan Reddit Dalgası Çok İlginç Olaylara Sebep Oldu

Dünya finans gündemine bomba gibi düşen gelişmenin mimarlarından biri Reddit'te Roaring Kitty kullanıcı adıyla yer alan Keith Gill. Reddit'te 2012'den bu yana faaliyet gösteren WallStreetBets başlığını takip eden neredeyse 4 milyon kullanıcı var. İnsanlar burada finansal gelişmeler ve hisse senetleri hakkında fikir paylaşımında bulunuyorlar. 34 yaşında genç bir finans çalışanı olan Keith Gill de GameStop'a yatırım yapan biri. GameStop'a yatırım yaptığını ve hisselerin yükselişe geçeceğini düşündüğünü sık sık paylaşımlarında belirtiyor. Kendisine karşı çıkanlar kadar inananlar da mevcut.

O Esnada Büyük Yatırım Şirketleri Gill Gibi Düşünmüyorlardı

Büyük yatırım şirketleri ise ilerleyen süreçte GameSpot hisselerinin daha da düşeceğini düşünüyorlar ve bu ihtimale bahis oynuyorlardı. Yani açığa satış yapıyorlardı. Finansal işlere çok hakim olmayanlar için özetlemek gerekirse: Şirketin hisse değerinin 100 dolar olduğunu düşünelim. Bu yatırım şirketleri ileride bu değerin 50 dolara düşeceğini düşünüyorlardı. Ve ellerinde hisse senedi olmasa bile açığa satış yaparak bahis oynuyorlardı. Eğer belirledikleri vadede hisseler 50 dolara düşerse bu işlemden 50 dolar kar edeceklerdi, hisse 150 dolar olursa 50 dolar zarar edeceklerdi.